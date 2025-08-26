  3. Merkliste
Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Liveblog

+++ Transfer-Newsticker +++:Berichte: Vázquez ablösefrei von Real zu Bayer

|

Vereinswechsel, Transfergerüchte und Vertragsverlängerungen aus der Bundesliga und Europas Top-Ligen - die Entwicklungen im Ticker.

Berichte: Vázquez ablösefrei von Real zu Leverkusen

Bayer Leverkusen hat offenbar eine prominente Verstärkung für die rechte Außenbahn gefunden. Wie der kicker und Transferexperte Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, wechselt der fünfmalige Champions-League-Sieger Lucas Vázquez ablösefrei ins Rheinland. Der 34 Jahre alte Spanier soll schon den Medizincheck absolviert haben, die Vertragsunterschrift und die Bekanntgabe des Deals sollen am Dienstag erfolgen.

Der Vertrag von Vázquez bei Real Madrid war in diesem Sommer nach zehn Profi-Jahren nicht verlängert worden. Mit den Königlichen gewann Vázquez insgesamt 23 Titel. Nach dem Abgang von Jeremie Frimpong zum FC Liverpool waren die Leverkusener auf der Suche nach Ersatz. Für Vázquez ist es die erste Auslandsstation.

St. Louis: Pfannenstiel nicht mehr Sportdirektor

Nach fünf Jahren als Sportdirektor des MLS-Teams St. Louis City SC muss sich Lutz Pfannenstiel einen neuen Job suchen. Der Klub informierte am Montag über die Freistellung des 52-Jährigen. 

Pfannenstiel hatte den Posten bei dem neu gegründeten Verein im Sommer 2020 übernommen. Derzeit sind fünf deutsche Profis im Kader. St. Louis ist Vorletzter der Western Conference.

Augsburg verstärkt sich mit Kade

Weitere Offensiv-Option für Sandro Wagner: Der FC Augsburg hat nach dem gelungenen Bundesliga-Start personell nachgelegt. Wie der Klub am Montag mitteilte, wechselt Anton Kade vom FC Basel in die Fuggerstadt.

Der 21 Jahre alte Angreifer unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Hoffenheim verpflichtet Schweizer Nationalspieler Hajdari

Die TSG 1899 Hoffenheim hat den Schweizer Nationalspieler Albian Hajdari verpflichtet. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger kommt vom Schweizer Erstligisten FC Lugano und unterschrieb im Kraichgau einen langfristigen Vertrag.

Genauere Angaben machte der Verein wie gewohnt nicht. Damit reagierte der Bundesligist auf die schwere Knieverletzung von Koki Machida, der wegen eines Kreuzbandrisses mehrere Monate ausfällt.

Darmstadts Riedel wechselt nach Barcelona

Clemens Riedel verlässt Darmstadt 98 und wechselt nach Spanien zu Espanyol Barcelona. Bei den Katalanen erhält der 22-Jährige einen Vertrag über vier Jahre bis 2029. Weitere Details zum Transfer gaben die Vereine nicht bekannt.

"Für den gesamten Verein ist es etwas Besonderes, dass ein Spieler, der in unserem Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet wurde, zukünftig in La Liga aktiv sein wird", sagte Darmstadts Sportdirektor Paul Fernie. Riedel war im Juli 2019 zur Darmstädter Jugend gekommen, am 24. Juli 2021 feierte er sein Profidebüt. Insgesamt absolvierte der Innenverteidiger 84 Pflichtspiele für die Hessen.

Medien: Jackson-Leihe zum FC Bayern rückt näher

Der FC Bayern zeigt einem Medienbericht zufolge weiter Interesse an der Verpflichtung des senegalesischen Fußball-Nationalspielers Nicolas Jackson. Wie die "Bild" berichtet, stünden nun konkrete Verhandlungen zwischen den Münchnern und dem FC Chelsea an. Die Bayern und Angreifer Jackson seien sich bereits einig, demnach werde eine Leihe des 24-Jährigen angestrebt. 

Jackson war bereits in den vergangenen Wochen als möglicher Neuzugang bei den Münchnern gehandelt worden, damals hatte Sky berichtet. Dem TV-Sender zufolge habe sich an dem Interesse nichts geändert. Vor rund drei Wochen hatte Sportvorstand Max Eberl aber noch dementiert, dass sich der Club mit der Personalie beschäftigt. Man habe sich damals "definitiv" nicht beim FC Chelsea nach Jackson erkundigt, sagte Eberl damals.

Düsseldorf holt slowenischen Nationalspieler

Fortuna Düsseldorf hat den Slowenen Zan Celar verpflichtet. Der Mittelstürmer wechselt auf Leihbasis vom englischen Zweitligisten Queens Park Rangers zu den Rheinländern, die sich eine Kaufoption für den 17-maligen Nationalspieler sicherten. 

Celar war im Sommer 2024 von Lugano nach London gewechselt. Eine Verletzung bremste den 1,86 m großen Angreifer jedoch frühzeitig aus. In seiner Debütsaison kam er lediglich auf 24 Pflichtspieleinsätze und erzielte zwei Tore. In der Schweiz hatte er zuvor mit 40 Treffern in 95 Ligaspielen für den FC Lugano für Aufsehen gesorgt, in der Saison 2023/24 war der heute 26-Jährige Torschützenkönig der Schweizer Super League.

Gegen Abfindung: BVB löst Vertrag mit Mislintat auf

Bundesligist Borussia Dortmund hat sich auf eine Auflösung des Vertrags mit seinem ehemaligen Kaderplaner Sven Mislintat gegen Abfindung geeinigt. Das bestätigte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken am Montag. 

Der einstige Chefscout Mislintat (52) war im Mai 2024 als Technischer Direktor und Kaderplaner zum BVB zurückgekehrt, im Februar dieses Jahres wurde er nach monatelangem Kompetenzgerangel mit Sportdirektor Sebastian Kehl und Ricken freigestellt. Mislintat wurde vorgeworfen, über seinen definierten Arbeitsbereich hinaus gewirkt zu haben, was große Unruhe auslöste. Zwischenzeitlich waren die Zuständigkeitsbereiche schriftlich neu abgesteckt worden.

 

Bericht: Leverkusens Hincapié will zum FC Arsenal

Bayer Leverkusen droht der nächste Abgang eines Leistungsträgers. Laut Medienberichten soll auch Abwehrspieler Piero Hincapié die Rheinländer verlassen wollen. Der Ecuadorianer habe den Klub demnach über seinen Wechselwunsch informiert.

Sein Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2029, beinhaltet aber angeblich eine Ausstiegsklausel über rund 60 Millionen Euro. Wie The Athletic berichtet, würde Hincapié gerne zum FC Arsenal.

Gladbach stellt Weigl für Gespräche frei

Ex-Nationalspieler Julian Weigl steht nach fast drei Jahren vor dem Abschied von Borussia Mönchengladbach. Der defensive Mittelfeldspieler gehörte am Sonntag nicht zum Aufgebot für das Heimspiel gegen den Hamburger SV und wurde nach Klubangaben "wegen Gesprächen zu einem möglichen Transfer" freigestellt. Der 29-Jährige soll vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien stehen.

Weiper bleibt wohl doch Mainzer

Nelson Weiper steht beim FSV Mainz 05 nun doch vor einer Vertragsverlängerung. Man habe in den vergangenen Tagen "in sehr offenen Gesprächen mit Nelly und seinem Management einen gemeinsamen Weg gefunden und werde dies in Kürze in einem neuen Vertrag fixieren", sagte FSV-Sportvorstand Christian Heidel.

Zuletzt war der 20 Jahre alte Angreifer wegen seiner ungeklärten Vertragssituation sowohl gegen Dynamo Dresden als auch Rosenborg Trondheim im Kader nicht berücksichtigt worden.

Marius Wörl zurück nach Bielefeld

Zweitligist Arminia Bielefeld hat Marius Wörl zurückgeholt. Der 21-Jährige, der bereits in den vergangenen beiden Saisons auf Leihbasis für die Ostwestfalen aufgelaufen war, wechselt fest vom Ligakonkurrenten Hannover 96 zu den Bielefeldern. 

"Ich wurde nach meiner Rückkehr in diesem Sommer in Hannover wirklich super aufgenommen. Gleichzeitig wusste ich aber natürlich um das Interesse der Arminia, mich fest verpflichten zu wollen, und dieser Gedanke hat mich am Ende nicht losgelassen", sagte Wörl, der einen "langfristigen Vertrag" bei den Arminen unterschrieben hat.

BVB will wohl Chelsea-Duo holen

Borussia Dortmund steht nach Informationen des Sport-Informationsdienstes (SID) kurz vor einem Doppeltransfer. Der BVB will den vergangene Saison ausgeliehenen Carney Chukwuemeka nun fest verpflichten und zudem dessen Teamkollegen Aaron Anselmino vom FC Chelsea ausleihen.

Das Duo war am Sonntagmittag noch nicht in Dortmund, soll aber in Kürze die sportmedizinischen Tests absolvieren. "Sky" zufolge soll der Deal den BVB im Paket 25 Millionen Euro kosten.

Medien: Boniface-Wechsel nach Mailand geplatzt

Ein Wechsel von Victor Boniface von Bayer Leverkusen zur AC Mailand ist offenbar vorerst vom Tisch. Laut Medienberichten soll der Nigerianer trotz einer vorherigen Einigung der beiden Klubs über ein Leihgeschäft erst einmal nach Deutschland zurückkehren. 

Dem "kicker" zufolge hat sich Milan aufgrund von Auffälligkeiten bei den medizinischen Tests gegen eine Verpflichtung entschieden. Durch die Probleme im rechten Knie des Stürmers seien Zweifel aufgetreten.

Boniface hatte 2019 und 2020 einen Kreuzbandriss erlitten, Anfang 2024 fiel er wegen einer Adduktorenverletzung lange aus. 

Perfekt: Reyna von Dortmund nach Gladbach

Borussia Mönchengladbach hat den Transfer von Giovanni Reyna perfekt gemacht. Wie der Club mitteilte, hat der 22 Jahre alte Offensivspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 unterschrieben. Der Nationalspieler der USA wechselt von Borussia Dortmund an den Niederrhein. 

Über den Wechsel war schon seit Tagen spekuliert worden. Um die Verpflichtung von Reyna hatte sich auch der italienische Erstligist FC Parma bemüht.

Heidenheim verlängert Vertrag mit Kapitän Mainka

Kapitän Patrick Mainka hat seinen Vertrag beim 1. FC Heidenheim um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Das gaben die Schwaben kurz vor ihrem Saisonstart in der Fußball-Bundesliga bekannt. Als die Nachricht vor der Partie gegen den VfL Wolfsburg auf der Videoleinwand im Stadion verkündet wurde, applaudierten die Zuschauer.

Mainka war im Sommer 2018 aus der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund zum FCH gewechselt. Seitdem bestritt der 30 Jahre alte Abwehrchef schon mehr als 250 Pflichtspiele für den Ostalb-Club.

Medien: BVB und Gladbach über Reyna-Wechsel einig

Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach haben sich laut übereinstimmenden Medienberichten auf einen Transfer des US-Nationalspielers Giovanni Reyna geeinigt. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler soll für eine einstellige Millionen-Ablöse nach Gladbach wechseln.

Um die Verpflichtung von Reyna hatte sich auch der italienische Erstligist FC Parma bemüht.

Werder findet Nachfolger für Zetterer

Zwei Tage nach dem Weggang von Michael Zetterer hat Werder Bremen einen neuen Torwart verpflichtet. Der 23 Jahre alte Este Karl Hein kommt für ein Jahr auf Leihbasis vom FC Arsenal und soll die Nummer zwei hinter Mio Backhaus werden.

Werders bisheriger Stammkeeper Zetterer war am Mittwoch zu Eintracht Frankfurt gewechselt und wird am Samstag am ersten Bundesliga-Spieltag ausgerechnet gegen die Bremer zum ersten Mal im Tor seines neuen Klubs stehen.

Kiel holt Verstärkung für den Sturm

Nach dem Fehlstart in die neue Zweitliga-Saison hat Holstein Kiel noch einen neuen Offensivspieler verpflichtet. Der Slowake Adrian Kapralik wechselt von MSK Zilina nach Kiel und unterschrieb dort einen Vierjahresvertrag.

Der 23-Jährige spielte in der vorvergangenen Saison auf Leihbasis für den polnischen Klub Gornik Zabrze und war dort Sturmpartner von Lukas Podolski.

Fix: Wanner wechselt nach Eindhoven

Paul Wanner wechselt wie erwartet vom FC Bayern zur PSV Eindhoven. Der 19 Jahre alte Offensivspieler bringt den Münchnern nach Medienberichten eine feste Ablösesumme von 15 Millionen Euro. 

Wanner erhält beim Meister der niederländischen Eredivisie einen Vertrag bis 2030, die Bayern sollen sich ein Rückkaufrecht gesichert haben. In den beiden vergangenen Jahren war er an die SV Elversberg sowie an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen.

Quelle: dpa, sid, afp, ap, reuters
