Champions League: PSG schickt FC Liverpool geschlagen nach Hause

Paris Saint-Germain hat sich souverän gegen einen blassen FC Liverpool durchgesetzt. Der französische Meister geht nach dem Erfolg als Favorit ins Rückspiel an der Anfield Road.

Souveräner Titelverteidiger: Paris St.-Germain kann nach dem 2:0 gegen den FC Liverpool beruhigt ins Viertelfinal-Rückspiel nach England reisen, lässt aber etliche Chancen liegen. 08.04.2026 | 2:58 min

Der FC Liverpool um Florian Wirtz muss stark um den Einzug ins Halbfinale der Champions League bangen. Die Reds des angeschlagenen Trainers Arne Slot unterlagen im Viertelfinal-Hinspiel bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain verdient mit 0:2 (0:1).

Ein abgefälschter Schuss von Désiré Doué brachte den Gastgebern schon in der 11. Spielminute die Führung. Chwitscha Kwarazchelia (65.) erhöhte nach dem Seitenwechsel für die überlegenen Franzosen, die bei einem Weiterkommen auf den Sieger des Duells zwischen dem FC Bayern und Real Madrid (Hinspiel 2:1) treffen würden.

Titelverteidiger Paris St. Germain ist für den FC Chelsea mehr als eine Nummer zu groß. Nach Hin- und Rückspiel steht es in der Gesamtabrechnung 8:2 für die Franzosen. 18.03.2026 | 3:00 min

Liverpool-Trainer Slot unter Druck

Slot, der spätestens nach dem schmerzlichen 0:4 im FA Cup bei Manchester City zunehmend unter Druck steht, setzte seinen Topspieler Mohamed Salah auf die Bank. Auch mit einer defensiven Fünferkette geriet Liverpool schnell unter Druck und hatte mit den quirligen PSG-Offensivstars um Ousmane Dembélé Probleme.

Auch nach dem Wechsel blieb Paris gefährlich, Dembélé ließ zunächst die große Möglichkeit auf den zweiten Treffer aus (53.), der dann aber doch fiel. Es drohte für Liverpool gar noch schlimmer zu kommen, doch Schiedsrichter José Maria Sanchez Martinez nahm einen Foulelfmeter für das Team von Luis Enrique nach Ansicht der Videobilder zurück (72.).

Der FC Liverpool macht die knappe Niederlage von Istanbul mehr als wett und steht nach einem 4:0 im Viertelfinale. Der Erfolg der Reds hätte sogar höher ausfallen können. 18.03.2026 | 2:58 min

Liverpool muss sich im Rückspiel mächtig steigern

In der vergangenen Saison war Liverpool im Achtelfinale an PSG gescheitert. Zwar gewannen die Reds in Frankreich 1:0, nach dem 0:1 an der Anfield Road aber setzte sich Paris im Elfmeterschießen (4:1) durch. Slots Team muss sich im Rückspiel am kommenden Dienstag mächtig steigern, um nicht wieder gegen die Pariser auszuscheiden.

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Quelle: dpa, SID