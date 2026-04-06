Randale bei Dynamo - Hertha:Sachsens Innenminister Schuster: "Kein Pardon mehr"
Die Randale im Spiel Dynamo Dresden - Hertha BSC werden die Politik ausführlich beschäftigen, kündigt Sachsens Innenminister Schuster an. Die Fanszene dürfte da den Atem anhalten.
Der Schock bei Dynamo Dresden sitzt tief, die Folgen des Fan-Platzsturms im Spiel gegen Hertha BSC könnten für den gesamten deutschen Fußball gravierend sein.
"Nach diesem erneuten Skandalspiel kann es für die weiteren Verhandlungen oder Gespräche kein Pardon mehr geben", sagte Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) der Deutschen Presse-Agentur (dpa).
Krawalle Thema der Innenministerkonferenz
Die Vorkommnisse stünden symbolisch für eine "Gewaltfolklore" in deutschen Fußballstadien und stellten den gesamten bisherigen Verhandlungsweg mit dem DFB und der Deutschen Fußball Liga (DFL) infrage, erklärte Schuster weiter.
"Die Ergebnisse einer präzisen Aufarbeitung dieses Spiels durch die Vereine und die Stadt in Zusammenarbeit mit der Polizei lasse ich mir persönlich vorlegen", so Schuster. Der Charakter einer kommenden Innenministerkonferenz werde auch maßgeblich davon geprägt sein, "wie drakonisch die Konsequenzen sind, die aus diesen Krawallexzessen gezogen werden".
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DFB: Fankultur gerät durch Gewalttäter in Verruf
DFB und DFL verurteilten die Geschehnisse in großer Deutlichkeit. "Die einzigartige Fankultur in Deutschland gerät durch Gewalttäter wie beim Spiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC Berlin in Verruf", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf der dpa.
Die DFL stellte fest, man setze sich seit Monaten für sinnvolle und vertretbare Sicherheitsmaßnahmen ein, um die hohe Sicherheit in den Stadien zu stärken und die positive Fankultur zu wahren. "Diese Vorfälle gefährden Fankultur und den gesamten Fußball", unterstrich der Dachverband.
"Unsere Kurve" gegen Verallgemeinerung
Die Fan-Organisation "Unsere Kurve" verwahrte sich dagegen, Pyrotechnik als Waffe einzusetzen. "Auch Gewalt ist im Stadion nicht zu tolerieren", hieß es in einer Stellungnahme an die Deutsche Presse-Agentur. Es könne aber ebenfalls nicht sein, dass das Verhalten einiger weniger zum Maßstab für 25 Millionen Fußballfans in den Stadien gemacht werde.
750 Polizisten im Einsatz
Am Samstagabend verhinderten 750 Polizisten aus Bayern und Thüringen sowie der Bereitschaftspolizei Sachsen Schlimmeres, auch einen möglichen Abbruch in der ersten Hälfte. Das Spiel wurde fortgesetzt, die Gäste aus Berlin gewannen 1:0.
Bei der Polizei sind mehrere Ermittlungsverfahren gegen Fans anhängig. Der DFB kündigte an, nach den Osterfeiertagen Ermittlungsverfahren gegen die Klubs einzuleiten.
Dynamo: Schwer, für Faninteressen einzustehen
Dynamos Sport-Geschäftsführer Sören Gonther reagierte geschockt. "Alle arbeiten seit Monaten daran, ein sicheres Stadionerlebnis zu garantieren. Und das nimmt uns als Verein jegliche Argumentation, für Faninteressen einzustehen", sagte Gonther im Sport1-"Doppelpass":
Bei dem Spiel wurde zunächst von beiden Seiten Pyrotechnik gezündet. Danach kletterten Anhänger beider Teams über die Zäune. Dresdner rannten vermummt entlang des Spielfeldes zum Hertha-Fanblock. Dabei gab es ein kurzen Aufeinandertreffen beider Fangruppen, bei dem es zum Einsatz von Pyrotechnik als Wurfgeschossen kam.
Auch Hertha-Fans randalierten
Schiedsrichter Sven Jablonski schickte die Teams nach den Krawallen in die Kabine. Eine Hundertschaft Polizisten drängte dann die Dynamo-Anhänger zurück in ihren Block. Dort wurde eine Hertha-Fahne abgebrannt.
Auch das Fehlverhalten der Berliner Fans, die über die Absperrungen sprangen und zuerst Pyrotechnik zündeten, war offenkundig. "Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen der großen Kritiker. Das ist uns bewusst", sagte Hertha-Geschäftsführer Peter Görlich. Hertha-Trainer Stefan Leitl bezeichnete die Vorkommnisse als "Schande für den deutschen Fußball".