Der VfB Stuttgart hat bei Inter Nailand kein schlechtes Spiel abgeliefert, steht am Ende aber mit leeren Händen da. Die Schwaben kehren mit einem 0:2 im Gepäck aus Italien zurück.

Der VfB Stuttgart hat einen Achtungserfolg verpasst und auch in der Champions League einen erneuten Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß unterlag beim italienischen Meister Inter Mailand trotz einer beherzten Leistung mit 0:2 (0:0) und kassierte die zweite Niederlage in der Königsklasse in Folge.

Inter entscheidet Partie nach der Pause

Petar Sucic (57./Handelfmeter) und Lautaro Martínez (74.) trafen im San Siro für Inter zum Sieg. Der VfB, der in der Bundesliga noch immer den hohen Erwartungen hinterherhinkt, hat nach dem 0:2 bei Galatasaray Istanbul vor drei Wochen damit weiterhin sieben Punkte auf dem Konto.

Die Aufstellungen:

Inter Mailand: J. Martínez - Bisseck, Akanji, Bastoni (41. Dimarco) - Spence, Barella (86. A. Stankovic), P. Sucic, Mchitarjan (68. Jones), Carlos Augusto - Pio Esposito (86. Diouf), M. Thuram (68. La. Martínez)

Trainer: Cristian Chivu

VfB Stuttgart: Seimen - Jeltsch (71. Jaquez), Chabot, Hendriks - Vagnoman (63. Leweling), Nartey (71. Stiller), Spalt, Mittelstädt - El Khannouss (84. Tiago Tomás), Demirovic, Führich (63. Undav)

Trainer: Sebastian Hoeneß