Der erste Schritt bei der Handball-EM in Richtung Hauptrunde ist getan: Das deutsche Team hält starke Österreicher in Schach und siegt 30:27.

Lange souverän, aber gegen Ende wird's nochmal eng: Deutschland startet mit einen 30:27-Sieg über Österreich in die Handball-EM. Positiv dabei: Die DHB-Auswahl liegt ab dem 1:1 immer in Führung. 15.01.2026 | 5:41 min

Die deutschen Handballer haben bei der EM 2026 einen gelungenen Start hingelegt. In Herning landete die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason einen 30:27-Sieg über Österreich. Das Team aus dem Nachbarland gilt als Angstgegner für die Deutschen: Bei der WM 2025 hatte die DHB-Auswahl gegen Österreich mit Hängen und Würgen ein Remis erreicht.

Klarere Verhältnisse herrschten dagegen am Donnerstagabend in Herning. Die DHB-Auswahl lag ab dem 1:1 ständig in Führung. Und in der zweiten Halbzeit kam Österreich nie näher als auf zwei Tore heran. Dennoch wurde es kurzzeitig eng, beim 25:23 und 26:24.

Wolff-Worte sorgen vor Anpfiff für Zündstoff

Vor dem Auftaktspiel gegen Österreich hatte Wolff die Stimmung mit kritischen Aussagen über den Spielstil des Nachbarn zusätzlich angeheizt. Dieser sei "unattraktiv" und von "Hässlichkeit" geprägt. "Das möchte auch eigentlich keiner sehen", hatte der Routinier gelästert.

Entsprechend motiviert ging Team Austria in die Partie, für die Gislason den verletzten Rückraumspieler Nils Lichtlein und Rune Dahmke aus dem Kader strich. Der Linksaußen vom THW Kiel ist neben Wolff und Kreisläufer Jannik Kohlbacher einer von nur noch drei Spielern, die schon beim EM-Triumph vor zehn Jahren dabei waren.

Anno 2026 soll es zumindest wieder eine Medaille geben. "Wir haben das Potenzial, ins Endspiel zu kommen", sagte Wolff vor dem EM-Start, bei dem der Weltklasse-Torwart sofort auf Betriebstemperatur war.

Mit einigen Glanzparaden in der Anfangsphase war der 34-Jährige im Verbund mit der aggressiven Abwehr Garant dafür, dass Deutschland beim 4:1 nach zehn Minuten erst ein Gegentor kassiert hatte.

Torarme erste Halbzeit

Doch auch Österreich hatte mit Constantin Möstl vom Bundesliga-Dritten TBV Lemgo Lippe einen starken Keeper zwischen den Pfosten, sodass sich das DHB-Team nicht weiter absetzen konnte. Beim 6:6 (18.) war das kleine Polster dahin. Auch in der Folge dominierten die Abwehrreihen.

Beide Mannschaften mussten um jeden Treffer hart kämpfen. Nach gut zwanzig Minuten reagierte der Bundestrainer und brachte mit Juri Knorr, Miro Schluroff und Franz Semper frische Kräfte für das Angriffsspiel. Das zahlte sich aus.

Jungs, es ist eine phänomenale Abwehr. Wir zermürben die. „ DHB-Trainer Alfred Gislason während einer Auszeit in der ersten Halbzeit beim Stand von 11:7

Mit einem Vier-Tore-Vorsprung ging es dann auch in die Kabine. "Ich bin mit der ersten Halbzeit sehr zufrieden", lobte Teammanager Benjamin Chatton in der ARD und fügte hinzu: "Ziel ist es, die Österreicher unter 20 Toren zu halten."

Schreckmoment um Wolff

Daraus wurde zwar nichts, doch der deutsche Erfolg geriet nie ernsthaft in Gefahr. Beim 17:12 (39.) war Deutschland erstmals auf fünf Tore enteilt und ließ sich auch von einem kurzen Schreckmoment um Wolff nicht vom Siegkurs abbringen.

Der Europameister von 2016 musste 20 Minuten vor Schluss nach einem Kopftreffer vom Parkett. Sieben Minuten später kehrte Wolff gleich wieder mit einer Parade zurück. Am Ende hatte der Torwart vom deutschen Rekordmeister THW Kiel zwölf Würfe abgewehrt und somit großen Anteil am Erfolg des Olympia-Zweiten.