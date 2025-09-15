Katar-Gipfel berät Angriff - Trump ruft Israel zu "Vorsicht" auf

Gipfel in Doha zu Israel-Angriff:Trump: Israel muss "sehr vorsichtig sein"
Israels Angriff in Katar hat international für Empörung gesorgt - heute wird auf einem Gipfel in Doha über die Attacke beraten. US-Präsident Trump richtet warnende Worte an Israel.
Nach dem israelischen Angriff in Katar hat US-Präsident Donald Trump Israel zu "Vorsicht" im Umgang mit dem Golfemirat aufgerufen. Am Sonntag (Ortszeit) sagte er vor Reportern: "Meine Botschaft ist: Sie müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Sie müssen etwas gegen die Hamas unternehmen, aber Katar war ein wichtiger Verbündeter der Vereinigten Staaten". (They have to be very, very careful. They have to do something about Hamas, but Qatar has been a great ally to the United States.)
Trump hatte sich bereits kurz nach den Angriffen kritisch geäußert. Unter anderem hatte der US-Präsident gesagt, er sei "äußerst betrübt über den Ort des Angriffs" und versichert, vorher nicht informiert worden zu sein.
Internationale Kritik an Vorgehen Israels
US-Außenminister Marco Rubio sagte anlässlich einer Reise nach Israel am Wochenende seinerseits, der Angriff werde die Beziehung zwischen den USA und Israel nicht verändern.
Die israelische Armee hatte am Dienstag Luftangriffe auf Ziele in Katars Hauptstadt Doha geflogen, die sich nach Armeeangaben gegen die Führungsebene der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas richteten. Israels Vorgehen sorgte international für Kritik.
Arabisch-islamischer Gipfel in Katar berät Israels Angriff
Heute wollen sich Staats- und Regierungschefs von fast 60 arabischen und islamischen Staaten in Doha zu Beratungen treffen, darunter Iran, Irak und die Türkei. Nach Angaben des katarischen Außenministeriums sollte bei dem Treffen über einen "Resolutionsentwurf über den israelischen Angriff auf den Staat Katar" beraten werden.
"Die Zeit ist gekommen, dass die internationale Gemeinschaft aufhört, mit zweierlei Maß zu messen, und Israel für all die Verbrechen bestraft, die es begangen hat", zitierte die saudische Nachrichtenseite "Arab News" Katars Ministerpräsidenten Mohammed bin Abdulrahman Al Thani Al Thani. Israels Angriff könne nur als "Staatsterrorismus" bezeichnet werden.
Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Aboul Gheit, sagte laut "Arab News", der Gipfel in Doha an sich schon sende eine starke Botschaft.
"Wir dürfen unsere Brücken nicht niederbrennen"
Unterdessen rief der israelische Staatspräsident Izchak Herzog laut der "Times of Israel" sein Land auf, die Beziehungen zu den regionalen Verbündeten nicht zu vernachlässigen. Es gebe viele Länder, mit denen Israel trotz Meinungsverschiedenheiten umfangreiche und wichtige Beziehungen pflege, wurde Herzog bei einer nationalen Gedenkzeremonie für verstorbene israelische Präsidenten und Regierungschefs zitiert.
Westjordanland: VAE warnen Israel vor möglicher Annexion
Vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate hatten Israel vor einer Woche eindringlich vor einer möglichen Annexion großer Teile des Westjordanlands gewarnt. Solche Schritte würden die Chancen auf Frieden in der Region zunichtemachen und den Geist der mit Israel geschlossenen Abraham-Abkommen verraten, erklärte die Sondergesandte des Außenministers, Lana Nusseibeh. Für die Vereinigten Arabischen Emirate sei das eine "rote Linie".
Das Gipfeltreffen in Doha findet genau fünf Jahre nach der Unterzeichnung der sogenannten Abraham-Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Bahrain statt. Später schlossen sich der Sudan und Marokko an. Die Abkommen waren auf Vermittlung der Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump während dessen erster Amtszeit zustande gekommen und hatten mit dem jahrzehntelangen Grundsatz gebrochen, dass vor einer Annäherung an Israel zunächst dessen Konflikt mit den Palästinensern gelöst werden muss.
Bemühungen um eine weitere Annäherung auch zwischen Israel und Saudi-Arabien waren nach dem Terrorüberfall der Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel und dem dadurch ausgelösten Krieg im Gazastreifen zunächst zum Erliegen gekommen. Das Golfemirat Katar unterhält keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zu dem jüdischen Staat, verfügt jedoch über informelle Kontakte.
Quelle: dpa
Ultrarechte Minister der israelischen Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu drängen darauf, im Falle einer in diesem Monat bei der UN-Vollversammlung in New York geplanten Anerkennung eines Staates Palästina durch einflussreiche Länder wie Frankreich, Belgien und Kanada weite Teile des Westjordanlands zu annektieren.
Laut israelischen Medienberichten wollte Netanjahu während des Besuchs von US-Außenminister Rubio ausloten, wie die USA zu Annexionsbestrebungen Israels im besetzten Westjordanland stehen.