Update am Morgen: Der VW läuft und läuft und läuft - nicht mehr

Der VW läuft und läuft und läuft - nicht mehr

Guten Morgen,

der Käfer meiner Mutter war gelb, unsere Nachbarn hatten einen roten mit schwarzem Dach als Cabrio und die Eltern meiner Freundin einen weißen - er sah fast so aus wie Herbie. Doch nicht nur der Käfer war ein echter "Volks"-wagen, sondern auch der Golf, nach dem sogar gleich eine ganze Generation genannt wurde und auch der Bulli, für viele der Inbegriff von Urlaub und Freiheit.

Passend auch die Werbeslogans dazu: In den 1970er und 1980er Jahren war es: "Da weiß man, was man hat." Ein Slogan strotzend vor deutscher Verlässlichkeit, deutscher Ingenieursleistung - einfach "Made in Germany". Später wurde daraus "Aus Liebe zum Automobil" und noch etwas später, das einfache und klare Statement: "Das Auto" - mehr musste die Welt nicht wissen. So lange ist das auch nicht her: Seit 2007 ging der Slogan um die Welt bis 2015. Dann kam der Abgasskandal - und nicht nur das.

heute in Deutschland vom 29.06.2026 ab 14:00 Uhr. 29.06.2026 | 1:55 min

Die Herausforderungen von Volkswagen heute sind die Herausforderungen der gesamten deutschen Industrie: hohe Kosten, die Konkurrenz aus China, das Verschlafen neuer Technologien wie der Elektromobilität. Die satten "Das Auto"-Jahre haben die Manager und die Branche lange Zeit nicht wahrhaben lassen wollen, dass sich die Zeiten ändern können.

Volkswagen, also der Konzern, der mit seinen Autos lange Zeit für den industriellen Aufstieg Deutschlands stand, für das Wirtschaftswunder, für die Innovationskraft, muss sich mit einer noch nie dagewesenen Transformation auseinandersetzen. Die große Frage, die deshalb heute auch bei der Aufsichtsratssitzung eine Rolle spielt, ist: Wie kann man an alte Zeiten wieder anknüpfen? Woher die Innovationskraft, das "Made in Germany", wieder holen?

heute-Sendung vom 26.06.2026 um 19:00 Uhr. 26.06.2026 | 1:43 min

Mehr als 660.000 Menschen beschäftigt Volkswagen weltweit, davon etwa 280.000 in Deutschland - noch. Dazu kommen Tausende Zulieferer, Händler und Dienstleister. Wenn es VW oder auch anderen in der Automobilbranche schlecht geht, dann ist das wie ein Seismograf; denn dann geht es der gesamten deutschen Wirtschaft schlecht. Dabei steht VW auch noch für ein besonderes deutsches Unternehmensmodell aus Management, Betriebsrat, Gewerkschaften und auch politischem Einfluss. Vielleicht ist das ja auch ein Auslaufmodell?

Es lohnt sich also heute für uns alle, genau nach Wolfsburg zu schauen, wenn Vorstandschef Oliver Blume erklären will, wie er das Ruder herumreißen möchte. Eine Stimmung des Aufbruchs würde sicherlich nicht nur Wolfsburg, sondern der gesamten deutschen Wirtschaft guttun. Damit es in Zukunft vielleicht irgendwann einfach wieder heißt: Er läuft und läuft und läuft.

Haben Sie einen schönen Tag!

Meike Srowig, stellvertretende Leiterin des ZDF heute journal

Was im Nahen Osten passiert ist

USA greifen erneut iranische Ziele an: Die USA haben eine neue Angriffswelle gegen Iran gestartet - angewiesen vom Präsidenten. Das Rahmenabkommen mit Iran erklärte Trump beim Nato-Gipfel praktisch für gescheitert. Nach Beginn der neuen Angriffswelle meldeten iranische Medien Explosionen in mehreren Gebieten entlang der Küste des Landes.

Erneuter Beschuss von Kuwait und Bahrain: Nach Beginn der erneuten US-Angriffswelle auf Iran ist der Golfstaat Kuwait laut örtlichen Armeeangaben in der zweiten Nacht in Folge unter Beschuss geraten. Die Luftabwehr wehre feindliche Raketen- und Drohnenangriffe ab, teilte die Armee des mit den USA verbündeten Landes auf der Plattform X mit. Genauere Angaben gab es zunächst nicht. Auch in Bahrain heulten wie in der Nacht zuvor wieder die Sirenen.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Russland verurteilt Zusagen an Ukraine: Russland hat die Zusagen des Nato-Gipfels an die Ukraine als "verantwortungslos" verurteilt. Die europäischen Staaten bereiteten sich "auf einen bewaffneten Konflikt mit Russland vor", erklärte das russische Außenministerium am Mittwochabend in Moskau. Es warf den Mitgliedsländern des Militärbündnisses "verantwortungslose Entscheidungen vor, die in eine Katastrophe münden könnten".

Tote nach russischem Raketenschlag auf Odessa: In der südukrainischen Hafenstadt Odessa sind mindestens zwei Menschen bei einem russischen Raketenschlag getötet worden. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte der Chef der Militärverwaltung der Millionenstadt, Serhij Lyssak, bei Telegram mit.

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Merz gibt Regierungserklärung ab / VW-Aufsichtsrat berät über Sparpläne / Beisetzung des getöteten obersten Führers Chamenei in Iran 09.07.2026 | 0:55 min

Was heute noch wichtig ist

Merz gibt Regierungserklärung ab: Nach seiner Rückkehr vom Nato-Gipfel gibt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) heute im Bundestag eine Regierungserklärung "zur aktuellen politischen Lage" ab. Das zweitägige Treffen mit den Nato-Verbündeten in Ankara wird dabei wohl ebenso eine zentrale Rolle spielen wie die jüngsten Reformvorhaben der schwarz-roten Koalition. Die anschließende Debatte dürfte von der Opposition für eine Generalabrechnung mit der Regierungspolitik genutzt werden.

Urteil nach tödlicher Attacke auf Zugbegleiter erwartet: Fünf Monate nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz wird im Landgericht Zweibrücken das Urteil erwartet. Der 26 Jahre alte Angeklagte soll dem Schaffner bei einer Ticketkontrolle nahe Landstuhl mit den Fäusten so heftig gegen den Kopf geschlagen haben, dass dieser später im Krankenhaus starb.

Beisetzung von Ajatollah Ali Chamenei: Mehr als vier Monate nach seiner Tötung soll Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei beerdigt werden. Die Beisetzung ist an diesem Donnerstag im Imam-Resa-Heiligtum seiner Heimatstadt Maschhad geplant, dem wichtigsten Zentrum des schiitischen Islams in Iran. Die Bestattung selbst erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die öffentlichen Trauerfeiern hatten am Samstag in der Hauptstadt Teheran begonnen.

Büchner-Preisträger wird bekanntgegeben: Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt will heute bekanntgeben, wer in diesem Jahr mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet werden soll. Die Preisverleihung soll nach Angaben einer Sprecherin am 24. Oktober im Staatstheater in Darmstadt stattfinden. Der seit 1951 vergebene und mit 50.000 Euro dotierte Preis zählt zu den wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum.

Ausführlich informiert

Ein ZDFspezial hat gestern Abend die Ereignisse rund um den Nato-Gipfel zusammengefasst - Trumps Seitenhiebe auf Verbündete, die erneute Eskalation mit Blick auf Iran und die Unterstützung der Ukraine. Sehen Sie die Sendung in voller Länge:

ZDFspezial vom 08.07.2026 um 19:25 Uhr. 08.07.2026 | 13:42 min

Fußball-WM 2026

Bei der WM stehen sich heute Abend (22 Uhr/ARD) zum Auftakt des Viertelfinales Frankreich und Marokko gegenüber. Die Franzosen haben sich im Laufe des Turniers zum Top-Favoriten entwickelt - das Team macht einen geschlossenen Eindruck, wie sich auch in den Reaktionen auf die rassistischen Anfeindungen gegen Kylian Mbappe äußert. Autor Heiko Oldörp war vor Ort im Trainingscamp der Equipe Tricolore.

Marokko, bei der vergangenen WM starker Vierter, ist längst kein krasser Außenseiter mehr. Unser Kollege Andreas Morbach nimmt den Kader und das Rekrutierungssystem der Nordafrikaner in den Blick: Von den 26 Spielern kamen lediglich sieben in Marokko zur Welt. 18 sind in Europa geboren, darunter sechs in Frankreich.

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Mehr Sport

Das berühmteste Radrennen der Welt zieht die Zuschauer aktuell wieder in den Bann. In einigen Jahren könnte auch Deutschland wieder ein Schauplatz sein: Eine deutsche Initiative bemüht sich darum, den Auftakt der Frankreich-Rundfahrt im Sommer 2029 nach Berlin zu holen. Unterstützung gibt es vom Kanzler und von Tour-Chef Prudhomme. Autor Stephan Klemm beleuchtet die Hintergründe.

Ein Lichtblick

Quelle: AP

Eine weitere Hitzewelle hat den Süden Europas zurzeit im Griff. Und das Arbeiten im Freien kann dann gefährlich werden. Die Stadtverwaltung in Barcelona hat deshalb 1.400 Hitzeschutzarmbänder mit Sensoren ausgegeben, die beim Ansteigen der Körpertemperatur Alarm schlagen. Und auch mit strikten Pausen- und Arbeitszeitregelungen schützt Spanien die Menschen im Land.

Gesagt

Quelle: AP

Tom Hanks schlüpfte im Laufe seiner Schauspielkarriere in ganz unterschiedliche Rollen - etwa in "Philadelphia" oder "Der Soldat James Ryan". Zuletzt gab er Woody in "Toy Story 5" seine Stimme. Nun feiert der zweifache Oscarpreisträger seinen 70. Geburtstag. Als Forrest Gump sagte er in einem seiner erfolgreichsten Filme:

Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. „ Tom Hanks als Forrest Gump

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 09.07.2026 | 1:43 min

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So wird das Wetter heute

Heute gibt es von der Nordsee über das norddeutsche Tiefland bis zu den östlichen Mittelgebirgen dichte Wolken. Im Nordosten sowie in der Südwesthälfte wird es meist sonnig. Im Nordosten werden 20 bis 24 Grad erreicht, im Südwesten 24 bis 32 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Katia Rathsfeld