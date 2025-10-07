Anlässlich des Jahrestags des Hamas-Anschlags auf Israel warnt Kanzler Merz vor wachsendem Antisemitismus. Die Menschen in Deutschland bittet er, auf jüdische Mitbürger zuzugehen.

"Gehen Sie auf jüdische Bürger zu", appelliert der Kanzler zwei Jahre nach dem Hamas-Angriff. Quelle: epa

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) warnt angesichts des 2. Jahrestags des Hamas-Überfalls auf Israel vor Antisemitismus in Deutschland. "Seit dem 7. Oktober 2023 erleben wir in Deutschland eine neue Welle des Antisemitismus", sagte der CDU-Politiker in einer Videobotschaft.

Er zeigt sich in altem und neuem Gewand - in den sozialen Medien, an den Universitäten, auf unseren Straßen; immer lauter, immer unverschämter und immer öfter auch in Form von Gewalt. „ Friedrich Merz, CDU

Er erinnerte an seine Worte bei der Wiedereröffnung der Synagoge in der Reichenbachstraße in München vor wenigen Wochen: "Das beschämt mich - als Bundeskanzler, als Deutscher, als Teil der Nachkriegsgeneration, die aufgewachsen ist mit dem Versprechen: 'Nie wieder.'"

Merz zeigte sich bei der Wiedereröffnung der Synagoge Reichenbachstraße emotional. Während seiner Rede, in der er an die Verbrechen der Nazis erinnerte, kämpfte er mit den Tränen. 15.09.2025 | 0:43 min

Merz: Gehen Sie auf jüdische Bürgerinnen und Bürger zu

Er richte sich mit einer Bitte an alle in Deutschland, sagte Merz. "Gehen Sie heute, gehen Sie morgen und übermorgen auf unsere jüdischen Bürgerinnen und Bürger zu, wo immer es Ihnen möglich ist. Gehen Sie auf die jüdischen Gemeinden zu."

Alle sollten zeigen, dass sie an der Seite der Jüdinnen und Juden stehen. "Und dass wir gemeinsam alles dafür tun werden, dass Jüdinnen und Juden hier in Deutschland ohne Angst leben können, dass sie mit Zuversicht leben können", sagte Merz.

In München haben Menschen ein Zeichen gegen zunehmenden Judenhass gesetzt. Seit Beginn des Gaza-Kriegs nehmen in Deutschland Drohungen und Übergriffe auf Juden deutlich zu. 05.10.2025 | 1:31 min

Merz: Schwarzer Tag in der Geschichte des jüdischen Volkes

Merz sagte, der 7. Oktober habe eine tiefe Wunde gerissen. "Er ist als schwarzer Tag in die Geschichtsbücher des jüdischen Volkes eingegangen. Heute vor zwei Jahren hat die Hamas Israel auf barbarische Weise angegriffen", sagte der Bundeskanzler.

Über die verschleppten Geiseln sagte Merz: "Sie erleiden Unvorstellbares, heute seit zwei langen Jahren." Das Leid ihrer Angehörigen könne man nur erahnen, sagte der Kanzler auch mit Blick auf Gespräche mit Geisel-Angehörigen in dieser Woche im Kanzleramt, aber "wir teilen ihren Schmerz".

Und wir bekräftigen unsere Forderung: Alle Geiseln müssen sofort freigelassen werden. „ Friedrich Merz, CDU

Man setze große Hoffnung in den Friedensprozess, fügte der Kanzler hinzu.

Ein Truppenrückzug wäre ein "großer Kompromiss" für Netanjahu, "der sogar seine Regierung gefährden könnte", so Korrespondent Thomas Reichart mit Blick auf die Gaza-Verhandlungen. 06.10.2025 | 2:24 min

Nahost-Konflikt : Aktuelle Nachrichten zur Eskalation in Nahost Israel geht seit dem Terrorangriff der Hamas militärisch im Gazastreifen vor. Die humanitäre Lage dort spitzt sich zu. Netanjahu weitete den Einsatz dennoch aus. Mehr im Blog. Liveblog