Gegen PSG droht Champions-League-Aus: FC Liverpools letzte Chance

Der FC Liverpool steht vor dem Aus - und der Trainer gleich mit. Nur eine magische Nacht kann die Reds noch retten. Die jüngsten Leistungen geben jedoch kaum Anlass zur Hoffnung.

Nach der Ernüchterung im Hinspiel gegen Paris Saint-Germain (hier Ibrahima Konate, rechts) nun die Wende für den FC Liverpool? Quelle: Aurelien Morissard/AP/dpa

Nicht viel lässt die Fans des FC Liverpool dieser Tage daran glauben, dass ihr Team zu den Halbfinalisten der Champions-League-Saison 2025/26 gehören wird. Vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen Titelverteidiger Paris St. Germain (Dienstag, 21 Uhr / Zusammenfassung am Mittwoch ab 23 Uhr in der ZDF-Champions-League-Sendung) steht Englands Meister mit dem Rücken zur Wand.

Es braucht nicht weniger als eine berauschende Europapokalnacht, um das 0:2 aus dem Hinspiel noch zum Guten zu wenden. Doch Optimismus versprüht rund um den Klub angesichts der derzeitigen Verfassung der Mannschaft kaum jemand.

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Liverpool chancenlos im Hinspiel

Chancenlos war das Team von Arne Slot vergangene Woche, als der Trainer seiner Elf eine destruktive Defensivtaktik mit einer Fünfer-Abwehrkette verordnet hatte. Ganze drei Torschüsse brachte Liverpool zustande. Bei nur 26 Prozent Ballbesitz waren die Reds hauptsächlich staunender Beobachter des Angriffswirbels der Pariser.

Ein Auftritt, der so wenig zum Liverpooler Selbstverständnis passte wie die gesamte bisherige Saison. Sämtliche Titelchancen sind verspielt - und vor allem die Art und Weise erschreckt viele Beobachter. Schließlich war die Pleite von Paris keine Ausnahme.

So viele Liga-Niederlagen wie seit zehn Jahren nicht

Schon vier Tage zuvor waren die Reds beim 0:4 im FA-Cup-Viertelfinale gegen Manchester City gedemütigt worden. Leistungen, die zeigen, wie weit die vor der Saison für fast eine halbe Milliarde Euro verstärkte Mannschaft vom europäischen Topniveau entfernt ist.

In der vergangenenen Saison Meister mit FC Liverpool, aktuell hat er einen schweren Stand: Coach Arne Slot. Quelle: Franck Fife / AFP

In der Premier League kämpft Liverpool als Fünfter um die Qualifikation zur Champions League. Sechs Spieltage vor Schluss setzte es schon zehn Niederlagen. So viele waren es zuletzt vor zehn Jahren, als Brendan Rogders entlassen und Jürgen Klopp als Nachfolger verpflichtet wurde.

Machtkampf mit Superstar Salah hinterließ Spuren

So kommt es, dass der Kredit von Trainer Arne Slot trotz Meistertitel in seiner Premierensaison nicht einmal ein Jahr später bedenklich zur Neige geht. Was auch daran liegt, dass der Eindruck besteht, dass die Mannschaft ihm nicht mehr bedingungslos folgt.

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Der Machtkampf mit Mohamed Salah, der in der Trennung vom Publikumsliebling zum Saisonende mündete, hinterließ Spuren. Der vor wenigen Tagen bekanntgewordene Abgang von Andy Robertson, einer weiteren Identifikationsfigur, verstärkt das Gefühl, dass die Ära einer großen Liverpool-Mannschaft endet.

Slot macht Rückhalt im Verein aus

Als sicher gilt Slots Aus, sollte er Platz fünf und die damit verbundene Champions-League-Teilnahme noch verspielen. Doch der öffentliche Druck ist schon jetzt beträchtlich und wird weiter zunehmen, sollte das Unternehmen Aufholjagd gegen Paris scheitern.

Intern spüre der Niederländer hingegen weiterhin Vertrauen: "Ich fühle viel Unterstützung, von den Besitzern sowie von Richard und Michael", womit Slot die Fenway Sports Group sowie Liverpools Geschäftsführer Michael Edwards und Sportdirektor Richard Hughes meint.

Doch auch deren Geduld dürfte endlich sein, wenn sich die Stimmungslage und die Ergebnisse des Klubs nicht rasch verbessern.

Liverpool laut Slot im "Überlebensmodus"

Slot fasste nach dem Hinspiel in Paris zusammen: "Wir waren während bestimmter Phasen des Spiels im Überlebensmodus. Vielleicht befinden wir uns in dieser Phase der Saison insgesamt im Überlebensmodus."

Damit dürfte er vor allem auch seine eigene Situation gemeint haben. Sein Landsmann und Kapitän Virgil van Djik appellierte mit Blick auf das Rückspiel an die Ehre seiner Mannschaftkollegen: "Es kommt auch auf einen selbst an, auf den Glauben und den Stolz: Wir sind Liverpool." Allein - es ist nicht mehr das gefürchtete Liverpool, das man aus der Vergangenheit kennt.

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