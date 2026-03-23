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Sport

Champions League der Frauen: Harte Nüsse für Wolfsburg und Bayern

Champions League: Viertelfinal-Hinspiele:Harte Nüsse für VfL Wolfsburg und FC Bayern

von Kathrin Bräuer

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Champions League, Frauen, OL Lyonnes - VfL Wolfsburg: Melchie Dumornay (OL) und Camilla Küver Kuever (VfL) im Laufduell

Auch wegen des Ausfalls von Alexandra Popp ist der VfL Wolfsburg im Viertelfinale der Champions League gegen Lyon Außenseiter. Auch die Bayern müssen eine harte Nuss knacken.

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Quelle: Reuters

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