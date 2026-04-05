2. Liga: Schalke 04 behauptet Tabellenführung auch ohne Dzeko

Knapper Heimerfolg gegen Karlsruhe:Schalke behauptet Tabellenführung auch ohne Dzeko
Schalke hat die Führung in der 2. Liga behauptet. S04 setzte sich auch ohne Starstürmer Edin Dzeko 1:0 gegen den KSC durch und holte nach zwei Remis in Folge wieder einen Sieg.
Der FC Schalke 04 hat auch ohne die verletzten Leistungsträger Edin Dzeko und Nikola Katic mit einem Sieg Platz eins verteidigt.
Gegen den Karlsruher SC gewann die Mannschaft von Trainer Miron Muslic mit 1:0 (0:0) und darf damit an der Spitzenposition einen Punkt vor dem SC Paderborn weiter vom Aufstieg träumen.
Saisonaus für Katic?
Vor mehr als 62.000 Zuschauern im ausverkauften Gelsenkirchener Stadion sorgte Kapitän Kenan Karaman in der 72. Minute per Kopf für den entscheidenden Treffer. Schalke musste in der Partie nicht nur auf Topstürmer Dzeko (Schulterverletzung) verzichten, sondern kommunizierte vor Anpfiff auch das drohende Saisonaus von Abwehrchef Katic aufgrund einer Knieverletzung.
Die Gastgeber dominierten von Beginn an, scheiterten jedoch immer wieder an eigenen Unkonzentriertheiten oder an Gäste-Torhüter Hans Christian Bernat. Vom KSC kam offensiv kaum Gefahr.
Torschütze Karaman verletzt raus
Auch nach der Pause erspielte sich Schalke Chance um Chance, ehe Karaman sein 12. Saisontor erzielte. Der Kapitän musste jedoch nur wenige Minuten später verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Erst gegen Ende setzten die Badener noch einmal zu einer Schlussoffensive an, blieben aber ohne Erfolg.
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