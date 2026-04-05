DFB-Pokal: "Wölfinnen" nach Elfmeter-Krimi gegen Jena im Finale

Drei Tage nach dem Aus in der Königsklasse quälen sich die Wolfsburger Frauen beim Pokal-Außenseiter Jena. Der elfmalige Cup-Gewinner muss sogar ins Elfmeterschießen.

Bis ins Elfmeterschießen haben die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg gezittert. Am Ende schlugen sie Jena und stehen im Finale des DFB-Pokals. 05.04.2026 | 5:59 min

Rekordsieger VfL Wolfsburg hat eine Blamage gerade noch abgewendet und ist dank seiner Torhüterin Stina Johannes ins Endspiel des DFB-Pokals der Frauen eingezogen.

Drei Tage nach dem Aus in der Champions League in Lyon setzte sich das ideenlose Team von Trainer Stephan Lerch im Halbfinale beim Bundesliga-Schlusslicht Carl Zeiss Jena nach 120 torlosen Minuten mit 5:4 im Elfmeterschießen durch.

Lange sind die Wolfsburgerinnen im Rückspiel gegen Lyon im Glück. In der Verlängerung können die Französinnen ihre Überlegenheit dann ausspielen. 03.04.2026 | 2:32 min

DFB-Pokal der Frauen: Johannes rettet den VfL

Johannes parierte die letzten beiden Versuche des Außenseiters und bewahrte den Favoriten damit vor dem Aus. Nachdem Lineth Beerensteyn vergeben hatte, war Jena der Sensation bereits nah, doch die 18-jährige Fiona Gaißer verschoss den Elfmeter zum Finale.

Wolfsburgs Janina Minge erlebte einen verrückten Sonntagnachmittag in der Fußball-Bundesliga. Erst erzielte sie ein Traumtor - und musste dann ins Tor. 30.03.2026 | 0:17 min

VfL im Angriff zu ideenlos

Nach dem kräftezehrenden 1:4 nach Verlängerung in der Königsklasse bei OL Lyonnes verhinderten die Niedersachsen den nächsten Dämpfer nur mit viel Glück. Im Vorjahr war der VfL bereits im Viertelfinale an der TSG Hoffenheim gescheitert. Zuvor hatten die Niedersachsen zehnmal nacheinander den Titel gewonnen.

Beim klaren Außenseiter rannte Wolfsburg oft vergeblich an, ohne die verletzte Alexandra Popp fehlte im Angriffsdrittel die zündende Idee. Jena beschränkte sich fast ausschließlich auf die Defensive.

Gigantenduell im Finale?

Nun winkt das Traumfinale: Am Montag (15:30 Uhr) spielen Double-Gewinner FC Bayern und die SGS Essen den zweiten Teilnehmer aus. An einem Final-Duell am 14. Mai in Köln zwischen den beiden Schwergewichten Wolfsburg und München besteht ob der bayerischen Dominanz kaum noch Zweifel.

Nach 14 Jahren beim VfL Wolfsburg wechselt Alexandra Popp im Sommer das Trikot und trägt dann Schwarz-Gelb bei Borussia Dortmund. Ihr Herz schlage für diesen Verein, sagte Popp. 14.03.2026 | 0:16 min

In der Liga können die Bayern, die den Pokal im vergangenen Jahr gewannen, die erfolgreiche Titelverteidigung bereits mit einem Sieg im nächsten Spiel bei Union Berlin (22. April) perfekt machen.

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