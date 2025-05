Der erste Gruß ging an das portugiesische Volk. Der zweite an die Familie. Portugals Premierminister Luís Montenegro stand spät in der Nacht auf einer Bühne in einem Hotel in Lissabon und feierte den Wahlsieg seines konservativen Parteienbündnisses "Aliança Democrática" (AD). Direkt neben ihm: seine Frau und seine beiden Söhne.