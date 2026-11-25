Champions League:OSC Lille schockt den FC Bayern
von Simon Mertens
Der ersatzgeschwächte FC Bayern hat beim OSC Lille einen herben Rückschlag erlitten. Am fünften Spieltag der Champions League unterlagen die Münchner durch ein Eigentor mit 1:2.
Der FC Bayern droht die direkte Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League aus den Augen zu verlieren. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany verlor am Mittwochabend beim französischen Klub OSC Lille mit 1:2 (1:0) und hat nach fünf Spielen der Ligaphase weiter nur acht Punkte auf dem Konto.
Upamecanos Tor reicht nicht
Abwehrchef Dayot Upamecano (15.) brachte die Bayern in Nordfrankreich in Führung. Doch Ayase Ueda (62.) und ein Blackout von Pechvogel Aleksandar Pavlovic (65., Eigentor) drehten die Partie. Musiala wurde wie Rückkehrer Luis Díaz eingewechselt (76.), konnte aber keine Akzente setzen.
Die Aufstellungen:
Lille OSC: Özer - Goffi, Ngoy, Alexsandro, Verdonk (90.+2 Perraud) - Mukau, N. Bentaleb, André (87. Cossier) - Mbappe (77. Diaoune), Ueda (77. Önal), Haraldsson (87. Giroud)
Trainer: Davide Ancelotti
FC Bayern München: Urbig - Stanisic (76. Luis Díaz), Upamecano, Minjae Kim (90.+2 Tah), H. Ito (76. Binder) - Kimmich, A. Pavlovic - Laimer, Bischof (76. Musiala), Brown - Karl (81. Codjo-Evora)
Trainer: Vincent Kompany
Schiedsrichter: Marco Guida (Italien)
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