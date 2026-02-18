  3. Merkliste
Panorama

Der Winter kommt zurück: Schnee, Regen und Frost sind im Anmarsch

Der Winter ist noch nicht zu Ende: In der Nacht zum Donnerstag ziehen von Westen Schnee und Regen nach Deutschland. Die Temperaturen sinken. Das bedeutet Glättegefahr.

Scheinwerfer von Autos spiegeln sich auf einer vereisten Fahrbahn bei winterlichen Straßenverhältnissen am Abend

Im Nordosten bewölkt, in den Bergen und Südwesten kommt es zu Schneefällen und -regen. Sonst bleibt es trocken, sonnig und leicht windig. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen zwei und sieben Grad.

18.02.2026 | 2:22 min


Es bleibt nass in den kommenden Tagen: Auch in der zweiten Wochenhälfte kann es in Deutschland regnen, schneien und frieren. Vom Ruhrgebiet bis nach Franken könne am Donnerstag Schnee fallen, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit.

Schnee Autobahn

In Brandenburg ist ein LKW auf der schneebedeckten A2 ins Schleudern geraten. Der Fahrer wurde schwer verletzt, die Autobahn ist gesperrt. Der Wetterdienst warnt vor Glätte.

18.02.2026 | 0:19 min
Das Wetter am Donnerstag 19.02.2026

Das Wetter am Donnerstag 19.02.2026

Quelle: ZDF

Südlich davon kann es, laut Experten, Regen oder Schneeregen geben. Die Temperaturen liegen dann zwischen Minus drei und plus elf Grad. Glättegefahr bestehe bis in den Donnerstag hinein. In den Alpen seien verbreitet 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee zu erwarten.

ZDF-Wetterexperte Özden Terli beschreibt die Lage: "Von Südwesten kommt Regen und Schnee auf. Schnee fällt dann vor allem von NRW über Hessen bis nach Franken. Ein zweites Schneefallgebiet breitet sich dann morgen Nachmittag von den Alpen her vor allem über Bayern aus. Kritisch wird es in der Nacht, dann regnet es zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Dabei ist mit Glatteis zu rechnen. Bitte Warnungen beachten."

Hier warnt der DWD vor Glätte

ZDFheute Infografik

Ab Samstag mildere Temperaturen

Am Freitag wird es dann abseits der Alpen zunächst heiter und trocken, wie der Deutsche wetterdienst (DWD) schreibt. Von Westen ziehen dann aber Wolken auf, die auch Regen mitbringen. Die Höchstwerte liegen dann zwischen einem und acht Grad.

Hier warnt der DWD vor Schnee

ZDFheute Infografik

Im Nordosten kann es leichten Dauerfrost geben. Am Samstag werden die Temperaturen laut Vorhersage mit sieben bis 13 Grad im Westen etwas milder. Allerdings bleibe es überwiegend bedeckt und regnerisch.

Nachrichten
:Das Wetter

Sonne, Regen, Sturm? Die ZDF-Meteorologinnen und -Meteorologen wissen, wie das Wetter wird. Die Vorhersage für Ihren Wohnort, deutschland- und europaweit.
ZDF Wetter
Quelle: dpa, ZDF
Über das Wetter berichten alle Nachrichtensendungen im ZDF, zuletzt das gemeinsame Morgenmagazin von ARD und ZDF am 18.2.2026 ab 05:30 Uhr.
Thema
Wetter

