In der vergangenen Saison verpasste der SC Freiburg knapp den erstmaligen Sprung in die Champions League. Die Europa League bietet nun eine neue Chance - auch für Johan Manzambi.

Shootingstar Johan Manzambi und der SC Freiburg treffen im Viertelfiale der Europa League auf den spanischen Klub Celta Vigo. Quelle: ddp

Am Tor zur Königsklasse hat der SC Freiburg in der Vergangenheit schon einige Male gekratzt, zuletzt vor knapp elf Monaten im direkten Duell mit Frankfurt. Doch als das Bundesliga-Finale Mitte Mai über die Bühne war, musste der Sport-Club wieder mal mit der Europa League vorliebnehmen.

Erstmals in einem europäischen Viertelfinale

In diesem zweitgrößten kontinentalen Klubwettbewerb spielt das Team von Trainer Julian Schuster nun erstmals in der Vereinsgeschichte ein europäisches Viertelfinale. Die letzte Hürde dorthin nahmen die Südbadener vor drei Wochen gegen Genk.

In der Runde der letzten Acht wartet jetzt der spanische Vertreter Celta Vigo. Anders als im Achtelfinale steigt schon das Hinspiel am Donnerstag (21:00 Uhr) in Freiburg. Und Mut macht Schusters Ensemble dabei auch das jüngste 2:3 gegen die Bayern.

Mit dem 2:2 nach 0:2-Rückstand hätte Bayern in Freiburg gut leben können, doch die Münchner wollen mehr: Lennart Karl trifft in der Nachspielzeit gegen den am Ende konsternierten SC noch zum 3:2. 06.04.2026 | 13:13 min

Spiel gegen die Bayern als Blaupause

Das Duell am Karsamstag entschieden die Münchner erst in der neunten Minute der Nachspielzeit zu ihren Gunsten. Und weil sich die Bezwinger von Real Madrid drei Tage zuvor im Breisgau so schwer taten, nimmt Igor Matanovic diese Partie nun als Blaupause für das erste Duell mit Vigo.

Die Galicier sind in La Liga aktuell Sechster, ein Platz besser als Freiburg in der Bundesliga. "Sehr intensiv und unangenehm für den Gegner" sei die österliche Spielweise der Freiburger gewesen, findet Matanovic. Deshalb schlägt der kroatische Mittelstürmer nun vor: Spielen wie gegen Bayern, "dann können wir Celta Vigo schlagen".

Vincenzo Grifo, Freiburgs Rekordtorschütze, spricht über das Spiel gegen den FC Bayern, Italiens Aus in der WM-Qualifikation, den SC Freiburg und seine Familie. 04.04.2026 | 25:09 min

Weitere Chancen in Liga und DFB-Pokal

Der erneuten Teilnahme am Europacup wäre der Sport-Club, der das internationale Geschäft auch noch über Liga und DFB-Pokal erreichen kann, damit wieder einen Schritt näher gekommen.

Das gilt auch für den ambitionierten Johan Manzambi. Denn Freiburgs Shooting-Star verriet in der Vergangenheit schon mal sein größtes Karriereziel: Irgendwann die Champions League zu gewinnen.

Es ging erst ins Elfmeterschießen, ehe sich der SC Freiburg gegen den Zweitligisten Hertha BSC behauptete. SC-Ersatztorwart Florian Müller avancierte dort zum Matchwinner. 11.02.2026 | 5:54 min

Im Sommertrainingslager laut nachgedacht

Es mit den Südbadenern in die Edelklasse des europäischen Fußballs zu schaffen, wäre dabei ein erster Schritt. Ein knappes Jahr nach dem verlorenen Liga-Showdown gegen Frankfurt besteht jedenfalls die theoretische Chance, das Versäumte mit dem Gewinn der Europa League nun nachzuholen.

Mit seiner demütigen, fleißigen Art passt Manzambi perfekt zum durch und durch geerdeten Sport-Club. Andererseits ist der in Genf geborene Fußballer mit afrikanischen Wurzeln so ehrgeizig, dass er im letzten Sommertrainingslager seines Vereins laut nachdachte: "Einmal die Champions League zu erreichen, wäre sehr schön. So denke ich nun mal."

Der SC Freiburg nimmt den Schwung aus der Europa League mit in die Bundesliga und gewinnt beim FC St. Pauli mit 2:1. Igor Matanovic dreht mit zwei Treffern die Partie. 23.03.2026 | 8:52 min

Europäische Topklubs werben um Manzambi

Früher besuchte Manzambi mit seinem Vater regelmäßig die Jugendspiele von Servette Genf. Sein Bruder Neftali kickte dort, und der kleine Johan auf der Tribüne wusste: "Ich will auch spielen."

Das macht er inzwischen so gut, dass längst mehrere europäische Topklubs um die Dienste des 20-Jährigen werben. Die vielen Stunden mit dem acht Jahre älteren Bruder und dessen Freunden auf Genfer Schulhöfen halfen Manzambi bei seinem rasanten Aufstieg dabei ebenso wie der Entschluss, mit 17 aus Genf nach Freiburg zu wechseln.

Julian Schuster und die Fußstapfen von Christian Streich: Trotz einiger Skepsis liegt der SC Freiburg mit dem neuen Trainer auf Champions-League-Kurs. Wie ist das gelungen? 27.02.2025 | 13:16 min

Tore gegen einstiges Vorbild Manuel Neuer

Im Breisgau kam der Teenager von Anfang an gut klar, stieg binnen zwei Jahren vom Freiburger U19- zum Schweizer Nationalspieler auf. Dabei wollte der Mittelfeldallrounder früher eigentlich Torwart werden.

Gegen die Bayern und sein einstiges großes Vorbild Manuel Neuer traf er in dieser Saison in beiden Ligaduellen, zuletzt an Ostern. Sein Vater und der Bruder mussten ihm lange vorher allerdings erst mal klarmachen, dass er technisch viel zu gut ist, um im Tor zu stehen. Und das sollen als nächstes die Fußballer von Celta Vigo merken.

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