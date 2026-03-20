Fußball: SC Freiburg gelingt "Riesending" in Europa League

Mit einem furiosen 5:1 gegen Genk stürmt der SC Freiburg erstmals ins Viertelfinale der Europa League. Dort warten nun zwei Duelle gegen Celta Vigo.

Freiburg ist ins Europa-League-Viertelfinale eingezogen. Gegen Genk begeisterte im Rückspiel vor allem die Offensive um Vincenzo Grifo. 19.03.2026 | 0:59 min

Igor Matanovic musste kurz schmunzeln, als er mit dem fußballhistorischen Ereignis im Breisgau konfrontiert wurde. Der SC Freiburg zum ersten Mal in einem europäischen Viertelfinale? "Das liegt auf jeden Fall an mir", grinste der groß gewachsene Mittelstürmer, im vergangenen Sommer erst aus Frankfurt zu den Südbadenern gewechselt.

Grifo nun alleiniger Freiburger Rekordtorschütze

Seit mittlerweile sieben Jahren zurück in Freiburg ist Vincenzo Grifo, gebürtiger Pforzheimer mit italienischem Pass - und seit Donnerstagabend alleiniger Rekordtorschütze des Sport-Clubs. Gerade sein Treffer Nummer 106 im Dress der Schwarzwälder "kam uns sehr gelegen", ordnete Mittelfeldkollege Maximilian Eggestein Grifos Tor zum 3:1 gegen den KRC Genk später ein.

Nach dem 0:1 im Hinspiel in Belgien schob der neunmalige italienische Nationalspieler das Team von Julian Schuster beim finalen 5:1 damit entscheidend in die Spur in Richtung Viertelfinale. Es ist das erste Mal in der 122-jährigen Vereingeschichte der Breisgauer, dass sie ein Viertelfinale eines internationalen Wettbewerbs erreichen.

Grundsolide, weitsichtig, unaufgeregt

Dank der grundsoliden Arbeit, die seit vielen Jahren in Freiburg geleistet wird, ist der Sprung unter die Top acht in der Europa League fern einer Sensation. Es ist vielmehr der Lohn für eine vernünftige Finanzpolitik und ein weitsichtiges, betont unaufgeregtes Vereinsmanagement.

Sechs Tore, viele weitere Chancen und ein Vereinsrekord: Das 3:3-Unentschieden zwischen dem SC Freiburg und Bayer Leverkusen hatte jede Menge zu bieten. 09.03.2026 | 7:56 min

In der Saison 2023/24, in der für sie im zweitgrößten Klubwettbewerb des Kontinents im Achtelfinale Schluss war, erwirtschafteten die Breisgauer ihren bisherigen Rekord-Umsatz von 203,1 Millionen Euro. Der Marktwert des Teams liegt aktuell bei 171,2 Millionen Euro, im Feld der Viertelfinalisten rangiert nur der SC Braga darunter.

Mit frischem Selbstbewusstsein gegen Vigo

Auf die Nordportugiesen könnte Freiburg im Halbfinale treffen. Zunächst aber geht die Reise, nach dem Hinspiel eine Woche zuvor im eigenen Stadion, am 16. April nach Galicien, zu Celta Vigo.

Der Schwung und die Effizienz, mit der Schusters Ensemble die defensiv anfälligen Genker gerade aus dem Rennen warf, hat den Schwarzwäldern dabei frisches Selbstbewusstsein injiziert. Gegen Vigo, momentan auf Rang sechs in der spanischen Liga, erwartet Angreifer Matanovic nun zum einen "spannenden Fußball" - und betont zweitens: "Wir wollen so weit wie möglich kommen, da musst du diese Bretter einfach raushauen."

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Geschlossen zu den Fans auf den Zaun

Vom Matchplan für das entscheidende Duell mit Genk nach dem extrem schwachen Hinspiel berichtete im Nachgang Matthias Ginter, der der wie Keeper Noah Atubolu im Vorfeld die Enttäuschung über die Nicht-Nominierung für die anstehenden Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana verarbeiten musste.

Wir wollten sie auffressen. „ Abwehrchef Matthias Ginter

Doch dann stürmten sie alle zusammen vor nicht ganz ausverkauftem Haus in die nächste Runde - und merkten beim geschlossenen Gang zu den Fans auf die Südtribüne, was für "ein Riesending" (Matanovic) dieser Erfolg auf europäischer Bühne für Verein und Anhängerschaft ist.

Und das soll für die kommenden Aufgaben neuen Mut schöpfen: "Mit unserer Qualität", findet Matanovic, "können wir jeden Gegner schlagen."

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