Alexandra Popp verlässt den VfL Wolfsburg nach 14 Jahren

Die langjährige Nationalspielerin Alexandra Popp wird den VfL Wolfsburg im Sommer verlassen - nach 14 Jahren, sieben Meistertiteln und zwei Triumphen in der Champions League.

Nach 14 Jahren beim VfL Wolfsburg wechselt Alexandra Popp im Sommer das Trikot und trägt dann Schwarz-Gelb bei Borussia Dortmund. Ihr Herz schlage für diesen Verein, sagte Popp. 14.03.2026 | 0:16 min

Alexandra Popp wechselt in die Regionalliga West zu Borussia Dortmund. Im Sommer wird sie nach 14 Jahren, sieben Meistertiteln und zwei Triumphen in der Champions League den Bundesligisten VfL Wolfsburg verlassen.

Ihren Abschied verkündete die langjährige Nationalspielerin am Samstag in einem Instagram-Video, ehe wenige Stunden später vor dem Bundesligaspiel der BVB-Männer gegen den FC Augsburg die Verpflichtung Popps im Stadion bekannt gegeben wurde.

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Zukunft in Dortmund

"Nach 14 Jahren VfL, großer Überlegung und großen Gefühlen ist die Entscheidung gefallen: Ich werde meinen Vertrag beim VfL Wolfsburg nicht verlängern", teilte die 34-Jährige mit. Ihre Karriere in der Nationalmannschaft hatte die Olympiasiegerin von Rio de Janeiro und dreimalige Fußballerin des Jahres bereits 2024 beendet.

Ich durfte in 14 Jahren 20 Titel mit meinen Mädels feiern. Das waren unglaublich viele wahnsinnige Momente, die mein Leben sehr, sehr geprägt haben." „ Alexandra Popp

Popp war mit dem VfL auch elfmal DFB-Pokal-Siegerin geworden. "Nun hoffe ich, dass wir die letzten Monate positiv bestreiten, wir haben noch vieles vor", sagte die Fußballerin.

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BVB drängt in die Bundesliga

In Dortmund geht für Popp ein "Kindheitstraum" in Erfüllung. So hatte sie einen möglichen Wechsel zu Borussia Dortmund bereits zuvor bezeichnet. "Meine Vorfreude ist riesengroß", sagte Popp vor dem Bundesliga-Spiel des BVB am Samstag im Signal-Iduna-Park:

Jetzt stehe ich hier und darf schwarz-gelb tragen. Etwas Größeres gibt es nicht. „ Alexandra Popp

Der BVB spielt derzeit in der drittklassigen Regionalliga West und will mit Macht in die Bundesliga. Die Dortmunder haben ihre Ambitionen zuletzt mit der Verpflichtung des Wolfsburger Erfolgsmanagers Ralf Kellermann unterstrichen.

"Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, etwas Neues zu wagen. Mein Herz schlägt für Dortmund. Ich möchte hier etwas mitentwickeln und bewegen. Deswegen habe ich mich entschieden, hierherzukommen", sagte Popp, die in Witten vor den Toren Dortmunds geboren ist. Anschließend machte sie vor der Südkurve eine La Ola mit den Fans.

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Quelle: dpa, SID