Fußball-Bundesliga: Mainz 05 und HSV spielen unentschieden

Der Hamburger SV entfernt sich in kleinen Schritten immer weiter von der Abstiegszone der Fußball-Bundesliga. Auswärts beim FSV Mainz 05 hieß es am Ende 1:1.

Der Hamburger SV hat den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Der mutige Aufsteiger erkämpfte sich beim FSV Mainz 05 ein verdientes 1:1 (0:1) und festigte mit dem sechsten Spiel in Folge ohne Niederlage seinen Platz im Tabellenmittelfeld der Fußball-Bundesliga.

Die Mainzer gingen durch Nadiem Amiri in Führung (42.), doch der HSV bewies in der zweiten Halbzeit Moral. Ein abgefälschter Freistoß von Fabio Vieira (64.) sorgte für den Punktgewinn. Der Zähler hilft beiden Teams im Abstiegskampf immerhin etwas weiter. Hamburg trennen vor den Spielen der Konkurrenz sieben, Mainz drei Punkte von Relegationsplatz 16.

Späterer Spielbeginn - HSV-Bus steckte im Stau

Der HSV kam zu seinem ersten Auftritt in Mainz seit mehr als acht Jahren erst einmal zu spät. Weil der Teambus der Hamburger im Stau steckte, verzögerte sich der Anpfiff um zehn Minuten.

Nach dem Anpfiff bot sich Viera bereits in der vierten Minute die erste Chance. Doch der Portugiese scheiterte mit seinem Schuss am Mainzer Torwart Daniel Batz. Der Routinier bewahrte sein Team nach 20 Minuten bei einem Versuch von Warmed Omari erneut vor einem Rückstand.

Amiri bringt Mainz in Führung

Die Mainzer taten sich in der Offensive schwer. Erst nach einer halben Stunde verirrte sich erstmals ein Ball auf das Hamburger Tor. Der harmlose Schuss von Silas war kein Problem für HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes.

Echte Chancen erspielte sich nur der Aufsteiger, doch auch Robert Glatzel konnte Batz nicht überwinden. In der Schlussphase der ersten Halbzeit wurden die Zweikämpfe giftiger. Mainz hatte Glück, dass Silas nicht vom Platz flog. Bereits Gelb verwarnt hielt er im Mittelfeld gegen Capaldo den Fuß drüber. Schiedsrichter Robin Braun gab ihm aber nicht die zweite Gelbe Karte, die durchaus angebracht gewesen wäre (39.).

Und dann gab es doch noch einen spielerischen Leckerbissen: Bei einem gelungenen Mainzer Angriff über die rechte Seite kam der Ball zu Danny da Costa, dessen halbhohe Hereingabe Amiri per Direktabnahme verwertete. Es war sein zehntes Saisontor.

Kein Gelb-Rot: Glück für Kohr

Nach dem Wechsel profitierten die Hausherren ein weiteres Mal von Brauns Nachsichtigkeit, als der bereits verwarnte Dominik Kohr bei einem Foul an Miro Muheim nicht die Gelb-Rote Karte sah. Kurz darauf holte Trainer Urs Fischer den Spieler vom Feld, um nicht eine Unterzahl zu riskieren.

Das half aber nichts, denn der HSV kam nach gut einer Stunde zum Ausgleich. Ein eigentlich harmloser Freistoß von Viera wurde von der Mainzer Mauer unerreichbar für Batz abgefälscht. Darauf hatten die 05er keine Antwort mehr, es blieb beim 1:1.

