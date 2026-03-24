Champions League der Frauen: VfL Wolfsburg Außenseiter gegen Lyon

Die Fußballfrauen des VfL Wolfsburg sind seit Jahren abhängig von Alexandra Popp. Jetzt ist die Torjägerin verletzt und verlässt den Verein.

Die VfL-Frauen müssen künftig ohne die Torjägerqualitäten von Alexandra Popp (r.) auskommen. (Archivbild) Quelle: ddp

In kniffligen Momenten hat eine Taktik fast immer geholfen. Flanke in den Strafraum, Kopfball von Alexandra Popp, Tor für den VfL Wolfsburg - genau dieser rustikale Weg zum Glück ist versperrt. Die Ausnahmekönnerin ist verletzt. Und ihr Wechsel nach dem Saisonende zu Borussia Dortmund stellt das erfolgsverwöhnte Wolfsburg vor Probleme.

Wenn die Fußballfrauen aus Wolfsburg an diesem Dienstag (Anpfiff: 18:45 Uhr) im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League Olympique Lyon empfangen, beginnt eine wichtige Lernkurve.

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"Wir können ohne Poppi erfolgreich sein, auch auf Champions-League-Niveau", versichert Wolfsburgs Cheftrainer Stephan Lerch. Er hatte gehofft, dass die 34-Jährige ihre Karriere in Wolfsburg ausklingen lässt. Nun ist Improvisation gefragt.

Plan B ohne Popp

Die Abschiedstour von Popp tut weh - und damit ist nicht ihre Muskelverletzung gemeint. Vor allem in anspruchsvollen Momenten wie in dem Duell mit letztjährigen Champions-League-Finalisten Lyon bleibt fraglich, welcher Plan B zum Erfolg führen kann.

Die jüngere Vergangenheit zeigt: Die Chance auf einen internationalen Titelgewinn ist für den VfL Wolfsburg deutlich geschrumpft. Rivalen wie Real Madrid, der FC Barcelona sowie Lyon können viel Geld investieren und haben sehr hohe Qualität in ihren Spielerkadern.

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"Es ist etwas ganz Neues, raus aus der Komfortzone", sagt zum Beispiel Jule Brand. Die Nationalspielerin war im Sommer 2025 von Wolfsburg nach Lyon gewechselt, um den nächsten Schritt zu schaffen - als Offensivspielerin und Persönlichkeit. Sie ist froh, in Frankreich "täglich Neues zu lernen".

Personelle Rückschläge

Der Aderlass in Wolfsburg hat viele Facetten. Der für den Frauenfußball zuständige Geschäftsführer Peter Christiansen ist entlassen worden. Mit Sportdirektor Ralf Kellermann geht eine prägende Persönlichkeit verloren. Er wechselt wie Popp zum aktuellen Regionalligisten Borussia Dortmund. Aus dem Umbruch der VfL-Mannschaft, der im vergangenen Jahr schon begonnen hat, wird eine elementare Umgestaltung.

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Neue Rolle als David

Im Kampf um Siege, Zuschauer und einen internationalen Titel hat der VfL Wolfsburg damit begonnen, sich in die Rolle des Außenseiters zurückzuziehen.

Die Rollenverteilung ist klar. Lyon ist ein absolutes Topteam auf der Welt. Es wird Phasen geben, in denen wir leiden müssen. „ Stephan Lerch, VfL-Trainer

Er hofft, dass es Kräfte weckt, wenn sich sein Team als David begreift und dem Goliath aus Frankreich ein Bein stellen will.

Wackelige Zukunft

Mit dem Einzug in das Viertelfinale der Königsklasse ist dem VfL Wolfsburg ein erhofftes Ausrufezeichen gelungen. In der Bundesliga winkt hinter Bayern München die Vizemeisterschaft. Der Einzug in das Pokalfinale ist machbar.

Doch über all dem schwebt die Frage, mit wie viel Wucht Wolfsburg auf lange Sicht im Frauenfußball vertreten sein wird. Hauptsponsor Volkswagen hat eigene Sorgen. Über zukünftige Budgets wird noch diskutiert. Umso wichtiger sind Erfolgserlebnisse, die Mut für eine Zukunft ohne Popp machen.

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