Im WM-Halbfinale treffen die euphorischen deutschen Handballerinnen auf Titelverteidiger Frankreich. Beide Teams lieben die Defensive - wobei ein Punkt für die Deutschen spricht.

So könnte es klappen gegen Weltmeister Frankreich: Der Mittelblock mit Aimee von Pereira (links) und Emily Vogel (Mitte) hält so gut es geht dicht. Den Rest entschärft Torhüterin Katharina Filter (hinten). Quelle: Federico Gambarini/dpa

Nun sind sie endlich in Rotterdam. Und da die deutschen Handballerinnen schon mal ein Halbfinale spielen (das erste Mal bei einer Handball-WM seit 2007), wollen sie ihre bislang so erfolgreiche Turnierkampagne (sieben Siege in sieben Spielen) auch mit Edelmetall dekorieren. "Also, ich würde schon gern Weihnachten mit einer Medaille nach Hause fahren", sagt Kapitänin Antje Döll.

Emily Vogel: Mit Glückstränen ins Halbfinale

Dieses ersehnte Halbfinale fühle sich schon an wie Gold, bekannte Emily Vogel nach dem Viertelfinalsieg gegen Brasilien (30:23).

Die Rückraumspielerin hatte, da sie in ihren bisherigen zehn Turnierteilnahmen immer an dieser Hürde gescheitert war, schon während des Spiels Tränen in den Augen. Nun sagt sie: "Alles, was kommt, ist Kür."

Schwerstarbeit gefragt

Bei dieser Kür am frühen Freitagabend (17:15 Uhr, live in der ARD) allerdings dürfte es nicht um Schönheit gehen, sondern um schwere Arbeit. Denn der Gegner Frankreich legt - wie auch die Deutschen - den Schwerpunkt auf die Defensive.

Die deutschen Rückraumspielerinnen erwartet ein massiver Block, der zugleich extrem flexibel agiert. Hinter dieser blauen Mauer steht mit Hatadou Sako eine Torhüterin, die bisher mit Superform glänzte.

Statistik spricht klar für Frankreich

Die Statistik ist niederschmetternd. Seit 2005 gewann die DHB-Auswahl kein Pflichtspiel mehr gegen die Französinnen. Die Gegnerinnen seien allesamt hochdekoriert und wüssten, wie man Titel gewinne, sagt Bundestrainer Markus Gaugisch und klingt dabei ehrfürchtig.

Das Team um Kapitänin Döll ist auf dem Papier jedenfalls klarer Außenseiter im ersten Halbfinale (das zweite bestreitet Norwegen gegen die Niederlande).

Knappe Niederlage im Olympia-Viertelfinale

Auf der anderen Seite hatten die deutschen Handballerinnen den Weltmeister schon mal in große Bedrängnis gebracht: im olympischen Viertelfinale 2024 in Lille, das nur knapp verlorenging (23:26).

Und nun? Die Französinnen müssen gleich auf drei Stars (Chloe Valentini, Laura Schneider, Estelle Nze Minko) wegen Babypause verzichten. Spielmacherin Grace Zaadi fehlt verletzt.

Frankreich mit überragender Kreisläuferin

Somit verfügt Frankreichs Rückraum über weniger Optionen als der deutsche: Eine Durchschlagskraft und Torgefahr, wie sie die 1,85 Meter großen Linkshänderin Viola Leuchter ausstrahlt, können die Französinnen nicht bieten.

Schwer zu fassen: Frankreichs Top-Kreisläuferin Sarah Bouktit. Quelle: AP Photo/Peter Dejong

Dafür bringen sie am Kreis Effizienz ins Spiel: Die wuchtige Sarah Bouktit überragte im Viertelfinale gegen Dänemark mit acht Toren.

Mittelbock von Pereira/Vogel soll's richten

Sollte das bisher überragende Duo im deutschen Mittelblock, Aimeé von Pereira und Vogel, diese Kreisläuferin wirksam verteidigen können, wäre schon viel gewonnen.

Dabei kann auch Xenia Smits helfen, die mit Bouktit in Metz spielt. Neben Smits kennen auch Alina Grijseels, Annika Lott und von Pereira, die zwei Jahre in Nizza spielte, die physische französische Liga sehr gut.

Rückraumwürfe provozieren als Erfolgsrezept?

Das gilt auch für Torhüterin Katharina Filter, die aktuell in Esbjerg unter Vertrag steht, aber davor an der bretonischen Küste in Brest ihr Geld als Profi verdiente. Auf die 26-Jährige, die mit bisher über 38 Prozent eine Fangquote auf Weltklasseniveau aufweist, wird es ebenfalls aufkommen.

Nach Lage der Dinge wird der Abwehrverband vor ihr eher defensiv stehen, um Rückraumwürfe zu provozieren.

Wenn man eine solche Deckung wie in der Hauptrundenpartie gegen Montenegro hinstelle, dazu vorn mit Selbstvertrauen und Unbekümmertheit agiere, dann werde man eine Chance bekommen, davon ist der DHB-Sportvorstand Ingo Meckes überzeugt.

Dann könnte er tatsächlich wahr werden, der Traum von der ersten WM-Medaille seit 2007. Und sogar der erste Titel seit der WM 1993 scheint nicht mehr unmöglich.