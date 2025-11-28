Verleihung des Julius-Hirsch-Preises:Erinnerung mit Haltung: DFB ehrt Mut gegen Rassismus
von Ralf Lorenzen
Der DFB hat in Hamburg den Julius Hirsch Preis verliehen und Menschen geehrt, die sich gegen Rassismus engagieren. Die Feier stand im Zeichen von Erinnerung und Zivilcourage.
"Dies ist seit Jahrzenten ein Ort für Kunst, Lautstärke und Haltung, also der perfekte Ort für diesen Abend", begrüßte Moderator Bhezad Bohrani die 350 Gäste im Hamburger Kulturzentrum Fabrik. Statt für Rock- und Jazzgrößen aus aller Welt war dies am Donnerstagabend die Bühne für die 20. Verleihung des Julius-Hirsch-Preises - dem "wichtigsten Preis des DFB", wie Präsident Bernd Neuendorf sagte.
Drei jüdische Fußball-Größen bekommen eine Bühne
Wie eine Rockband standen drei in Lebensgröße dargestellte Größen der DFB-Geschichte auf der Bühne und wachten über das Geschehen. Walther Bensemann, Gründer des DFB und des Fachmagazins "Kicker" sowie die ehemaligen Nationalspieler Gottfried Fuchs und Julius Hirsch - alle drei waren Sportler jüdischen Glaubens, die der DFB und andere deutsche Sportverbände 1933 nach Machtübernahme der Nazis aus seinen Reihen ausschloss und der Verfolgung preisgab. Bensemann und Fuchs emigrierten, Julius Hirsch wurde 1943 im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau umgebracht .
"Am 1. März 1943 habe ich meinen Vater Julius Hirsch zum Hauptbahnhof in Karlsruhe gebracht und von dort wurde er abtransportiert, in einem normalen Zugabteil. Es war eines der schrecklichsten Erlebnisse in meinem Leben. Es war ein strahlend schöner Tag."
Diese Worte der 2012 gestorbenen Esther Hirsch wurden in der Fabrik von Schülerinnen der Hamburger Julius Hirsch-Schule verlesen.
Enge Zusammenarbeit mit der Familie von Julius Hirsch
Es hat lange gedauert, bis der DFB sich zu der Verantwortung bekannte, "die aus der beschämenden Geschichte des Verbandes zwischen 1933 bis 1945" (Bernd Neuendorf) erwächst. Eine der Aktionen, mit der er es heute tut, ist die jährliche Verleihung des Julius Hirsch-Preises. In dessen Jury vertritt seit einigen Jahren Julia Hirsch, die Urenkelin von Julius Hirsch, die Familie.
"Für mich bedeutet der Preis, dass der DFB und die DFB-Kulturstiftung 20 Jahre professionell und sensibel mit dem Thema umgegangen sind, dass wir uns gut aufgehoben und gesehen gefühlt haben", sagte sie.
Aktiv in der Zivilgesellschaft: Impulse von Schülern
Wie viele gerade auch junge Menschen in ganz Deutschland sich täglich gegen Rassismus und Antisemitismus und für eine solidarische Gesellschaft engagieren - dafür zeigte dieser Abend zahlreiche Beispiele der ehemaligen und der aktuellen Preisträger.
So präsentierten Schüler*innen des Ludwig-Marum-Gymnasiums in Pfinztal die von Ihnen entwickelte "Julius-Hirsch-Event-Box", die zahlreiche spielerische Anregungen enthält, sich mit der Vita von Julius Hirsch zu beschäftigen und in der Zivilgesellschaft aktiv zu werden.
Tochter eines NSU-Opfers: Bewegende Videobotschaft
Besonders berührend war der Moment, als eine Videobotschaft von Gamze Kubaşık verlesen wurde, der Tochter des 2006 vom NSU ermordeten Dortmunder Kioskbesitzers Mehmet Kubaşık. Sie dankte dem Gewinner des 2. Preises, der Dortmunder Nordstadtliga, die Kinder und Jugendlichen in Dortmunds sozialem Brennpunkt gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht.
"Eines der Projekte (der Nordstadtliga, die Redaktion) ist der Mehmet-Cup, der an meinen Vater erinnert und ein wichtiges Zeichen gegen Rassismus und rechter Gewalt setzt", sagte Kubaşık. "Dass dieser Einsatz heute mit dem Julius Hirsch-Preis geehrt wird, bedeutet mir persönlich sehr viel."
Wie die Familie Hirsch war auch die Familie Kubasik von vornherein eng mit allen Aktivitäten verbunden, die an die Ermordung ihres Vorfahren erinnern. "Eine Analogie alter und neuer deutscher Geschichte - unter dem Dach einer Erinnerungskultur, die nach vorne gerichtet ist", nannte Moderator Bohrani dies.
