Glasgow Rangers: Röhl neuer Trainer bei Schottland-Rekordmeister

Ehrenvolle, aber auch schwere Aufgabe für den neuen Trainer der Glasgow Rangers, Danny Röhl. Quelle: Imago

Danny Röhl übernimmt als erster deutscher Trainer ab sofort beim schottischen Traditionsklub Glasgow Rangers. Der frühere Assistent von Ex-Bundestrainer Hansi Flick unterschrieb einen zunächst für zweieinhalb Jahre gültigen Vertrag, wie der 55-malige nationale Meister bekannt gab.

Der 36-jährige Röhl tritt die Nachfolge von Russell Martin an, dem der schwache Saisonstart der Rangers zum Verhängnis wurde. Das Team liegt mit neun Punkten aus acht Spielen weit hinter den Erwartungen zurück.

Röhl empfindet Engagement als "großes Privileg"

"Es ist ein großes Privileg, die Rolle des Cheftrainers bei einem so großartigen, weltweit anerkannten Verein zu übernehmen", wird Röhl in einer Pressemitteilung des Klubs zitiert.

Ich weiß, es war ein schwieriger Saisonstart, aber es geht in vier Wettbewerben noch um so viel, und mein Team und ich werden alles geben, um die Fans und den Verein zu belohnen. „ Danny Röhl, neuer Trainer der Glasgow Rangers

Sein Debüt als Rangers-Coach feiert er am Donnerstag in der Europa League beim norwegischen Klub Brann Bergen. "Die Fans wollen jetzt Ergebnisse sehen", sagte Röhl, "und ich glaube an die Spieler, dass wir das schaffen können". Die Erwartungen seien zwar enorm, aber er "liebe diese Herausforderungen".

Auch der HSV und Leipzig waren an Röhl interessiert

Der Deutsche hatte zuletzt den in argen finanziellen Nöten steckenden Klub Sheffield Wednesday trainiert, den englischen Zweitligisten aber im gegenseitigen Einvernehmen mitten in der Vorbereitung verlassen. Röhl war in der vergangenen Saison bei Rasenballsport Leipzig und dem Hamburger SV als Kandidat gehandelt worden.

Röhl hatte seine Trainerkarriere bereits als 22-Jähriger in der Jugend von Rasenballsport Leipzig begonnen und wurde dort unter Ralph Hasenhüttl zum Co-Trainer befördert.

Unter Niko Kovac kam er in derselben Position zum FC Bayern und folgte dessen Nachfolger Hansi Flick später zur deutschen Nationalmannschaft. Bei Sheffield Wednesday hatte er im Oktober 2023 erstmals als Cheftrainer gearbeitet und den Klub zweimal zum Klassenverbleib geführt.

Im schottischen Oberhaus ist Röhl erst der dritte deutsche Trainer. Daniel Stendel saß bis zum Sommer 2020 für einige Monate bei Heart of Midlothian auf der Bank, und in der vergangenen Spielzeit arbeitete Michael Wimmer beim FC Motherwell.

