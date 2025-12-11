  3. Merkliste
Europa League: Stuttgart feiert klaren Sieg gegen Tel Aviv

Fußball - Europa League:Stuttgart feiert klaren Sieg gegen Tel Aviv

|

Mit einem klaren 4:1-Sieg gegen Maccabi Tel Aviv hat der VfB Stuttgart in der Europa League die Weichen auf die K.-o.-Runde gestellt.

VfB Stuttgart - Maccabi Tel Aviv

Jubelt über seinen Treffer zum 4:1-Endstand: Josha Vagnoman (l.)

Quelle: dpa

Der VfB Stuttgart hat in der Europa League das Hochrisikospiel gegen Maccabi Tel Aviv gewonnen und einen wichtigen Schritt für den direkten Achtelfinal-Einzug geschafft. Die von massiven Sicherheitsvorkehrungen begleitete Partie gegen den israelischen Klub entschied der DFB-Pokalsieger mit 4:1 (2:0) für sich. 

Nübel mit Patzer

Lorenz Assignon (24. Minute) und Tiago Tomás (37.) legten schon in der ersten Hälfte die Grundlage für den dritten internationalen Sieg in Serie. Maximilian Mittelstädt verwandelte kurz nach dem Wechsel noch einen Handelfmeter (50.).

Harry Kane (FC Bayern München) jubelt.

Erst hält der VfB bravourös mit, dann dreht der FC Bayern auf. Entscheidend beim Kantersieg der Bayern ist - mal wieder - Harry Kane. Als Joker trifft der Stürmer drei Mal.

09.12.2025 | 9:45 min

Dass Torwart Alexander Nübel beim Gegentor von Roy Revivo (52.) nicht gut aussah, änderte am deutlichen Erfolg des Bundesligisten nichts. Josha Vagnoman traf in der Nachspielzeit noch zum 4:1 (90.+4).

Befürchtete Ausschreitungen blieben aus

Wegen des Nahostkonflikts und der Angst vor antisemitischen Ausschreitungen waren die Sicherheitsmaßnahmen in Stuttgart erheblich schärfer als gewöhnlich. Das Polizeiaufgebot war massiv. Der Vorlauf blieb laut Polizei recht störungsfrei, auch im Stadion blieb es ruhig.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF heute journal am 11.12.2025 ab 21:45 Uhr.
Themen
SportFußball

