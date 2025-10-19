Israel und Hamas werfen sich gegenseitig Bruch der Waffenruhe vor

Waffenruhe in Nahost wackelt:Gaza: Israel und Hamas werfen sich gegenseitige Verstöße vor
Die Lage im Gazastreifen bleibt nach der Waffenruhe-Einigung angespannt. Israel und Hamas bezichtigen sich, gegen das Abkommen zu verstoßen. Israel bestätigt einen Angriff.
Die israelische Armee hat Luftangriffe auf die im südlichen Gazastreifen gelegene Stadt Rafah als Reaktion auf Angriffe durch militante Palästinenser bestätigt. Am Morgen hätten "Terroristen eine Panzerabwehrrakete abgefeuert" und das Feuer auf Soldaten der IDF (Israel Defence Forces) eröffnet. Diese seien "gemäß dem Waffenstillstandsabkommen" im Gebiet von Rafah damit beschäftigt gewesen, "terroristische Infrastrukturen zu zerstören".
Daraufhin habe die israelische Armee mit Luftangriffen durch Kampfjets und mit Artilleriebeschuss reagiert, erklärte die Armee. Die Armee bezeichnete die Angriffe auf ihre Streitkräfte als "eklatante Verletzung der Waffenruhe", die seit dem 10. Oktober im Gazastreifen in Kraft ist.
Israelischer Militär: Truppen mit Panzerfaust angegriffen
Zuvor hatte bereits ein ranghoher israelischer Militär mitgeteilt, israelische Truppen seien mit einer Panzerfaust angegriffen worden. Außerdem habe ein palästinensischer Scharfschütze auf eine israelische Einheit geschossen.
Die sogenannte "gelbe Linie" markiert die Rückzugslinie der Armee innerhalb des Gazastreifens.
Hamas weist Vorwürfe zurück
Die Hamas wies die Vorwürfe zurück. Ein ranghoher Hamas-Funktionär bekräftigte, man sei der Waffenruhe weiterhin verpflichtet.
Isat al-Rischek, Mitglied des Hamas-Politbüros, warf Israel in einer Mitteilung seinerseits vor, gegen die Waffenruhe zu verstoßen und "fadenscheinige Vorwände" zu fabrizieren, "um seine Verbrechen zu rechtfertigen", wie die Deutsche Presse-Agentur meldet. Al-Rischek äußerte sich aber nicht eindeutig zu den Berichten über einen Angriff auf israelische Truppen.
Ben-Gvir fordert Wiederaufnahme der Kämpfe in Gaza
Nach ersten Berichten über einen Hamas-Angriff forderte der israelische Polizeiminister Itamar Ben-Gvir Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dazu auf, die Armee anzuweisen, "die Kampfhandlungen im Gazastreifen vollständig und mit voller Stärke wieder aufzunehmen". Das schrieb der rechtsextreme Minister auf der Plattform X.
"Die trügerischen Vorstellungen, Hamas werde ihre Haltung ändern oder auch nur ein von ihr unterschriebenes Abkommen einhalten, erweisen sich, wie zu erwarten, als gefährlich für unsere Sicherheit", schrieb Ben-Gvir.
Seit dem 10. Oktober herrscht im Gazastreifen offiziell eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Es gab allerdings bereits mehrere gewaltsame Zwischenfälle.