Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Liveblog

+++ Transfer-Newsticker +++:Bericht: Coman vor Wechsel zu Al-Nassr

|

Vereinswechsel, Transfergerüchte und Vertragsverlängerungen aus der Bundesliga und Europas Top-Ligen - die Entwicklungen im Ticker.

Bericht: Coman vor Wechsel zu Ronaldo-Klub Al-Nassr

Beim FC Bayern München kommt offenbar noch einmal Bewegung in den Kader. Wie unter anderem "Sky" und "Bild" berichten, soll sich Kingsley Coman (Foto) mit dem Ronaldo-Klub Al-Nassr einig sein. Demnach sollen auch die Münchner bereit sein, den Franzosen zu verkaufen. Im Gespräch sei eine Ablöse um die 30 Millionen Euro.

Coman spielt seit 2015 für den FC Bayern, sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2027. Bei der Klub-WM in den USA hatte Coman zuletzt noch betont, gerne in München bleiben zu wollen.

Marozsán verlässt Lyon und geht in die Wüste

Dzsenifer Marozsán setzt ihre Karriere in Saudi-Arabien fort. Die 33-Jährige, die Europameisterin 2013 und Olympiasiegerin 2016 wurde, wechselt zum Al-Qadsiah WFC. Dass Marozsán ihren bisherigen Klub Olympique Lyon nach neun Jahren verlassen wird, stand schon länger fest. Angaben zur Vertragslaufzeit machte der Klub nicht.

 

Millots Wechsel zu Al-Ahli perfekt

Der Wechsel von Enzo Millot vom VfB Stuttgart nach Saudi-Arabien ist perfekt. Der 23 Jahre alte Franzose erhält beim Klub Al-Ahli einen Dreijahresvertrag. Dem VfB Stuttgart beschert der Deal angeblich Einnahmen in Höhe von 30 Millionen Euro. In Stuttgart hatte der Mittelfeldspieler noch einen Vertrag bis 2028. 

Millots Trainer bei Al-Ahli ist Matthias Jaissle. Der Ex-Hoffenheimer hatte den Klub Anfang Mai zum Titelgewinn in der asiatischen Champions League geführt.

Bericht: Malick Thiaw vor Wechsel zu Newcastle United

Malick Thiaw wechselt laut "Sky" zu Newcastle United. Die Engländer haben sich mit der AC Mailand angeblich auf eine Ablösesumme von rund 40 Millionen Euro geeinigt.

Der Vertrag des 24 Jahre alte Abwehrspielers bei Milan ist noch bis 2027 datiert. Thiaw war 2022 von Schalke 04 nach Italien gewechselt.

Von Leipzig zu ManUnited: Šeško-Wechsel perfekt

Der Wechsel von Benjamin Šeško (Bild) von RB Leipzig zu Manchester United ist perfekt. Die Ablösesumme liegt bei 76,5 Millionen Euro. Šeško erhält einen Vertrag bis 2030. 

Für Leipzig hat Sesko seit seinem Wechsel von RB Salzburg im Sommer 2023 87 Pflichtspiele absolviert, in denen er 39 Tore erzielte und acht weitere vorbereitete.

Medien: Leverkusen holt Jungstar Poku von Alkmaar

Bayer Leverkusen steht laut Medien kurz vor einem Transfer des Angreifers Ernest Poku von AZ Alkmaar. Laut "Sky" und "Kicker" beträgt die Ablösesumme rund zehn Millionen Euro. 

Bei Bayer soll der 21 Jahre alte Flügelspieler einen Vertrag bis 2030 unterzeichnen.

Leihe perfekt: Köln verpflichtet Özkacar

Der 1. FC Köln hat die Leihe von Innenverteidiger Cenk Özkacar perfekt gemacht. Der 24-Jährige kommt vom FC Valencia.

Linksfuß Özkacar bringe "fußballerische Qualität, eine starke Zweikampfführung und Athletik mit", sagte FC-Sportdirektor Thomas Kessler. 

Bayer-Keeper Hradecky wechselt nach Monaco

Bayer Leverkusens langjähriger Stammkeeper und Mannschaftskapitän Lukas Hradecky wechselt mit sofortiger Wirkung zur AS Monaco. Hradecky erhält einen Zweijahresvertrag.

Bayer soll für den Torwart laut Medienberichten mindestens drei Millionen Euro an Ablöse einbringen.

1. FC Nürnberg verpflichtet Augsburger Koudossou

Henri Koudossou wechselt auf Leihbasis vom FC Augsburg zum 1. FC Nürnberg. Eine Kaufoption gebe es laut FCA-Mitteilung nicht. 

Koudossou, der seinen Vertrag beim FCA kürzlich bis zum 30. Juni 2028 verlängerte, soll in Nürnberg regelmäßige Einsatzzeiten erhalten, um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen.

FC Bayern bindet Talente Karl und Mike

Bayern München hat den Vertrag mit Nachwuchstalent Lennart Karl (Bild) bis 2028 verlängert.

Auch Flügelspieler Wisdom Mike verlängerte seinen Vertrag. Der 16 Jahre alte Angreifer ist seit 2022 in München, gemeinsam mit Karl spielt er auch für die deutsche U17-Nationalmannschaft.

Braunschweig holt albanischen Torwart Kastrati

Eintracht Braunschweig hat sein Torwartteam komplettiert. Die Niedersachsen nahmen Elhan Kastrati als weiteren Keeper unter Vertrag.

Der 28-jährige Albaner spielte zuletzt in der Serie B in Italien bei AS Citadella, stieg mit dem Club in der vergangenen Saison aber ab. Kastrati erhält in Braunschweig einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. 

Gladbachs Itakura wechselt in die Niederlande

Borussia Mönchengladbachs Abwehrchef Ko Itakura wechselt zu Ajax Amsterdam. Der 28-Jährige erhält einen Vertrag bis Juni 2029.

Medienberichten zufolge erhält die Borussia für Itakura eine Ablösesumme von 10,5 Millionen Euro, die durch Boni um weitere 1,5 Millionen Euro anwachsen kann.

Coman vor Bayern-Abschied? Al-Nassr zeigt wohl Interesse

Kingsley Coman könnte den FC Bayern doch noch in diesem Sommer verlassen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano führt der Klub Gespräche mit Al-Nassr.

Der saudische Topklub um Cristiano Ronaldo soll Coman als Wunschspieler für die Außenbahn sehen. Noch im Juni hatte der Franzose seinen Verbleib in München betont - eine Mega-Offerte könnte das nun ändern.

Kwasigroch verlässt Hertha Richtung Katar

Torhüter Robert Kwasigroch verlässt Fußball-Zweitligist Hertha BSC mit nur 21 Jahren in Richtung Katar. Der Keeper schließt sich dort Al-Markhiya SC in der zweiten Liga an.

Am vergangenen Freitag hatte der gebürtige Berliner beim 1:2 zum Saisonauftakt bei Schalke 04 noch als Ersatz für Stammkeeper Tjark Ernst auf der Bank des Hauptstadtklubs gesessen.

Düsseldorf leiht Offensivmann Muslija vom SC Freiburg aus

Fortuna Düsseldorf hat Offensivspieler Florent Muslija vom SC Freiburg verpflichtet. Der 27-Jährige wechselt auf Leihbasis zum rheinischen Zweitligisten. Die Fortuna sicherte sich zudem eine Kaufoption.

Muslija spielte vor seiner Zeit in Freiburg für den SC Paderborn, Hannover 96 und den Karlsruher SC. In 125 Zweitliga-Spielen erzielte er 30 Tore. In der Bundesliga gelangen ihm in 36 Partien zwei Treffer.

Woltemade-Transfer zum FC Bayern vorerst gestoppt

FC Bayern-Sportvorstand Max Eberl sieht einen Transfer von Nick Woltemade aktuell als "vom Tisch" an. Trotz Bemühungen signalisierte Stuttgart kein Interesse an Gesprächen. Ein endgültiger Ausschluss gilt aber nicht, da bis zum 1. September noch Bewegung möglich ist. Eberl betont, der Bayern-Kader stehe, und Spiele wie das gegen Tottenham erhöhen die Hürde für Neuverpflichtungen. Woltemade möchte zum Rekordmeister, doch Stuttgart hält an seinem Vertrag bis 2028 fest.

Bericht: Leipzig und Bayer offenbar einig über Blaswich-Wechsel

Der Wechsel von Torhüter Janis Blaswich von RB Leipzig zu Bayer Leverkusen ist offenbar beschlossene Sache. Die beiden Fußball-Bundesligisten hätten sich geeinigt, berichtete Sky. Bereits am Freitag solle der 34-Jährige den obligatorischen Medizincheck absolvieren. Eine Sockelablösesumme von zwei Millionen Euro werde fällig, hieß es weiter. Blaswich soll bei der Werkself den langjährigen Stammkeeper Lukas Hradecky ersetzen, der hinter Neuzugang Mark Flekken künftig nur noch als Nummer zwei eingeplant war und vor einem Wechsel zum französischen Klub AS Monaco steht.

Den Niederländer Flekken hatte der Double-Sieger von 2024 diesen Sommer vom englischen Verein FC Brentford verpflichtet. Blaswichs Vertrag in Leipzig läuft noch bis 2026, auch bei den Sachsen wäre er nur Ersatzmann. Vergangene Saison spielte der Schlussmann auf Leihbasis für RB Salzburg in Österreich.

Trotz Vergewaltigungsvorwurf: Villarreal verpflichtet Partey

Ghanas Fußball-Nationalspieler Thomas Partey hat trotz der Vergewaltigungsvorwürfe gegen seine Person einen neuen Verein gefunden. Wie der FC Villarreal am Donnerstag bekannt gab, wechselt der 32-Jährige vom FC Arsenal zum Champions-League-Teilnehmer aus Spanien und unterschrieb einen Einjahresvertrag.

Partey, dessen Vertrag bei Arsenal im Sommer ausgelaufen war und nicht verlängert wurde, war im Juli von der britischen Staatsanwaltschaft wegen Vergewaltigung in fünf Fällen und eines sexuellen Übergriffs angeklagt worden. Die mutmaßlichen Straftaten gegen drei verschiedene Frauen sollen sich zwischen 2021 und 2022 ereignet haben. Am vergangenen Dienstag wurde der 32-Jährige gegen Kaution freigelassen, am 2. September soll er sich vor dem Londoner Old Bailey Gericht verantworten.

Villarreal respektiere das "Grundprinzip der Unschuldsvermutung", hieß es in der Mitteilung. Partey kam 2020 für rund 50 Millionen Euro von Atlético Madrid nach London. In der vergangenen Saison bestritt er 52 Pflichtspiele für die Gunners und erzielte dabei vier Tore. Für Ghana kommt er seit 2016 auf 51 Länderspiele.

HSV holt gleich zwei Defensivspieler

Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat für die Defensive gleich zweimal nachgelegt. Der Aufsteiger verpflichtete Innenverteidiger Warmed Omari und Rechtsverteidiger Giorgi Gotscholeischwili von Schachtar Donezk. Zudem sind die Hamburger laut Medien auch am 18 Jahre alten Abwehr-Talent Luka Vuskovic von Tottenham Hotspur interessiert. 

Der 25 Jahre alte Omari kommt auf Leihbasis vom französischen Ligue-1-Club Stade Rennes. Zudem sicherte sich der HSV eine Kaufoption für den Nationalspieler der Komoren. Omari reiste direkt ins Trainingslager der Hamburger auf Mallorca nach. Ebenfalls auf Leihbasis mit anschließender Kaufoption kommt der 24-jährige Gotscholeischwili. In der Vorsaison war er an den FC Kopenhagen verliehen worden. Für die Dänen absolvierte Gotscholeischwili 33 Pflichtspiele. 

Sesko-Wechsel zu ManUnited offenbar perfekt

Der Abschied von Stürmer Benjamin Sesko vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig ist offenbar perfekt. Wie unter anderem The Athletic und der TV-Sender Sky am Donnerstag übereinstimmend berichteten, hat sich Manchester United mit den Sachsen auf einen Wechsel des Offensivspielers verständigt. Die Ablösesumme soll 76,5 Millionen Euro betragen, hinzu kommen mögliche Bonuszahlungen in Höhe von 8,5 Millionen Euro. Der slowenische Nationalspieler soll auf der Insel einen Vertrag bis 2030 unterschreiben. Der Medizincheck steht noch aus.

Für Leipzig hat Sesko seit seinem Wechsel von RB Salzburg im Sommer 2023 87 Pflichtspiele absolviert, in denen er 39 Tore erzielte und acht weitere vorbereitete. Ein Abgang des Angreifers hatte sich jedoch in den vergangenen Tagen bereits angedeutet, beim Testspiel am Samstag gegen Atalanta Bergamo (1:2) war Sesko nicht im Kader der Leipziger gewesen. 

Quelle: dpa, sid, afp, ap, reuters
