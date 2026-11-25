Borussia Dortmund hat in der Champions League einen wertvollen Punkt aus London mitgenommen. Beim FC Arsenal verdiente sich der BVB mit Glück und Geschick ein 1:1.

Borussia Dortmund hat die Reifeprüfung beim FC Arsenal bestanden und auch international ein Ausrufezeichen gesetzt. Im kalten London erkämpfte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac beim englischen Meister ein 1:1 (0:1) und verdiente sich den Punkt dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit.

Beier beschert Dortmund einen Punkt

Viktor Gyökeres (10.) schockte die Dortmunder früh mit einem Traumtor aus knapp 20 Metern. Der Bundesliga-Tabellenführer überstand die erste Halbzeit ohne weitere Gegentreffer, dann gelang Maximilian Beier (55.) der Ausgleich.

Die Aufstellungen:

FC Arsenal: Kepa - White (65. J. Timber), Konsa, Gabriel Magalhaes, Hincapie - Lewis-Skelly (65. Bruno Guimaraes), Rice - Madueke, Ödegaard, Tsolis (65. Eze) - Gyökeres (87. Merino).

Trainer: Mikel Arteta

Borussia Dortmund: Kobel - Gadou (89. Mane), Anton, N. Schlotterbeck - Ryerson, Veerman, Svensson - Jo. Bellingham (73. Sabitzer), F. Nmecha - Beier (64. Karetsas), F. Silva (64. Guirassy).

Trainer: Niko Kovac