Erster Punktverlust für den Titelverteidiger: Paris Sainbt-Germain kommt gegen die AS Rom nicht über ein 2:2 hinaus. Enthält virtuelle Bandenwerbung.

Paris Saint-Germain hat auf dem Weg zur erneuten Titelverteidigung in der Champions League erstmals Punkte liegen lassen. Die Mannschaft von Trainer Luis Enrique kam in einem intensiven Duell mit der AS Rom nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus.

PSG dreht dass Spiel, aber Rom kommt zurück

Die Gäste aus Rom zeigten in einem sehr unterhaltsamen Spiel eine starke Leistung. Mario Hermoso (5. Minute) brachte die Italiener entsprechend früh in Führung. Anschließend drehten Illia Zabarny (31.) und Ousmane Dembélé (62./Foulelfmeter) das Spiel, der eingewechselte Donyell Malen (78./Handelfmeter) machte aber noch den verdienten Ausgleich für die Gäste.

Die Aufstellungen:

Paris Saint-Germain: Safonow - Hakimi, Sabarnyj, Pacho, N. Mendes (59. Zaïre-Emery) - J. Neves (78. Lucas Hernandez), Vitinha, Ruiz - Akliouche (78. Ndjantou), Ferran Torres (59. O. Dembélé), Mayulu (67. Godts)

Trainer: Luis Garcia

AS Rom: Svilar - Mancini (67. Ghilardi), N´Dicka, Hermoso - Wesley, de Roon, M. Koné (63. Cristante), Molina (67. Malen) - Pisilli, Castro (63. Dybala), Soulé (83. Lulli)

Trainer: Gian Gasperini