Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Beim FC Bayern München kommt offenbar noch einmal Bewegung in den Kader. Wie unter anderem "Sky" und "Bild" berichten, soll sich Kingsley Coman (Foto) mit dem Ronaldo-Klub Al-Nassr einig sein. Demnach sollen auch die Münchner bereit sein, den Franzosen zu verkaufen. Im Gespräch sei eine Ablöse um die 30 Millionen Euro.

Coman spielt seit 2015 für den FC Bayern, sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2027. Bei der Klub-WM in den USA hatte Coman zuletzt noch betont, gerne in München bleiben zu wollen.