Fußball-WM: "Horrende Ticketpreise" warten auf die Fans

Hohe Ticketpreise für die Fans der Fußball-WM erhitzen die Gemüter. Die billigste Kategorie der FIFA wird über den DFB gar nicht angeboten.

Die WM 2026 wird groß, laut und politischer als je zuvor. Während FIFA-Boss Infantino in den höchsten Tönen schwärmt, gibt es gleichzeitig jede Menge Kritik. Was kommt da auf uns zu? 11.12.2025 | 18:09 min

Deutsche Fußballfans müssen sich bei der WM auf hohe Ticketpreise für die DFB-Partien einstellen. So sind die günstigsten Eintrittskarten im Fanblock der Nationalmannschaft für die drei Gruppenspiele im Sommer 2026 ab 155 Euro (erstes Spiel), ab 190 Euro (zweites Spiel) und ab 230 Euro (drittes Spiel) erhältlich. Das teilt der Deutsche Fußball-Bund knapp eine Woche nach der Auslosung in Washington mit.

Fanorganisation fordert Überprüfung der Preise

Die Fanorganisation Football Supporters Europe (FSE) hat sich am Donnerstag "entsetzt" angesichts der "horrenden Ticketpreise" in der nächsten Verkaufsphase für die Fußball-WM 2026 gezeigt. Daher fordert FSE den Weltverband FIFA auf, den Verkauf über die beteiligten Nationalverbände "unverzüglich einzustellen".

Ticketpreise mit politischem Beigeschmack: US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino (r.) Quelle: Imago

Dass die günstigste Preiskategorie den "treuesten Fans über ihre Nationalverbände nicht zugänglich" sein werde, sei ein "ungeheurer Verrat an der Tradition der Weltmeisterschaft und ignoriert den Beitrag der Fans zu diesem Spektakel", schrieb FSE in dem Statement am Donnerstag. Es brauche nun "Konsultationen mit allen betroffenen Parteien", dazu müssten Ticketpreise sowie die Kategorienverteilung überprüft werden.

Seit Donnerstagnachmittag läuft die nächste Bewerbungsphase für Tickets - auch für die Fans des DFB-Teams. Dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) stehen wie allen teilnehmenden Nationalverbänden pro Spiel acht Prozent der jeweiligen Netto-Stadionkapazität zur Verfügung. Die Kontingente für die WM-Teilnehmer werden mit einem Festpreis angeboten, die von der FIFA beworbene Kategorie 4 (ab 60 US-Dollar) ist darin aber nicht enthalten.

Im Finale dabei ab 3.580 Euro

Deutschlands Ticket-Kontingente für die Vorrunde betragen 4.307 (gegen Curaçao), 2.452 (gegen die Elfenbeinküste) sowie 4.826 im Duell mit Ecuador. Ein mögliches Sechzehntelfinale wäre etwas günstiger als das letzte Gruppenspiel, bevor die Preise ab dem Achtelfinale erneut deutlich steigen. Die Preise für ein mögliches Finale am 19. Juli 2026 liegen im DFB-Kontingent zwischen 3.580 und 7.430 Euro pro Ticket.

Die Auslosung der WM-Endrunde relive aus Washington. Kommentator: Oliver Schmidt, Moderation: Katrin Müller-Hohenstein. 05.12.2025 | 161:53 min

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann bestreitet ihre Vorrundenspiele in der Gruppe E in Houston, Toronto und in der Endspiel-Arena in East Rutherford bei New York.

FIFA verteidigt hohe Preise mit Reinvestitionen

Laut FIFA wurden in den ersten beiden Verkaufsphasen knapp zwei Millionen Tickets verkauft. Der Weltverband betreibt zudem eine Plattform zum Weiterverkauf, auf der die Preise extreme Höhen erreicht haben. Dazu kommen auf dem Zweitmarkt jeweils 15 Prozent Gebühr für den Käufer und Verkäufer. Die FIFA erklärt, diese Gebühren entsprächen den Trends in der nordamerikanischen Sportbranche, sie betont, dass alle Einnahmen reinvestiert würden, um das Wachstum des Sports zu fördern.

In Kanada, Mexiko und den USA steigt 2026 die größte WM aller Zeiten. Die finalen Vorbereitungen laufen. Für US-Präsident Donald Trump ist das Turnier auch ein großes Business. 04.12.2025 | 2:06 min

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.