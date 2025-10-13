WM-Qualifikation: Island ringt Frankreich einen Punkt ab

Ein Punkt, der sich anfühlt wie ein Sieg: Island hat dem haushohen Favoriten Frankreich in der WM-Qualifikation einen Punkt abgerungen.

Frankreich hat die vorzeitige Qualifikation für die Weltmeisterschaft verpasst. Die Franzosen kamen auf Island nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus. 14.10.2025 | 3:00 min

Ohne Kapitän Kylian Mbappé ist die Siegesserie von Vizeweltmeister Frankreich in der WM-Qualifikation gerissen. Der Titelträger von 1998 und 2018 kam nach drei Siegen nicht über ein 2:2 (0:1) in Island hinaus, hat mit zehn Punkten als Erster der Gruppe D aber weiter gute Chancen auf die Teilnahme an der XXL-Weltmeisterschaft in Nordamerika.

Der Tabellenzweite Ukraine rückte durch ein 2:1 (1:1) gegen Aserbaidschan bis auf drei Zähler heran. Diese beiden Teams sind im November die letzten Gegner der Franzosen in der Qualifikation.

Mbappé fehlt verletzt

Starstürmer Mbappé fehlte wegen einer Knöchelverletzung, die er beim 3:0 gegen Aserbaidschan am vergangenen Freitag erlitten hatte. Die Isländer nutzten ihre erste echte Torchance zur Führung: Der Ex-Schalker Victor Palsson reagierte nach einem Freistoß schneller als Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano und drückte den Ball zum 1:0 über die Linie (39.).

Frankreich kann dank Kylian Mbappé langsam aber sicher für die WM 2026 planen. Das Team von Trainer Didier Deschamps gewann in der WM-Qualifikation gegen Aserbaidschan mit 3:0. 11.10.2025 | 2:59 min

Die größte Chance der Franzosen vor der Pause vergab der frühere Mainzer Jean-Philippe Mateta, dessen Schuss Mikael Ellertsson für seinen geschlagenen Torwart Elias Olafsson abwehrte (45.+4).

Frankreich dreht das Spiel, Hlynsson gleicht aus

Der Ex-Leipziger Christopher Nkunku erzielte den verdienten Ausgleich für den nach der Pause deutlich zielstrebigeren Favoriten (63.). Mbappé-Ersatz Mateta drehte das Spiel mit seinem ersten Tor für Les Bleus (68.), doch Kristian Hlynsson nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Gästeabwehr zum 2:2 (70.).

