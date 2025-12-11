  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Streik in Portugal: Verkehr und Verwaltung teils lahmgelegt

Generalstreik der Gewerkschaften:Streik in Portugal: Öffentliches Leben teilweise lahmgelegt

|

Ob Bahn, Schule oder Medizin: Zahlreiche Arbeitnehmer haben am Donnerstag in Portugal die Arbeit niedergelegt. Sie protestieren damit gegen Reformpläne der Regierung.

Polizist verhandelt mit streikenden Arbeitern an Postlager in Lissabon während Generalstreik gegen Arbeitsrechtsreformen.

In Portugal hat ein landesweiter 24-Stunden-Generalstreik begonnen. Beschäftigte protestieren gegen Arbeitsrechtspläne, die laut Gewerkschaften Entlassungen erleichtern könnten.

11.12.2025 | 0:23 min

Ein Generalstreik hat am Donnerstag den Verkehr und das öffentliche Leben in Portugal teilweise lahmgelegt. Die Lissabonner U-Bahn fuhr seit dem späten Mittwochabend nicht mehr und wird den Betrieb erst am Freitagmorgen wieder aufnehmen.

Auch die portugiesische Bahn und der Betreiber der Stadtbahn in der Metropole Porto kündigten Einschränkungen an. Auswirkungen hatte der Streik zudem auf die öffentliche Verwaltung, den Schulbetrieb und die medizinische Versorgung.

Protest gegen Reformpläne der Regierung in Portugal

Zwei große portugiesische Gewerkschaften, die gemeinsam rund eine Million Arbeitnehmer vertreten, hatten zu dem Generalstreik aufgerufen, um gegen Pläne der Regierung des Mitte-Rechts-Politikers Luis Montenegro für eine Reform des Arbeitsrechts zu protestieren.

Portugals amtierender Ministerpräsident Luis Montenegro feiert den Wahlsieg seiner Partei in Lissabon.

Nachdem die Rechtpopulisten bei der Parlamentswahl überraschend stark waren, ist die Bildung einer stabilen Regierung für den konservativen Premier Montenegro umso schwieriger.

04.06.2025 | 2:07 min

Sie argumentieren, dass Arbeitnehmer dadurch hart erkämpfte Ansprüche verlieren, während die Regierung dagegenhält, die Reform sei nötig, um die portugiesische Wirtschaft agiler zu machen und das Wachstum anzukurbeln.

Es war das erste Mal seit 2013, dass die beiden Gewerkschaften CGTP und UGT zu einem gemeinsamen Streik aufgerufen hatten. Im Laufe des Tages wurden große Protestmärsche erwartet.

Portugals Löhne im EU-Vergleich sehr niedrig

Die vorgeschlagenen Änderungen sehen unter anderem vor, dass Unternehmen Arbeitnehmer leichter entlassen können und dass das Streikrecht in bestimmten Wirtschaftsbereichen abgeschafft wird.

Flagge von Portugal

Am Sonntag wird in der Republik gewählt, die wegen der Wohnungskrise große Spannungen erlebt und den Versuch, Migranten dafür verantwortlich zu machen.

16.05.2025 | 2:08 min

Portugals Arbeitnehmer gehören zu den am schlechtesten bezahlten in der Europäischen Union. Der durchschnittliche Monatslohn liegt laut dem Nationalen Statistikinstitut bei rund 1.600 Euro brutto. Auch steigende Kosten für Immobilien und die Lebenshaltung setzen den Portugiesen zu.

Quelle: AP, AFP
Über dieses Thema berichtete heute Xpress am 11.12.2025 ab 7 Uhr.

Mehr Nachrichten aus Portugal

  1. Extremwetter Portugal

    Sturm trifft Campingplatz in Albufeira:Möglicher Tornado in Portugal: Frau stirbt, schwere Schäden

    mit Video0:18
  2. Ein Transporter der deutschen Ermittlungspolizei verlässt am 5. Juni 2025 die Sucharbeiten im Rahmen der Ermittlungen zum Verschwinden von Madeleine (oder Maddie) McCann im Lagoser Stadtteil Atalaia an der Algarve.

    Portugal:Fall Maddie: Polizei stellt erneute Suche offenbar ein

  3. 04.09.2025, Portugal, Lissabon: Polizeibeamte sperren den Bereich ab, in dem eine Straßenbahn für Touristen entgleist ist.

    Entgleisung von Standseilbahn:Unglück in Lissabon: Zugseil entsprach nicht den Normen

    mit Video0:20
  4. Der portugiesische Premierminister Luís Montenegro kommt im Belem Palast an.

    Neue Minderheitsregierung:Portugals Regierung: Keine Zeit verschwenden

    Tilo Wagner, Lissabon