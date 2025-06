Lange Liste mit Aufgaben

Regieren per Dekret

Wenn Luís Montenegro die Handlungsfähigkeit seiner Regierung unter Beweis stellen will, wird er vor allem per Dekret regieren müssen. Im Parlament, das am Dienstag zur konstituierenden Sitzung zusammengetreten ist, verfügt seine konservative Parteienkoalition Aliança Democrática (AD) nur über 91 von 230 Sitze. Eine Mehrheit braucht die Regierung jedoch spätestens, um im Herbst den Haushalt für das Jahr 2026 durchzubringen. Festlegen wollte sich Montenegro jedoch bislang nicht:

Absage an Chega

Einem Bündnis mit der rechtspopulistischen Chega-Partei, die nun mit 60 Parlamentssitzen zur stärksten Oppositionspartei avanciert ist, hat Montenegro eine klare Absage erteilt. Dagegen scheint eine punktuelle Zusammenarbeit mit den Sozialisten wahrscheinlich. Nach der schweren Wahlniederlage der Sozialistischen Partei (PS) will der ehemalige Innenminister Luís Carneiro neuer Vorsitzender werden. Die Mitgliederwahl soll in wenigen Wochen über die Bühne gehen. Die Sozialisten haben sich im Parlament bereits neu orientiert und suchen den Dialog mit den Konservativen.

Portugiesen wünschen sich Stabilität

Nach drei vorgezogenen Neuwahlen in den vergangenen drei Jahren wünschen sich viele Portugiesen mehr politische Stabilität. Das sagt die Politologin Paula do Espírito Santo von der Universität Lissabon: "Die Wählerinnen und Wähler sind es offensichtlich leid, in so kurzen Abständen und aus Gründen, die in der Öffentlichkeit nicht immer nachvollziehbar sind, ein neues Parlament wählen zu müssen."