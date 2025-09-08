Anschlag in Jerusalem: Tote und Verletzte, Täter gestoppt

Bei einem Schusswaffenangriff in Jerusalem sind mindestens vier Menschen getötet worden. Nach Angaben der Behörden sind auch die zwei Angreifer tot.

Nahostkonflikt - Anschlag in Jerusalem Quelle: dpa

Bei einem Anschlag in Jerusalem sind nach Angaben von Sanitätern mindestens vier Menschen getötet worden. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom berichtete, zwölf weitere Personen seien verletzt in Krankenhäuser gebracht worden.

Sieben davon hätten schwere Verletzungen erlitten. Bei den Opfern handele es sich um einen Mann im Alter von rund 50 Jahren und drei weitere Männer in ihren Dreißigern, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit. Zudem seien Zufahrtswege gesperrt worden. Der Rettungsdienst Zaka teilte mit, zwei mutmaßlich palästinensische Attentäter seien getötet worden.

Bus von Schüssen durchlöchert

Ein Wachmann aus einem naheliegenden Busbahnhof sagte dem israelischen TV-Sender Channel 13, zwei bewaffnete Männer seien an einer Kreuzung in einen Bus eingedrungen, es seien Schüsse gefallen. "Der Bus ist vorn von Schüssen durchlöchert", sagte er. Einer der Angreifer habe auch ein Messer getragen. Ein Sanitäter berichtete:

Als ich am Einsatzort ankam, sah ich mehrere Schussverletzte am Boden liegen, einige von ihnen waren bewusstlos. „ Sanitäter

"Ich leistete einem etwa 45-jährigen schwer verletzten Mann medizinische Hilfe." Der durch Schüsse getroffene Mann sei bei Bewusstsein gewesen und ins Krankenhaus gebracht worden.

Attentäter eröffneten an einer Bushaltestelle das Feuer

Die Polizei teilte mit, die beiden Attentäter seien in einem Fahrzeug zur Ramon-Kreuzung im Norden Jerusalems gekommen. An einer Bushaltestelle hätten sie das Feuer eröffnet. Ein Sicherheitsbeamter und ein bewaffneter Zivilist hätten auf sie geschossen und sie "ausgeschaltet".

Zahlreiche Polizeikräfte seien zur Sicherung des Anschlagsorts im Einsatz, auch mit Sprengstoffexperten. Forensische Teams kümmerten sich um die Spurensicherung.