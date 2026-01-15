Wirtschafts-Konkurrenzkampf befürchtet: Risikobericht des WEF

Globaler Risikobericht des WEF:Weltwirtschaft: Globaler Konkurrenzkampf befürchtet
Die Welt wird rauer. Vom WEF befragte Experten sehen 2026 Wirtschaftskonflikte an der Spitze der Risiken. Auch Desinformation und gesellschaftliche Spaltung stehen auf der Liste.
Wirtschaftliche Machtkämpfe zwischen Staaten sind das größte globale Risiko für das Jahr 2026. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten "Global Risk Report" des Weltwirtschaftsforums (WEF) hervor, für den mehr als 1.300 Experten weltweit befragt wurden.
WEF fürchtet Wirtschaftskonflikte
WEF-Geschäftsführerin Saadia Zahidi nannte steigende Zölle, Kontrollen ausländischer Investitionen und strengere Angebotsbeschränkungen für Ressourcen wie kritische Mineralien als Beispiele für "geoökonomische Konfrontation".
Diese würden von den Fachleuten dieses Jahr als größtes Risiko eingestuft und lösten bewaffnete Konflikte als größte Sorge weltweit ab. Als nächstgrößere Risiken werden zwischenstaatliche Konflikte, extreme Wetterereignisse, gesellschaftliche Polarisierung sowie Fehl- und Desinformation genannt.
Machtkampf um neue Weltordnung
Die Hälfte der Befragten erwarte eine turbulente oder stürmische Welt in den nächsten zwei Jahren, 14 Prozentpunkte mehr als im vergangenen Jahr. Weitere 40 Prozent gingen davon aus, dass die Zwei-Jahres-Aussicht zumindest unruhig werde, während nur jeder Zehnte mit Stabilität oder Ruhe rechne.
"Eine neue Wettbewerbsordnung nimmt Gestalt an, während die Großmächte versuchen, ihre Interessensphären zu sichern", sagte Borge Brende, Präsident und CEO des Weltwirtschaftsforums. In dieser sich verändernden Landschaft blieben internationale Zusammenarbeit und der Geist des Dialogs unerlässlich.
Globalisierung infrage gestellt
Zahidi betonte, dass nicht nur ein oder zwei Länder in diese Richtung gehen, sondern ein genereller Trend zu beobachten sei. Unternehmer müssten sich fragen, ob man im Fall einer globalen Krise noch auf globale Zusammenarbeit setzen könne.
Wenn wirtschaftspolitische Instrumente zu Waffen statt Mitteln der Zusammenarbeit werden, stiegen die Risiken.
Deutsche Manager besorgt um KI-Folgen
In Deutschland wird in einer separaten Umfrage, die unter Managern in einzelnen Ländern durchgeführt wird, als größtes Risiko "negative Auswirkungen von Technologien der künstlichen Intelligenz" genannt. Vor einem Jahr stand an erster Stelle noch Arbeits- und Fachkräftemangel.
Der Globale Risikobericht des WEF identifiziert die drängendsten Risiken über kurzfristige, mittlere und langfristige Zeiträume hinweg. Er soll Führungskräften die Voraussicht auf künftige Krisen ermöglichen, um aufkommende Herausforderungen zu bewältigen und kollektives Handeln zu fördern.

