Iran schließt Straße von Hormus wieder: Wie wird Trump reagieren

Kurz vor Ende der Waffenruhe öffnet der Iran die Straße von Hormus, um sie dann erneut zu sperren. Das sorgt für neue Unsicherheit im Konflikt und erhöht den Druck auf Washington.

Straße von Hormus wieder zu - was jetzt auf dem Spiel steht

Kurz vor Ende der Waffenruhe öffnet der Iran die Straße von Hormus, um sie dann erneut zu sperren. Das sorgt für neue Unsicherheit im Konflikt und erhöht den Druck auf Washington. 18.04.2026

Wenige Tage vor dem planmäßigen Auslaufen der Waffenruhe kündigt der Iran die Öffnung der Straße von Hormus an - macht sie aber mit Verweis auf die andauernde US-Seeblockade Stunden später wieder rückgängig. Welche Fragen sich jetzt stellen:

Wie reagiert Trump?

Der Iran macht die USA für die Kehrtwende verantwortlich, weil sie an der Seeblockade festgehalten haben. Natürlich ist es naheliegend, dass US-Präsident Donald Trump den Iran seinerseits mit Vorwürfen überzieht, wie er es im Laufe des Iran-Kriegs immer wieder gemacht hat.

US-Präsident Trump will die Blockade der iranischen Häfen aufrechterhalten, bis es ein Friedensabkommen mit Iran gibt. Als Reaktion macht Iran die Öffnung der Straße von Hormus rückgängig. 18.04.2026 | 0:26 min

Trump hat für Samstag (15 Uhr MESZ) eine Pressekonferenz angekündigt. Zwar soll es da eigentlich nicht um den Iran gehen, wie er Freitag zu Reportern sagte. Aber da sich zurzeit "alles" um den Iran drehe (so formulierte es Trump), könnte er sich auch zur neuen Entwicklung in dem Konflikt äußern.

Kommt es zur nächsten Verhandlungsrunde?

Zuletzt warteten alle nur noch auf die Verkündung eines Termins der nächsten Runde. Eine Vermutung war, dass die Unterhändler am Montag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad zu einer neuen Verhandlungsrunde zusammenkommen könnten. Dort laufen bereits die Vorbereitungen, Registrierungen für Medienvertreter haben begonnen, und es wurde zusätzliches Sicherheitspersonal in die Stadt verlegt.

Die USA und Iran blockierten bisher beide die Straße von Hormus. Heute berät eine Koalition der Willigen in Paris, wie zur Sicherung der wichtigen Meerenge beigetragen werden kann. 17.04.2026 | 1:45 min

Aus dem Weißen Haus verlautete zuletzt, dass die Planungen für eine weitere Gesprächsrunde noch liefen. Die iranische staatliche Nachrichtenagentur Tasnim berichtete jedoch, der Iran habe eine Teilnahme an einer zweiten Runde noch nicht zugesagt.

Bleibt die Waffenruhe bestehen?

Die bislang vereinbarte Waffenruhe läuft planmäßig am Mittwoch aus. Sie galt bereits als wackelig, weil Washington und Teheran sich gegenseitig beschuldigten, sich nicht an Absprachen zu halten. Trump warf den Iranern vor, sich nicht an die Vereinbarung zu halten, weil die freie Schifffahrt in der Straße von Hormus nicht unmittelbar wiederhergestellt wurde.

Seit heute Nacht gilt eine vorübergehende Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon. Doch die libanesische Armee wirft Israel vor, sie bereits gebrochen zu haben. 17.04.2026 | 1:41 min

Die Iraner machten dafür eine Feuerpause im Libanon zur Bedingung, die mittlerweile in Kraft getreten ist. Trotz allem blieben die Kampfhandlungen eingestellt.

Gibt es Unstimmigkeiten zwischen politischer Führung und Militär im Iran?

Die Frage stellt sich, war es doch der iranische Außenminister Abbas Araghtschi, der eine Öffnung unter Auflagen verkündete - und das Militär nahm diese Zusage nur einen Tag später wieder zurück. Viele Iran-Experten gehen davon aus, dass die Revolutionsgarden der eigentliche Machtfaktor im Land sind.

Dafür spricht auch, dass die den Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Fars auf Distanz zu Außenminister Araghtschi ging. Auf der Plattform X hieß es: Zeitgleich mit dem unerwarteten Post des Außenministers zur Öffnung der Straße von Hormus und nach Trumps darauffolgendem nervösen Säbelrasseln sei die iranische Gesellschaft in eine Atmosphäre der Verwirrung gestürzt worden.

Noch am Freitag hatte Teheran verkündet, die Straße von Hormus nach wochenlanger Blockade wieder zu öffnen. Bereits kurz nach der Ankündigung fiel der Ölpreis um gut zehn Prozent. 17.04.2026 | 1:26 min

Normalerweise hat der Revolutionsführer in der Außen- und Sicherheitspolitik das letzte Wort. Von Modschtaba Chamenei gibt es aber seit seiner Ernennung am 8. März keine Audio- oder Videoaufnahmen, und niemand weiß, wie sein Gesundheitszustand ist und welche Rolle er in dem System spielt.

Ist die Straße von Hormus ein Faustpfand für den Iran?

Durch die Meerenge werden in normalen Zeiten rund 20 Prozent des weltweiten Ölhandels verschifft. Nach Beginn der Blockade bei Kriegsbeginn am 28. Februar sind die Preise in die Höhe geschossen. Die Straße von Hormus ist deshalb ein Faustpfand für den Iran. Das Militär und die politische Führung beharren auf Gegenleistungen für eine Öffnung und machen damit klar, dass sie sich die Bedingungen dafür nicht diktieren lassen wollen.

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Quelle: dpa