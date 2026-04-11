Vor Nürnberg - Dresden: Polizei verhindert Fan-Schlägerei

Vor der als Hochrisikospiel eingestuften Partie zwischen Nürnberg und Dresden hatten sich Anhänger beider Klubs zur Schlägerei verabredet. Die Polizei verhinderte Schlimmeres.

Die Polizei verhinderte mit einem Großaufgebot eine Schlägerei Anhänger beider Klubs (Symbolbild).

Mehr als 200 Anhänger von Dynamo Dresden und dem 1. FC Nürnberg haben sich vor dem als Hochrisikospiel eingestuften Duell der beiden Fußball-Zweitligisten zu einer Schlägerei verabredet, wie die Thüringer Polizei am Samstagmorgen mitteilte.

"Im Vorfeld war der Polizei bekannt geworden, dass sich rivalisierende Fußballanhänger der SG Dynamo Dresden und des 1. FC Nürnberg zu einer Schlägerei in der Nacht von Freitag zum Samstag verabredet hatten", hieß es in der Mitteilung der Polizei. An der Prügelei "sollten sich mehr als 200 Personen beteiligen."

Über 200 Beamte verhindern Schlägerei

Als Einsatzbeamte aus Thüringen, Sachsen und der Bundespolizei an einem Gewerbegebiet in der Nähe von Eisfeld im Süden Thüringens eintrafen, hatte die Auseinandersetzung schon angefangen, hieß es von den Beamten. Die rivalisierenden Lager seien getrennt worden.

Insgesamt waren 220 Polizisten im Einsatz. Sie nahmen Personalien von 214 Beteiligten auf. Die Staatsanwaltschaft Dresden leitete Ermittlungsverfahren gegen die Betroffenen ein. Die Dresdner Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Nach den Krawallen im Spiel Dresden - Hertha könne man "nicht mehr erzählen, dass Fußballspiele sichere Veranstaltungen sind", sagt Fan-Experte Christoph Ruf. "Auswüchse in der Ultra-Kultur" seien schwer zu verhindern. 10.04.2026 | 3:26 min

Zweiter Vorfall mit Dynamo-Anhängern binnen einer Woche

Die beiden Klubs trafen dann am heutigen Samstag in Nürnberg aufeinander. Dresden gewann die Partie mit 2:0 und erzielte damit einen wichtigen Sieg.

Erst am vergangenen Wochenende hatte es bei einem Spiel von Dresden gegen Hertha BSC im Rudolf-Harbig-Stadion Ausschreitungen gegeben. Anhänger beider Teams kletterten über Zäune. Dresdner Anhänger rannten vermummt entlang des Spielfeldes zum Hertha-Fanblock und Pyrotechnik wurde gezielt aufeinander abgeschossen.

Tausende vereint in Jubel, Wut und Enttäuschung: Fußball im Stadion bedeutet Emotion und Spannung pur. Die meisten sammeln sich dort friedlich. Doch wo überschreitet die Leidenschaft Grenzen? 13.08.2024 | 43:43 min

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID, dpa