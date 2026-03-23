Champions League: Viertelfinal-Hinspiele:Harte Nüsse für VfL Wolfsburg und FC Bayern
von Kathrin Bräuer
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Auch wegen des Ausfalls von Alexandra Popp ist der VfL Wolfsburg im Viertelfinale der Champions League gegen Lyon Außenseiter. Auch die Bayern müssen eine harte Nuss knacken.
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