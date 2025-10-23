Jamal Musiala beim FC Bayern zurück auf dem Trainingsplatz

Jamal Musiala hat nach seiner schweren Verletzung das Lauftraining wieder aufgenommen. Der Fußball-Nationalspieler des FC Bayern könnte noch in diesem Jahr sein Comeback geben.

Das Lachen ist zurück bei Jamal Musiala - der Fußballer des FC Bayern kann wieder trainieren. Quelle: Imago

Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala ist nach seinem Wadenbeinbruch wieder auf den Fußballplatz zurückgekehrt. Der 22-Jährige absolvierte am Klubgelände des FC Bayern München erstmals wieder eine Laufeinheit und einige Koordinationsübungen auf dem Rasen. "Für mich war es super, wieder auf dem Platz zu sein. Es hat sich super angefühlt", sagte Musiala.

Mein Fuß hat sich gut angefühlt. „ Jamal Musiala

Musiala: Sprunggelenk bei der Klub-WM gebrochen

Musiala hatte bei der Klub-WM in den USA im Spiel gegen Paris Saint-Germain eine Sprunggelenksluxation mit dem Bruch des Wadenbeins erlitten. "Ich glaube, jede Woche macht man einen neuen Schritt nach vorne", sagte Musiala. Es gehe jetzt darum, "sich wieder an das Laufen zu gewöhnen, Schnelligkeit aufzubauen. Dann fängt es an mit dem Ball. Dribbling, passen, schießen."

Der Verein möchte bei der Rückkehr des Leistungsträgers kein Risiko eingehen. "Das wird schon ein bisschen dauern, aber es geht voran", sagte Sportdirektor Christoph Freund. "Es schaut positiv aus. Er kann seinen Fuß wieder voll belasten."

12. Sieg im 12. Saisonspiel: Bayern hält nach dem 4:0 gegen Brügge den Europarekord allein. Einzigartig auch Lennart Karl, der seit seinem 1:0 jüngster deutscher Champions-League-Torschütze ist. 22.10.2025 | 2:59 min

Musiala hatte im vergangenen Monat davon gesprochen, noch in diesem Jahr wieder für den FC Bayern spielen zu wollen. "Wenn ich zurückkomme, will ich bei 100 Prozent sein, auf einem guten Level. Deswegen nehmen wir uns Zeit", sagte Musiala nun auf der Internetseite des Vereins.

Auch Davies arbeitet am Comeback

Das ist auch das Ziel von Musiala-Kumpel Alphonso Davies, der nach einem Kreuzbandriss ebenfalls das Comeback vorantreibt. Der Kanadier schaute bei der Einheit von Musiala vorbei. "Phonzy hat mich supportet", sagte Musiala. "Die Mannschaft, die Fans - man sieht, dass wir alle eine große Familie sind. Die Unterstützung hilft auf jeden Fall."

Vincent Kompany erweist sich aktuell als Glücksgriff. Er hat den Bayern das "Mia san mia" zurückgegeben. Die Spieler danken es mit Top-Leistungen. 07.10.2025 | 1:35 min

Trainer Vincent Kompany hatte bei Davies eine Rückkehr in diesem Jahr in Aussicht gestellt. "Wenn es weiter gut läuft, dann haben wir vielleicht einen sehr fitten Alphonso im Dezember zurück", sagte der Coach.

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.