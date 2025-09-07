Israel meldet Drohneneinschlag an Flughafen im Süden des Landes

Eine Drohne ist nach Militärangaben am Flughafen Ramon in Israel abgestürzt. Der Luftraum über der Hafenstadt Eilat wurde gesperrt - das Militär untersucht den Vorfall.

Eine Drohne aus dem Jemen ist israelischen Militärangaben zufolge im Bereich des Flughafens Ramon im Süden Israels eingeschlagen. (Symbolbild) Quelle: epa

Am Flughafen Ramon unweit der Hafenstadt Eilat an der Südspitze Israels ist nach Angaben des israelischen Militärs eine Drohne eingeschlagen. Diese sei zuvor im Jemen gestartet. "Es wurden keine Alarme ausgelöst, der Vorfall wird untersucht und die Einzelheiten werden überprüft", heißt es in einer Mitteilung.

Es wurde nicht angegeben, ob die Drohne nach ihrer Abfangung abgestürzt war oder ob es sich um einen direkten Treffer handelte. Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom wurde ein Mensch leicht verletzt.

Luftraum über dem Flughafen gesperrt

Die Drohne habe nach Angaben der israelischen Flughafenbehörde die Ankunftshalle des Flughafens getroffen. Der israelische Luftraum über dem Flughafen sei für den Flugverkehr gesperrt worden, teilte die Behörde weiter mit, ohne einen unmittelbaren Grund für die Sperrung zu nennen. Flüge seien abgesagt worden, man arbeite daran, den normalen Betrieb schnellstmöglich wieder aufzunehmen.

Der Flughafen an der Grenze zu Jordanien und Ägypten wird hauptsächlich für Inlandsflüge genutzt.

Das Militär erklärte, die vom Iran unterstützten Huthi hätten eine ganze Reihe von Drohnen in Richtung Israel abgefeuert. Einige von ihnen seien außerhalb des Hoheitsgebietes abgefangen worden. Die Huthi beschießen Israel immer wieder mit Drohnen und Raketen - nach eigenen Angaben, um die militant-islamistische Hamas im Gazastreifen zu unterstützen.

