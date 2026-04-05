2. Liga: Schalke 04 behauptet Tabellenführung auch ohne Dzeko

Schalke hat die Führung in der 2. Liga behauptet. S04 setzte sich auch ohne Starstürmer Edin Dzeko 1:0 gegen den KSC durch und holte nach zwei Remis in Folge wieder einen Sieg.

Nach zuletzt zwei Unentschieden fährt Schalke 04 mal wieder einen Sieg ein. Dank des 1:0 zu Hause gegen den harmlosen Karlsruher SC bleiben die Königsblauen Tabellenführer. 06.04.2026 | 7:42 min

Der FC Schalke 04 hat auch ohne die verletzten Leistungsträger Edin Dzeko und Nikola Katic mit einem Sieg Platz eins verteidigt.

Gegen den Karlsruher SC gewann die Mannschaft von Trainer Miron Muslic mit 1:0 (0:0) und darf damit an der Spitzenposition einen Punkt vor dem SC Paderborn weiter vom Aufstieg träumen.

Ein Weltstar in der 2. Liga und ein regelrechter Edin-Dzeko-Hype beim FC Schalke 04. Der Stürmerstar könnte für die Knappen im Aufstiegskampf zum X-Faktor werden. 19.03.2026 | 17:40 min

Saisonaus für Katic?

Vor mehr als 62.000 Zuschauern im ausverkauften Gelsenkirchener Stadion sorgte Kapitän Kenan Karaman in der 72. Minute per Kopf für den entscheidenden Treffer. Schalke musste in der Partie nicht nur auf Topstürmer Dzeko (Schulterverletzung) verzichten, sondern kommunizierte vor Anpfiff auch das drohende Saisonaus von Abwehrchef Katic aufgrund einer Knieverletzung.

Mittelfeldspieler Kenan Karaman erzielte das Tor des Tages für die Königsblauen. Quelle: firo Sportphoto

Die Gastgeber dominierten von Beginn an, scheiterten jedoch immer wieder an eigenen Unkonzentriertheiten oder an Gäste-Torhüter Hans Christian Bernat. Vom KSC kam offensiv kaum Gefahr.

Vor rund 20 Jahren hat Torhüter-Legende Manuel Neuer sein Bundesliga-Debüt im Tor des FC Schalke 04 gezeigt. Auch mit 40 Jahren ist er noch aktiv. 27.03.2026 | 0:16 min

Torschütze Karaman verletzt raus

Auch nach der Pause erspielte sich Schalke Chance um Chance, ehe Karaman sein 12. Saisontor erzielte. Der Kapitän musste jedoch nur wenige Minuten später verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Erst gegen Ende setzten die Badener noch einmal zu einer Schlussoffensive an, blieben aber ohne Erfolg.

Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel VfB Stuttgart - Borussia Dortmund und weiteren Spielen. Studiogast ist Vincenzo Grifo, italienischer Nationalspieler des SC Freiburg. 04.04.2026 | 86:32 min