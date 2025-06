"In Teheran wächst die Angst der Menschen mit jedem Tag"

Versöhnliche Töne, aber auch Hass in Teheran

So versöhnlich klingen andere nicht. "Tod Israel" skandieren konservative Hardliner während einer Versammlung anlässlich eines schiitischen Feiertages am Samstag in Teheran.

"Breite Unterstützung, gegen den Iran vorzugehen"

Doch seit den iranischen Gegenangriffen am Samstag machen sich auch in der israelischen Bevölkerung zunehmend Sorgen breit. "In Israel sind sie Luftangriffe und nächtlichen Alarm eigentlich gewohnt. Aber das, was in den letzten zwei Nächten passiert ist, das haben sie auch in Israel noch nicht so gesehen", so Reichart.