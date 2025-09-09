Israel greift Hamas-Spitze in Katar an - Explosionen in Doha

Israels Militär hat einen Angriff auf die Hamas-Spitze in Katars Hauptstadt Doha bestätigt. Für das Verhältnis der Länder könne das gravierend sein, so ZDF-Korrespondent Reichart.

Israels Militär hat einen gezielten Angriff auf einen Anführer der Hamas im Emirat Katar verübt. Dort wird eigentlich über einen Waffenstillstand verhandelt. ZDFheute live ordnet ein. 09.09.2025

Israel hat die Hamas-Führung in Katar angegriffen. Das israelische Militär bestätigte einen gezielten Angriff. "Israel veranlasste ihn, Israel führte ihn aus und Israel übernimmt die volle Veranstwortung dafür", teilte das Büro von Premierminister Benjamin Netanjahu mit.

Korrespondent: "Ein dramatischer Schritt"

"So etwas gab es noch nie", erklärt ZDF-Korrespondent Thomas Reichart in Tel Aviv. "Doha war bislang der Ort für die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas. Dass Israel ausgerechnet dort zuschlägt - offenbar, während die Hamas-Delegation über den Waffenstillstands-Plan berät - ist ein dramatischer Schritt." Die Folgen seien im Moment noch kaum absehbar.

Für Israels Verhältnis zu Katar könnten die Auswirkungen gravierend sein. Katar hat gestern erst die Hamas zur Annahme der Waffenstillstandspläne gedrängt. „ ZDF-Korrespondent Thomas Reichart

Der Nachrichtensender Al Dschasira berichtete unter Berufung auf einen Hamas-Insider, es sei das Verhandlungsteam der radikal-islamischen Organisation angegriffen worden.

Höchster Führer der Hamas im Ausland womöglich tot

Der Nachrichtenkanal Al-Arabija berichtete, dass bei dem Angriff nach vorläufigen Informationen Chalil al-Haja getötet worden sei. Eine Bestätigung für den Tod al-Hajas oder anderer Hamas-Funktionäre gab es zunächst nicht.

Al-Haja ist der höchste Hamas-Führer im Ausland, der auch die Hamas-Delegation bei den indirekten Verhandlungen mit Israel um eine Waffenruhe leitet. Al-Haja hielt sich die meiste Zeit in Katar auf. Andere höhere Hamas-Funktionäre im Ausland leben ebenfalls zumeist in der Türkei oder in Katar.

Katar vermittelt im Gaza-Krieg

Der Golfstaat vermittelt zusammen mit Ägypten und den USA im Gaza-Krieg zwischen Israel und der Hamas. Die Verhandlungen um eine Waffenruhe kommen aber seit Monaten nicht voran.

Israelischen Medien zufolge wurde der Angriff von US-Präsident Donald Trump "genehmigt". Auch Thomas Reichart erklärt, es sei "kaum vorstellbar, dass so ein gravierender Angriff ohne Zustimmung der USA" erfolge.

Angriff in Wohngegenden

Katar verurteilte den Angriff scharf. Dieser habe auf Wohngegenden gezielt, in denen Mitglieder des politischen Büros der Hamas wohnten, erklärte der Sprecher des katarischen Außenministeriums Madschid al-Ansari. Er sprach von einem "eklatanten Verstoß gegen alle internationalen Rechte und Normen" und einer "ernsthaften Gefahr für die Sicherheit" der Bevölkerung in Katar.

Nach der Explosion in der katarischen Hauptstadt war eine große Rauchwolke zu sehen, wie die Fernsehsender Al-Arabija und Al-Dschasira berichteten. Die katarische Nachrichtenseite Doha News zeigte ein zerstörtes Gebäude, vor dem ein schwarzer Geländewagen parkt.

Viel Geld aus Doha an Hamas

Nach den Unruhen der arabischen Aufstände in der Region eröffnete die Hamas 2012 ein politisches Büro in Katar. Schon vorher war aus dem Golfemirat viel Geld an die Hamas geflossen, die 2007 die Macht im Gazastreifen übernommen hatte. Nach dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 auf Israel wurden Forderungen an die Regierung Katars lauter, das Büro zu schließen.

Der israelische Generalstabschef Ejal Zamir hatte vor zehn Tagen Angriffe auf Hamas-Führer im Ausland angedroht. "Mit unseren Aktionen sind wir noch nicht fertig", sagte er nach einem Angriff auf den Hamas-Sprecher Abu Obaida. "Die meisten Hamas-Führer sind im Ausland, und wir werden auch zu ihnen vordringen."

Scharfe Warnungen aus Israel und USA

"Jahrelang leiteten diese Mitglieder der Hamas-Führung die Operationen der Terrororganisation, sind direkt für das brutale Massaker vom 7. Oktober verantwortlich und orchestrierten und steuerten den Krieg gegen den Staat Israel", teilte das israelische Militär mit.

Auch der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hatte erst am Montag eine scharfe Warnung an die Hamas ausgesprochen. "Dies ist die letzte Warnung an die Mörder und Vergewaltiger der Hamas in Gaza und in den Luxushotels im Ausland: Lasst die Geiseln frei und legt die Waffen nieder - oder Gaza wird zerstört und ihr werdet vernichtet", schrieb Katz in einem Post auf der Plattform X.

Zuvor hatte bereits US-Präsident Donald Trump eine "letzte Warnung" an die Hamas ausgesprochen, um kurz vor Israels weiteren Vorstoß in der Stadt Gaza eine diplomatische Lösung zu erzwingen. Israel habe seine Bedingungen akzeptiert, es sei an der Zeit, dass auch die Hamas sie akzeptiere, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die Hamas zeigte sich daraufhin zu "sofortigen Verhandlungen" bereit. Man begrüße "jeden Schritt, der dazu beiträgt, die Aggression gegen unser Volk zu beenden".

Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast zwei Jahren hat Israel bereits zahlreiche ranghohe Hamas-Anführer und Kommandeure im Gazastreifen getötet, unter ihnen Jihia al-Sinwar und Mohammed Deif. Den damaligen politischen Führer der Hamas, Ismail Hanija, tötete Israel bei einem Anschlag in Teheran.

