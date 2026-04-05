Pokalhalbfinale der Frauen: Abstiegskandidaten träumen vom Coup

Kuriose Konstellation im DFB-Pokal der Frauen: Die Kellerkinder Carl Zeiss Jena und SGS Essen fordern im Halbfinale die Topteams vom VfL Wolfsburg und FC Bayern.

Die SGS Essen will den favorisierten Bayern München ärgern. (Archivbild) Quelle: action press

Natürlich hätte sich die SGS Essen eine andere Auslosung gewünscht. Vor allem hätte der Traditionsverein im Halbfinale des DFB-Pokals "gerne zu Hause gespielt", wie Geschäftsführer Florian Zeutschler sagt. Zum Auswärtsspiel beim FC Bayern (Ostermontag, 15:30 Uhr) reist der letzte reine Frauenfußballverein der Bundesliga als krasser Außenseiter. Zuvor bestreiten Carl Zeiss Jena und der VfL Wolfsburg das erste Halbfinale (Ostersonntag 16:15 Uhr).

Die Konstellation ist durchaus kurios: Zwei Abstiegskandidaten träumen zu Ostern vom Pokal-Coup. Der Letzte und Vorletzte der Frauen-Bundesliga fordern die beiden Aushängeschilder, die erneut dem Rest der Liga enteilt sind und sich seit 2015 alle nationalen Titel geteilt haben. Erneut deutet vieles auf ein Traumfinale zwischen den Topklubs hin. 25.000 Tickets sind bereits fürs Endspiel in Köln am 14. Mai (Christi Himmelfahrt) verkauft.

FC Bayern als klarer Favorit

Zeutschler gibt sich keinen Illusionen hin: Die Bayern-Fußballerinnen vereinen Schnelligkeit, Dynamik, Athletik und Spielintelligenz: "Sie können den Gegner von Beginn an stressen, und damit hören sie erst auf, wenn sie zwei, drei Tore geschossen haben. Die individuelle Klasse des Kaders ist bemerkenswert."

Die Frauen des FC Bayern haben das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht. Beim Hamburger SV setzten sich die Münchnerinnen mit 3:0 durch. 11.03.2026 | 5:50 min

Nicht umsonst hat das Star-Ensemble um DFB-Kapitänin Giulia Gwinn gerade das Champions-League-Halbfinale erreicht. Das Triple gewannen die FCB-Frauen übrigens noch nie. Der Kraftakt gegen Manchester United (2:1) vor 25.000 Fans in der Arena dürfte genug Rückenwind geben.

SGS Essen fehlt Quersubventionierung

In der Liga zog die SGS Essen zu Hause im Stadion an der Hafenstraße kürzlich klar mit 0:5 den Kürzeren. Auf keinen Fall will der Gast so unter die Räder geraten wie vor zwei Jahren im Halbfinale mit 0:9 beim VfL Wolfsburg.

SGS Essen hat die Frauen des SV Werder Bremen aus dem DFB-Pokal geworfen und steht im Halbfinale. Das Tor des Tages gelang Ella Touon kurz vor dem Seitenwechsel. 11.03.2026 | 2:47 min

"Das soll und wird nicht wieder passieren", sagt Essens Manager Zeutschler. "Wenn wir nach München fahren, müssen wir den Glauben behalten." Doch es ist längst ein Kampf mit ungleichen Waffen. Sein Klub verkörpert Bodenständigkeit und Beharrlichkeit, entwickelt regelmäßig Talente, die zu Nationalspielerinnen reifen - und schreibt regelmäßig schwarze Zahlen. Jammerschade, wenn dieser grundsolide Ausbildungsbetrieb der Bundesliga verloren ginge.

Uns fehlt die Quersubventionierung, die von den großen Klubs aus dem Lizenzbereich der Männer erfolgt. Die Schere auf dem Markt geht weit auseinander. Wir können keine Topspielerinnen holen, die zwischen 10.000 und 20.000 Euro im Monat verdienen. „ SGS-Manager Florian Zeutschler

Zahlenspiele zum Halbfinale Titelverteidiger Bayern München steht zum fünften Mal in Folge in der Runde der besten vier Teams. Die Münchnerinnen wollen das Double verteidigen und zum dritten Mal den DFB-Pokal gewinnen.



Der VfL Wolfsburg, zwischen 2015 und 2024 Serien-Pokalsieger und insgesamt elf Mal siegreich, steht nach einem Jahr Pause wieder unter den letzten Vier.



Die SGS Essen erreichte 2014 und 2020 das Pokalfinale, zog vor sechs Jahren unglücklich erst im Elfmeterschießen den Kürzeren. Bayern und Essen haben als einzige Teams bisher noch kein Gegentor in dieser Saison im Pokal hinnehmen müssen.



Die Historie zeugt von spannenden und torreichen Pokalhalbfinals: In den vergangenen zehn Jahren fielen in allen Halbfinals in Summe 85 Tore. Das entspricht durchschnittlich 4,25 Toren pro Partie. Im gleichen Zeitraum wurden fünf von 20 Halbfinalspielen nicht in der regulären Spielzeit entschieden, sondern gingen in die Verlängerung oder ins Elfmeterschießen. Im vergangenen Jahr musste die Verlängerung das Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen vor der Rekordkulisse von 57.000 Fans entscheiden, als sich Werder durchsetzte. Das Endspiel gewann der FC Bayern dann mit 4:2.

Der Traum vom Finale bei Carl Zeiss Jena

Beim Aufsteiger aus Thüringen ist das genauso unmöglich. In den teils noch amateurhaften Strukturen war bereits der direkte Wiederaufstieg für den FC Carl Zeiss Jena ein Erfolg. Der Kampf um den Klassenerhalt in der auf 14 Teams aufgestockten Liga wird erwartungsgemäß schwierig, aber umso größer ist der Erfolg im Pokal zu bewerten.

Carl Zeiss Jena hat mit einem überzeugenden Sieg das Halbfinale im DFB-Pokal der Frauen erreicht. Gegen den SC Sand hieß es am Ende 4:1 für das Bundesliga-Schlusslicht. 11.03.2026 | 3:18 min

"Bisher kennen wir solche Begegnungen nur, weil wir sie am Fernsehen verfolgt haben. Jetzt sind wir selbst dabei. Das ist großartig", sagt Innenverteidigerin Felicia Sträßer in einem DFB-Interview. "Für uns geht ein Traum in Erfüllung."

Nach 14 Jahren beim VfL Wolfsburg wechselt Alexandra Popp im Sommer das Trikot und trägt dann Schwarz-Gelb bei Borussia Dortmund. Ihr Herz schlage für diesen Verein, sagte Popp. 14.03.2026 | 0:16 min

Strapaze für den VfL Wolfsburg

Die 18-Jährige wittert eine Chance gegen den elfmaligen Pokalsieger, der das Champions-League-Ausscheiden bei Olympique Lyon (0:4 n.V.) zu verdauen hat. Die kurze Vorbereitungszeit ist ein Nachteil für die "Wölfinnen", die ohne ihre verletzte Anführerin Alexandra Popp auskommen müssen.

"Das ist natürlich eine große Herausforderung für uns", weiß VfL-Torhüterin Stina Johannes. "Von der Terminierung ist das nicht ideal für uns. Wir regenerieren bestmöglich. Und dann ist das klare Ziel, dass wir dieses Spiel auf unsere Seite ziehen." Ihr Trainer Stephan Lerch glaubt fest dran: "Das werden wir auch gemeinsam hinkriegen. Dann haben wir bis hierhin in diesem Block Großartiges geleistet."

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihrem Ruf als Pokal-Spezialistinnen mal wieder alle Ehre gemacht. Durch das 1:0 gegen Eintracht Frankfurt stehen sie im Halbfinale. 11.03.2026 | 4:54 min

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