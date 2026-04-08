Es läuft nicht in dieser Saison für den FC Liverpool. Die Champions League ist die letzte Titeloption für das Team von Trainer Arne Slot.

Ist die Saison für den FC Liverpool noch zu retten?

Steckt mit Liverpool in der Krise: Florian Wirtz. Quelle: action press

Es war das neueste Kapitel einer bisher durch und durch verkorksten Saison für den FC Liverpool. Am vergangenen Samstag setzte es für den amtierenden englischen Meister eine deftige 0:4-Klatsche gegen Pep Guardiolas Manchester City im FA Cup.

Alarmglocken an der Anfield Road

"Wir haben unsere Fans, uns selbst und den Trainer enttäuscht. Ich kann mich nur bei den Fans für das entschuldigen, was wir gezeigt haben - insbesondere in der zweiten Halbzeit", sagte Kapitän Virgil van Dijk nach der Partie bei "Sky".

Der FC Liverpool macht die knappe Niederlage von Istanbul mehr als wett und steht nach einem 4:0 im Viertelfinale. Der Erfolg der Reds hätte sogar höher ausfallen können. 18.03.2026 | 2:58 min

Die Alarmglocken schlagen immer lauter an der Anfield Road. Denn nun bleibt nur noch die Champions League als realistische Titeloption.

Trainerdiskussion in Liverpool: Muss Slot gehen?

Die Niederlage im FA Cup hat zugleich die Trainerdiskussionen bei den "Reds" neu befeuert. Coach Arne Slot steht nicht erst seit dem Aus im FA Cup in der Kritik. Auch in der Liga läuft es nicht rund.

Nur Rang fünf, drei Niederlagen in Folge zuletzt - so muss man um die erneute Qualifikation für die Königsklasse bangen. Es gibt erste Gerüchte, dass Xabi Alonso als Nachfolger bereitstehen würde.

Für den FC Liverpool und Stareinkauf Florian Wirtz läuft es nicht richtig rund in dieser Saison. Was steckt dahinter? 06.11.2025 | 14:55 min

Liverpools Starensemble noch auf der Suche

Slot hat es jedenfalls bis jetzt nicht geschafft, sein Starensemble zu einer Einheit zu formen. Für über 500 Millionen Euro holten die Verantwortlichen der Reds im Sommer neue Spieler - gekoppelt an entsprechende Erwartungen. Das ernüchternde Fazit zog Van Dijk nach der Niederlage gegen Manchester City selbst:

"Ich hatte das Glück, so viele Jahre für Liverpool zu spielen. Was uns immer am meisten auszeichnete, war unser Zusammenhalt. Jetzt befinden wir uns in einer Übergangsphase und müssen diesen Zusammenhalt erst wiederfinden." Das scheint Slot bislang nicht zu gelingen.

Wirtz mit Steigerung, aber noch ohne Konstanz

Einer der Sommer-Neuzugänge ist Florian Wirtz. Deutschlands Nationalspieler begeisterte zuletzt in der Länderspielpause mit einem phänomenalen Auftritt gegen die Schweiz und einem zweiten guten Spiel gegen Ghana.

Sieben Tore und ein 4:3-Erfolg im Härtetest gegen die Schweiz: Das DFB-Team startet mit einem Sieg ins WM-Jahr. Bester Mann auf dem Platz ist Florian Wirtz. 28.03.2026 | 2:59 min

Im DFB-Trikot zeigte er die Leistungsfähigkeit, die er im Liverpool-Trikot noch nicht in der Regelmäßigkeit abrufen kann, die man sich in England wünscht. Obwohl sich seine Leistungen in jüngerer Vergangenheit auch an der Anfield Road klar gesteigert haben.

Neuzugänge der Reds zünden noch nicht

Damit ist er aber nicht allein. Viele der neuen Spieler reichen noch nicht an das Leistungspotenzial vergangener Tage heran. Dazu kommen, wie zum Beispiel im Falle von 145-Millionen-Euro-Stürmer Alexander Isak oder Außenverteidiger Jeremie Frimpong, immer wieder Verletzungsprobleme.

Darüber hinaus ist es diese Saison überraschend einfach, das sonst so gefürchtete Pressing des FC Liverpool zu brechen. Gerade die Klubs in der Premier League tendieren in dieser Spielzeit dazu, lange Bälle immer häufiger als taktisches Mittel in ihren Spielaufbau zu integrieren.

Galatasaray Istanbul hat das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool mit 1:0 gewonnen. Lemina sorgte für das Tor des Tages. 11.03.2026 | 2:56 min

Liverpools Pressing nicht mehr effektiv genug

Das macht es leichter, das hohe Pressing der "Reds" zu umgehen - und es offenbart, dass Liverpool ein großes Problem in der Rückwärtsbewegung hat. Es reicht teilweise schon ein langer Ball aus, um Lücken in die Hintermannschaft des englischen Meisters zu reißen.

Man sieht: Es brodelt beim Traditionsklub. Doch in der Champions League ist man ja noch dabei. Einfach wird es nicht im Viertelfinale gegen ein immer stärker werdendes Paris Saint-Germain. Doch ein Titel in der Königsklasse könnte helfen, eine bisher verkorkste Saison zumindest zu einem versöhnlichen Ende zu bringen.

Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.