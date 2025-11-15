Tornado-Verdacht in Portugal: Tote und schwere Schäden

Im Urlaubsort Albufeira an der portugiesischen Südküste ist eine Frau bei einem schweren Sturm ums Leben gekommen. Es gibt Verletzte und Sachschäden.

Auf einem Campingplatz im Urlaubsort Albufeira an der Algarve richtete das Unwetter große Zerstörungen an. Quelle: dpa

Bei einem heftigen Sturm in der bei Touristen beliebten Stadt Albufeira an der Südküste Portugals ist eine Frau ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen seien schwer und 19 Menschen leicht verletzt worden, teilte der Zivilschutz am Samstag mit. Bei der Toten handele es sich um eine 85-jährige Britin, die sich auf einem Campingplatz im Urlaubsort Albufeira aufgehalten habe. Dort seien fünf weitere Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer.

Nach bisherigem Stand wird dort laut Zivilschutz niemand mehr vermisst. Auf dem Campingplatz seien aber schwere Sachschäden entstanden. In einem Restaurant nahe Albufeira stürzte laut Zivilschutz zudem ein Dach ein, 20 Menschen wurden verletzt.

Kürzlich hat auch in Brasilien ein Tornado schwere Verwüstungen angerichtet. Mindestens sechs Menschen kamen ums Leben, Hunderte wurden verletzt. 09.11.2025 | 0:30 min

Wetterdienst vermutet Tornado

Der staatliche Wetterdienst gehe davon aus, dass es sich bei dem Unwetter an der Algarve um einen Tornado gehandelt habe, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Lusa. Es seien aber noch weitere Überprüfungen notwendig.

Im staatlichen TV-Sender RTP waren Autos mit zertrümmerten Scheiben, abgerissene Äste und starke Gebäudeschäden zu sehen.

Ein Blick auf die Zerstörungen, die ein Unwetter auf einem Campingplatz in Albufeira angerichtet hat. Quelle: dpa

In mehreren Regionen im Süden Portugals galten Sturmwarnungen. Bereits am Donnerstag waren bei schweren Unwettern zwei Rentner in Setubal südlich von Lissabon in ihrem überschwemmten Haus ums Leben gekommen. Der Zivilschutz verzeichnete seit Mittwoch mehr als 3.300 Einsätze wegen umgestürzter Bäume, Überschwemmungen oder anderen Unfällen infolge des Sturms "Claudia".

Tornados an der Algarve selten, aber möglich

Tornados, vor allem heftige, die Zerstörungen anrichten und lebensgefährlich sein können, sind an der Algarve zwar selten, aber nicht völlig unbekannt. Gerade im Herbst sind sie wahrscheinlicher, wenn Kaltluft aus dem Norden auf noch warme und feuchte Meeresluft trifft.

Im November 2012 fegte ein Tornado mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 270 Kilometern pro Stunde über die Algarve und hinterließ eine rund 300 Meter breite Schneise der Verwüstung. Damals wurden 13 Menschen verletzt.

Wie Wirbelstürme entstehen:

Katja Horneffer erklärt in 90 Sekunden, welche meteorologischen Bedingungen erfüllt sein müssen, damit sich Hurrikane, Taifune und Zyklone über warmen Ozeanen bilden. 29.09.2025 | 1:36 min