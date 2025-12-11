Darts-WM 2026: Preisgeld, Modus und Teilnehmer im Überblick

So viele Spiele wie noch nie, so viel Preisgeld wie noch nie und so viele Deutsche wie noch nie: Im "Ally Pally" steigt eine Darts-WM der Superlative. Alles Wichtige im FAQ.

Michael van Gerwen hat Grund zur Freunde: Die Preisgelder bei der Darts-WM 2026 sind so hoch wie nie zuvor. Quelle: Imago

Die Pfeile fliegen, die kostümierte Menge tobt - in London startet das größte Turnier der Darts-Geschichte. Zum 33. Mal lädt die Professional Darts Corporation (PDC) in den legendären Alexandra Palace ein.

Wer kann dem englischen Wunderkind Luke Littler die Titelverteidigung strittig machen? Welche Chancen haben die deutschen Teilnehmer? Antworten zum Modus, den Terminen und Preisgeldern gibt es hier.

Nach mehreren Jahren Pause kehrt Max Hopp zurück ins Rampenlicht des Darts. Mit besonderen Trainingsmethoden hat sich der 29-Jährige zurückgekämpft und will es nun allen beweisen. 11.12.2025 | 2:09 min

Wann wird gespielt?

Am 11. Dezember um 20 Uhr eröffnet der deutsche Debütant Arno Merk mit seiner Partie gegen den Belgier Kim Huybrechts das Turnier. 127 Partien später wird im Finale am 3. Januar 2026 der Weltmeister ermittelt. Zwischendurch haben die Spieler an Heiligabend, den beiden Weihnachtsfeiertagen und Silvester frei.

Deutschlands Darts-Hoffnung Max Hopp spricht gegenüber dem ZDF über seine liebsten Walk-on-Songs bei den Wettkämpfen. 11.12.2025 | 0:36 min

Spielort? "Ally Pally"!

Obwohl sich der Darts-Sport stetig professionalisiert, bleibt der Austragungsort - trotz Spekulationen über einen Umzug nach Saudi-Arabien - vorerst bestehen. In der West Hall des Londoner Alexandra Palace wird wieder eine Stimmung herrschen, die an den ursprünglichen Kneipensport erinnert: Rund 3500 kostümierte Fans, schallende Fangesänge und eine erdrückende Geruchsmischung aus Bier und Schweiß. Natürlich ist der "Ally Pally" bereits seit Monaten ausgebucht.

Der Londoner "Ally Pally" während der Darts-WM 2025. Quelle: Zac Goodwin/PA Wire/dp

Wie ist der Modus?

Das Turnier ist ein reines K.o.-Event - in jeder der acht Runden halbiert sich das Teilnehmerfeld. Die historische Aufstockung der Weltmeisterschaft auf 128 Teilnehmer revolutioniert das Format: Künftig müssen auch alle Topspieler bereits in der ersten Runde antreten.

Die notwendige Anzahl der Gewinnsätze steigt von Runde zu Runde von drei auf bis zu sieben Sätzen im Finale. Ein Satz erfordert dabei drei gewonnene "Legs", bei denen die Spieler 501 Punkte auf null bringen müssen, wobei der letzte Pfeil immer in einem Doppelfeld landen muss.

Welche Deutschen treten an?

Acht deutsche Profis werden auf der größten Dartsbühne der Welt ihre Pfeile werfen - Rekordwert! Max Hopp bestreitet als deutscher Rekordteilnehmer sein neuntes Turnier.

Da geht was für die Deutschen. Wir haben alle Lose bekommen, die lösbar sind. „ Max Hopp über Auslosung der Erstrundenpartien

Angeführt wird das deutsche Feld jedoch von Martin Schindler. "The Wall" belegt aktuell Platz 13 in der Weltrangliste. Damit ist er der beste Deutsche jemals in diesem Ranking.

Deutschlands bester Darts-Spieler: Martin Schindler Quelle: dpa/Kessler

Hoffnung auf ein deutsches Wintermärchen in London machen allerdings auch die weiteren sechs Teilnehmer: Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens, Niko Springer, Lukas Wenig, Dominik Grüllich und Arno Merk.

Wer sind die Favoriten?

Topfavorit ist der 18-jährige Brite Luke Littler. Nach seinem WM-Sieg im Vorjahr begibt er sich auf Mission Titelverteidigung.

Ich bin erst seit zwei Jahren dabei - und jetzt bin ich der Beste der Welt. „ Luke Littler über seinen märchenhaften Aufstieg

Seit seinem Titel beim Grand Slam of Darts im November ist Littler laut PDC die Nummer eins der Welt. Seinen größten Konkurrenten, Luke Humphries, versetzte er auf Platz zwei.

Bei der Weltmeisterschaft habe ich eine Chance, ihm den Platz wieder abzunehmen. Ich werde hart kämpfen, jetzt ist es Krieg. „ Luke Humphries über Platz eins in der Darts-Weltrangliste

Neben dem Duell der beiden "Lukes" rechnen sich allerdings auch der Niederländer Michael van Gerwen und Vorjahres-Halbfinalist Stephen Bunting Chancen auf den Titel aus.

Er ist der Gejagte: Luke Littler. Quelle: dpa

Rekordsumme: Welche Preisgelder fließen?

Das Gesamtpreisgeld wurde auf 5 Millionen Pfund (ca. 5,7 Millionen Euro) verdoppelt. Der Sieger erhält eine historische Summe von einer Million Pfund. Selbst ein Erstrunden-Aus bringt 15.000 Pfund.

Die Preisgelder der Darts-WM 2026 Sieger: 1.000.000 Pfund

Zweitplatzierter: 400.000 Pfund

Aus im Halbfinale: 200.000 Pfund

Aus im Viertelfinale: 100.000 Pfund

Aus im Achtelfinale: 60.000 Pfund

Aus in der 3. Runde: 35.000 Pfund

Aus in der 2. Runde: 25.000 Pfund

Aus in der 1. Runde: 15.000 Pfund

Insgesamt: 5.000.000 Pfund

Quelle: ZDF, PDC