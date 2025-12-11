Fußball - Europa League:Stuttgart feiert klaren Sieg gegen Tel Aviv
Mit einem klaren 4:1-Sieg gegen Maccabi Tel Aviv hat der VfB Stuttgart in der Europa League die Weichen auf die K.-o.-Runde gestellt.
Der VfB Stuttgart hat in der Europa League das Hochrisikospiel gegen Maccabi Tel Aviv gewonnen und einen wichtigen Schritt für den direkten Achtelfinal-Einzug geschafft. Die von massiven Sicherheitsvorkehrungen begleitete Partie gegen den israelischen Klub entschied der DFB-Pokalsieger mit 4:1 (2:0) für sich.
Nübel mit Patzer
Lorenz Assignon (24. Minute) und Tiago Tomás (37.) legten schon in der ersten Hälfte die Grundlage für den dritten internationalen Sieg in Serie. Maximilian Mittelstädt verwandelte kurz nach dem Wechsel noch einen Handelfmeter (50.).
Dass Torwart Alexander Nübel beim Gegentor von Roy Revivo (52.) nicht gut aussah, änderte am deutlichen Erfolg des Bundesligisten nichts. Josha Vagnoman traf in der Nachspielzeit noch zum 4:1 (90.+4).
Befürchtete Ausschreitungen blieben aus
Wegen des Nahostkonflikts und der Angst vor antisemitischen Ausschreitungen waren die Sicherheitsmaßnahmen in Stuttgart erheblich schärfer als gewöhnlich. Das Polizeiaufgebot war massiv. Der Vorlauf blieb laut Polizei recht störungsfrei, auch im Stadion blieb es ruhig.
