Champions League: Hjulmand sieht keine Krise in Leverkusen

Leverkusens Trainer will die vielen Niederlagen des Januars vergessen machen. An diesem Mittwoch soll gegen den FC Villarreal eine Siegesserie beginnen.

Leverkusen-Trainer Kasper Hjulmand hat "volles Vertrauen" in seine Mannschaft. Quelle: Imago

Das längst auf den Stil ihres Trainers Kasper Hjulmand eingestellte Team von Bayer 04 Leverkusen findet im Januar 2026 noch nicht zu sich. Die Partien gegen Stuttgart, in Hoffenheim und bei Olympiakos Piräus gingen allesamt nach bisweilen hanebüchen schwachen und seltsam uninspirierten Auftritten verloren.

Auch der mühsame 1:0-Erfolg gegen Werder Bremen am Wochenende stellte keine spielerische Verbesserung dar. Allenfalls dürfte der erste Sieg im neuen Jahr eine psychologische Wirkung entfalten.

Leverkusen kassiert einen frühen Gegentreffer und zeigt bei Olympiakos Piräus eine eklatante Abschlussschwäche. Die Folgen sind eine Niederlage und das Bangen ums Weiterkommen. 21.01.2026 | 3:00 min

Leverkusens Formeinbruch nach starkem Bundesliga‑Herbst

Von Hjulmands aktiver Taktik mit hohem Pressing und viel Ballbesitz war im Vergleich zum letzten Spiel des Vorjahres, einem überzeugenden 3:1-Erfolg in Leipzig, zuletzt nichts mehr zu sehen. Und am Mittwoch reist der FC Villarreal zum finalen Spiel der Champions-League-Vorrunde an. Für Leverkusen geht es dabei darum, einen Playoff-Platz zu sichern.

Hjulmand übernahm vor dem dritten Bundesliga-Spieltag eine konfuse Leverkusener Vizemeistermannschaft. Er hatte zuvor den entlassenen Erik ten Hag abgelöst. Es gelang dem Dänen Hjulmand recht schnell, sein neues Team mit seiner Spielkultur auszustatten. In der Bundesliga gelangen bis Jahresende 2025 acht Siege bei drei Niederlagen und ein Sprung unter die Top vier der Bundesliga. Doch danach kam es zum Bruch.

So erklärt Hjulmand Leverkusens Niederlagenserie

Das Team, das bei Manchester City mit 2:0 gewann, hatte große Probleme in Piräus, was durchaus verwundert. Wenn Hjulmand auf die Diskrepanz zwischen dem Auftritt in Leipzig am 20. Dezember und dem punktearmen Januar angesprochen wird, seziert er die Niederlagen in einzelne Abschnitte. Beim 1:4 gegen Stuttgart seien nur die ersten 20 Minuten problematisch gewesen. Das 0:1 in Hoffenheim sei eng verlaufen. Und beim 0:2 in Piräus habe man seine vielen Chancen nicht genutzt. Das alles ist nicht falsch, aber dennoch zeigt es die Schwächen der Werkself auf.

Immer noch kein Heimsieg in der Königsklasse, aber zumindest ein Punkt: Ohne Trainer Kasper Hjulmand an der Linie kommt Bayer Leverkusen gegen Newcastle United zu einem 2:2. 10.12.2025 | 2:58 min

Leverkusen rutschte einstweilen auf Rang sechs der Bundesliga-Tabelle ab, mindestens Platz vier und die Teilnahme an der Champions League ist das Saisonziel der Klubspitze nach 36 Transferbewegungen im Sommer. Doch die neu zusammengestellte Mannschaft ist kein Grund mehr für mildernde Umstände, denn sie hat ja unter Hjulmand mehrfach bewiesen, dass sie ein Erfolgsteam sein kann.

Verletzungen und Afrika‑Cup schwächen Leverkusens Kader

Hinzu kamen Verletzungen von Schlüsselspielern wie Lucas Vazquez, Exequiel Palacios und immer mal wieder Patrik Schick. Wohingegen gesetzte Spieler wie Edmond Tapsoba, Ibrahim Maza und Christian Kofane Ende 2026 von ihren Nationalteams zum Afrika-Cup delegiert wurden. Tapsoba kehrte verletzt zurück, hat aber am Dienstag erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert und soll am Mittwoch im Bayer-Kader stehen.

Insgesamt lässt sich Hjulmand nicht auf eine Krisendiskussion ein. Sein Credo lautet: "Wir haben innerhalb von zehn Tagen drei Spiele verloren. Und danach wieder eins gewonnen. Im Fußball geht es schnell." Ein Sieg am Mittwoch gegen Villarreal - "und schon sieht es wieder anders aus. Ich habe volles Vertrauen in meine Mannschaft." Derzeit formschwache Spieler wie Malik Tillman oder Ernest Poku redet er stark. Vor allem Tillman werde schon noch von sich reden machen.

Bayer Leverkusen hat einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase der Champions League gemacht. Bei Manchester City siegte die Werkself überraschend mit 2:0. 26.11.2025 | 2:59 min

Günstiger Spielplan soll Leverkusens Wende einleiten

Der Spielplan meint es derzeit gut mit den Leverkusenern. Nach den verunsicherten Bremern stellt sich offenbar nur eine B-Elf des in der Champions League aussichtslosen Teams aus Villarreal vor. Es folgt am Samstag die Reise zur noch mehr krisengeplagten Elf von Eintracht Frankfurt. Ehe am kommenden Dienstag im Pokal-Viertelfinale der FC St. Pauli in Leverkusen gastiert.

Hjulmand sagt dazu: "Ich kann nur betonen, dass wir eine große Qualität im Kader haben." Es liegt nun an ihm, sie in den nächsten drei Partien in drei verschiedenen Wettbewerben auch sichtbar zu machen.

Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.

Sport : Champions League - 2025/26 Die wichtigsten Spiele im Video.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.