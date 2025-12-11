Max Hopp greift nach vier Jahren wieder im Ally Pally an

von M. Fiedler/P. Theisen 11.12.2025 | 08:00 |

Nach Verletzungen und mentalen Problemen ist er wieder da: Deutschlands Darts-Hoffnung Max Hopp hat seine lange Durststrecke überwunden und sich für die WM in London viel vorgenommen.