Der FC Liverpool taumelt durch die Saison. Im Achtelfinal-Rückspiel gegen Galatasaray kämpfen Wirtz und Co. nicht nur ums Weiterkommen, sondern auch um die Rückendeckung der Fans.

Florian Wirtz beim Spiel gegen Tottenham Quelle: Witters | RobbieJayBarratt

Fußball-Wunder, magische Nächte, angsteinflößende Wucht: Die Anfield Road war lange ein Ort, an dem der FC Liverpool über sich hinauswuchs. Vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch, 21 Uhr (Zusammenfassung in der Champions-League-Sendung des ZDF ab 23 Uhr) gegen Galatasaray Istanbul hat sich die Perspektive merklich verschoben.

Die einst uneinnehmbare Festung wirkt angreifbar, die taumelnden Reds sind verwundbar. Es wartet eine Bewährungsprobe, die in den vergangenen Jahren kaum denkbar schien.

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Unzureichende Leistung und unruhige Fans

Nach dem 0:1 in der Türkei spielen Florian Wirtz und Co. am Mittwochabend (21.00 Uhr) nicht nur ums Weiterkommen, sondern auch um die Rückendeckung der zunehmend unruhigen Fans - und für Trainer Arne Slot?

Es ist besorgniserregend, was Liverpool in dieser Saison leistet. „ Vereinslegende Jamie Carragher

Er habe "das Gefühl, dass sich am Sonntag die Stimmung der Fans gegenüber der Mannschaft und dem Trainer deutlich gewandelt hat."

Ehemaliger Liverpool-Spieler Jamie Carragher Quelle: ddp | David Blunsden

Am Sonntag reichte es lediglich zu einem 1:1 im Heimspiel gegen Abstiegskandidat Tottenham Hotspur. 14 Siege, vier Remis, fünf Niederlagen lautet die Heimbilanz bislang. Slot sprach von "riesiger Frustration", Mittelfeldspieler Dominik Szoboszlai, von Slot fortwährend als Rechtsverteidiger eingesetzt, fühlte sich "leer" und schlug Alarm: "Wir müssen aufwachen".

FC Liverpool Trainer Arne Slot (links) mit Spieler Mohamed Salah (rechts) beim Spiel gegen Tottenham Quelle: AFP | DARREN STAPLES

Ein unmissverständliches Zeichen sendeten auch die Anhänger. Sie pfiffen und buhten ihr Team aus. "Das war echtes Ausbuhen von einer verärgerten und unzufriedenen Fangemeinde", sagte Carragher. Für Slot werde es jetzt schwierig: "Wenn man diese Fans einmal verloren hat, ist es wirklich schwer, sie zurückzugewinnen."

Fehlender Teamgeist beim FC Liverpool?

Die kostspieligen Verpflichtungen für knapp 500 Millionen Euro, darunter auch Wirtz, agieren noch nicht als Einheit. Der geplante Mantrawechsel von Pressing zu Ballbesitz funktioniert zu selten. "Liverpool ist kein Team - sie sind eine Ansammlung von Einzelspielern", lautet das vernichtende Urteil von Carragher: "Sie haben zwar gute Spieler, aber sie wurden einfach so ins Team geworfen. Es fehlt an Zusammenhalt."

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Auch Galatasaray mit nahmenhaften Verpflichtungen

Anders übrigens Gegner Galatasaray, der die Reds schon in der Ligaphase bezwungen hatte: Der Klub vom Bosporus hatte ebenfalls einen Transfersommer mit namhaften Verpflichtungen, doch das durchaus kostspielige Ensemble überzeugt als Einheit - auch wenn das für Nationalspieler Leroy Sané und den früheren DFB-Kapitän Ilkay Gündogan teilweise für 90 Minuten einen Platz auf der Bank bedeutet.

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Für Liverpool, das machte Slot klar, gehe es nun darum die "Frustration in eine starke Leistung umzuwandeln".

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Champions League am Mittwoch FC Barcelona - Newcastle United (1:1/18.45)

FC Liverpool - Galatasaray Istanbul (0:1/21.00)

Tottenham Hotspur - Atletico Madrid (2:5/21.00)

Bayern München - Atalanta Bergamo (6:1/21.00)



Die weiteren Termine: Viertelfinale 7./8. April und 14./15. April, Halbfinale 28./29. April und 5./6. Mai, Finale: 30. Mai in Budapest

Quelle: SID