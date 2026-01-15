Update am Morgen: Trump, der Nato-Zerstörer

Guten Morgen,

hat Donald Trump einen schon begonnenen Militärschlag auf Irans Mullah-Regime in letzter Minute abgebrochen? Viele Zeichen deuten darauf hin, dass sich der US-Präsident mit einem Dementi des iranischen Außenministers umstimmen ließ, der beschwichtigte, dass keine Massenhinrichtungen geplant seien.

Iran hat seinen Luftraum inzwischen wieder geöffnet, doch die Angst des Regimes vor einem Eingreifen der USA als Antwort auf das Massaker gegen die eigene Bevölkerung bleibt. Unser neues Politbarometer zeigt ein gemischtes Meinungsbild in der Frage, ob die USA eingreifen sollten oder nicht.

Quelle: ZDF

Vermutlich erinnert Trumps Ankündigung, den iranischen Demonstranten zur Hilfe zu eilen, an die gute alte Weltpolizei-Rolle, derer sich der US-Präsident eigentlich entledigen wollte. Die aggressive Begehrlichkeit in der Grönland-Frage fällt nicht in diese Kategorie: Ein Nato-Land, das einem anderen Nato-Land mit gewaltsamer Teil-Annexion droht, das hat das Bündnis noch nie gesehen. Drei Viertel der Deutschen sehen in Trumps aktueller Politik eine Bedrohung für den Fortbestand der Nato.

Quelle: ZDF

Das Jahr des Donald Trump begann mit dem militärisch herbeigeführten Sturz des Diktators in Venezuela und setzte sich schnell mit den Ansprüchen auf Grönland fort. Dass die Europäer dem mehr entgegensetzen sollten als bisher, ist eine breit geteilte Überzeugung. Über zwei Drittel unserer Befragten sagen im Politbarometer, die EU sollte dagegen Position beziehen, dass die USA in die Politik anderer Länder militärisch eingreifen, um sich wirtschaftliche Ressourcen zu sichern.

Quelle: ZDF

2026 wird mal wieder ein Superwahljahr - zumindest auf Landesebene. Mit Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin wählen gleich fünf Bundesländer ihre Parlamente neu - und womöglich ihre Regierungen ab. In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern könnte die AfD stärkste Kraft werden. Das würde zwar nicht automatisch Regierungsverantwortung mit sich bringen, aber ein Ministerpräsident von der AfD ist nicht mehr vollkommen unrealistisch. Wie fänden die Deutschen das? Die Antwort fällt eindeutig aus.

Quelle: ZDF

Beim Blick auf die Bundespolitik lassen unsere Befragten noch spätweihnachtliche Milde walten. In der Bewertung der Arbeit des Bundeskanzlers hellen sich die Werte auf niedrigem Niveau ganz leicht auf, die Bewertung der Bundesregierung bleibt überwiegend negativ. In der Sonntagsfrage gibt es keine großen Verschiebungen. Schwarz-Rot hätte weiterhin keine eigene Mehrheit zum Regieren.

Quelle: ZDF

Ihnen einen schönen Freitag!

Stefan Leifert, Redaktionsleiter des ZDF heute journal

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

"Unbesiegbarkeits-Waggons" in Kiew: In der ukrainischen Hauptstadt dienen stillstehende Züge als Zufluchtsort für Menschen ohne Strom und Heizung. Die Waggons bieten Wärme, Licht und Internet - ein Schutzraum im Winterkrieg.

15.01.2026 | 1:09 min

"Superwaffe" oder Propaganda-Werkzeug? In Russland wird die Oreschnik-Rakete als "Superwaffe" angepriesen. Da sie aber teuer, ungenau und noch nicht komplett einsatzbereit ist, lohnt sich ein genauerer Blick. Die Analyse von Christian Mölling und András Rácz.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Ausführlich informiert

Haben Trumps Expansionspläne Einfluss auf den Ukraine-Krieg? Nach dem US-Angriff in Venezuela droht US-Präsident Donald Trump weiteren Staaten und bekräftigt erneut seine Ansprüche auf Grönland. Welche Folgen haben diese Expansionspläne - auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg?

Könnte Trumps Politik Russland wirtschaftlich oder strategisch schwächen und so Einfluss nehmen auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine? Darüber spricht Moderatorin Sara Bildau bei ZDFheute live mit dem Militärökonomen Marcus Keupp. ZDF-Reporter Timm Kröger berichtet aus Lwiw über die aktuelle Lage der Menschen in der Ukraine.

ZDFheute live vom 15.01.2026, 19:30 Uhr 15.01.2026 | 55:05 min

Was heute noch wichtig ist

Einführung der neuen Verfassungsrichter / Prozess um Anschlag auf Verdi-Demo beginnt / Start der Grünen Woche in Berlin 16.01.2026 | 0:47 min

Prozessbeginn in München: Der Anschlag auf eine Verdi-Demonstration versetzte München vor knapp einem Jahr einen Schock. Heute beginnt am Oberlandesgericht München der Prozess gegen den jungen Mann, der am Steuer des Kleinwagens gesessen und das Auto absichtlich in die Menschenmenge gesteuert haben soll.

Wie steht es bei der Inflation? Der Preisauftrieb in Deutschland dürfte vor der Jahreswende deutlich nachgelassen haben. Klarheit bringen die endgültigen Daten des Statistischen Bundesamtes. Es hat in vorläufigen Zahlen einen Rückgang der Jahressteuerungsrate im Dezember auf 1,8 Prozent gemeldet. Im November hatte die Inflation noch bei 2,3 Prozent gelegen.

Glyphosat-Entscheidung steht an: Im milliardenschweren Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat steht für den Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer eine richtungsweisende Entscheidung an. Der Oberste Gerichtshof der USA gibt heute voraussichtlich bekannt, ob er den Berufungsantrag des Unternehmens in einem zentralen Verfahren annimmt.

Sportlich in den Tag

Auffällig viele Bundesliga-Vereine sind auf Stürmersuche, gerade im Keller der Liga. Werder Bremen braucht Ersatz für Victor Boniface, Mainz 05 hat Phillip Tietz vom FC Augsburg geholt, sucht aber weiter, weil die Lücke von Jonathan Burkardt nie geschlossen wurde. Auch die anderen Konkurrenten wollen im Angriff nachlegen, müssen sich aber gedulden. Autor Frank Hellmann beleuchtet das Treiben auf dem Transfermarkt.

Handball-EM

15.01.2026 | 5:41 min

Der erste Schritt bei der Handball-EM in Richtung Hauptrunde ist getan: Das deutsche Team hält starke Österreicher in Schach und siegt 30:27. Zum Ende hin wurde es aber nochmal eng:

Grafik des Tages

Quelle: ZDF

Die Welt wird rauer. Vom WEF befragte Experten sehen 2026 Wirtschaftskonflikte an der Spitze der Risiken. Auch Desinformation und gesellschaftliche Spaltung stehen auf der Liste.

Zahl des Tages

100

Die Grüne Woche feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Zum ersten Mal fand die Agrarschau im Februar 1926 statt. Es ist nun die 90. Ausgabe. Beim Eröffnungsrundgang heute Morgen werden unter anderem Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) und Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) erwartet.

Ein Lichtblick

Das ZDF mittagsmagazin berichtete am 15.01.2026 um 15:52 Uhr. 15.01.2026 | 3:00 min

Das Kartoffeljahr 2025 war zuletzt überraschend ertragreich. Die Osterland Agrar bleibt deshalb auf 4.000 Tonnen sitzen. Damit die nicht verrotten, sollen die Kartoffeln jetzt an Bedürftige verschenkt werden.

Gesagt

Unsere Ozeane sind das größte Schutzgut, weil sie Sauerstoff binden, weil sie Nahrung liefern und weil sie für unsere Existenz zentral sind. „ Carsten Schneider, Bundesumweltminister (SPD)

Am Samstag soll das UN-Hochseeschutzabkommen in Kraft treten. Im Interview mit ZDFheute bezeichnet Umweltminister Schneider das als einen großen Erfolg für den Umweltschutz.

ZDFheute am 15.01.2026 um 13:30 Uhr. 15.01.2026 | 1:26 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 15.01.2026 | 1:58 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

An diesem Freitag ist es teils länger sonnig oder heiter, teils neblig-trüb. Ganz im Westen kann es etwas regnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen vier und zwölf Grad, im Dauernebel bei 0 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Nicola Frowein