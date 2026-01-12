Wegen Iran-Konflikt und Fed-Streit:Goldpreis steigt auf neues Rekordhoch
Der Goldpreis erreicht ein neues Allzeithoch. Spannungen im Iran und der Streit um die Unabhängigkeit der US-Notenbank schüren Unsicherheit. Anleger flüchten in Edelmetalle.
Die sich zuspitzende Lage im Iran und zunehmende Sorgen über die Unabhängigkeit der US-Notenbank treiben den Goldpreis auf ein Rekordhoch. In der Nacht auf Montag kletterte der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) bis auf fast 4.600 US-Dollar. Danach sank er, lag aber am frühen Morgen mit 4.578 US-Dollar noch immer eineinhalb Prozent im Plus.
Mit dem Anstieg baut Gold sein Kursplus in diesem Jahr auf sechs Prozent aus. Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen. Der Preis war um 65 Prozent gestiegen und damit so stark wie seit 1979 nicht mehr.
Preisanstieg durch Situation im Iran und US-Notenbank
Bei Silber war das Jahresplus mit fast 150 Prozent deutlich höher. Am Montag verteuerte sich der Preis für eine Unze Silber um viereinhalb Prozent auf 83,45 Dollar und lag damit nur noch knapp unter dem Rekordhoch von Ende 2025.
Händler führten den Preisanstieg bei den Edelmetallen primär auf die Situation im Iran zurück. Zudem nannten Experten mit Blick auf den Goldpreis auch wachsende Sorgen über die Unabhängigkeit der US-Notenbank als Argument.
Der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank eskaliert: Jerome Powell hat strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn und eine drohende Anklage als Versuch der Einflussnahme auf die Arbeit der Federal Reserve (Fed) zurückgewiesen. Powell zufolge stellte das US-Justizministerium der Fed Vorladungen zu und drohte mit einer Anklage.
Er soll im Zusammenhang mit der mehrjährigen Sanierung von Gebäuden der Zentralbank in Washington vor dem Senat Falschaussagen gemacht haben, so der Vorwurf. Der Fed-Chef sieht darin allerdings nur einen Vorwand:
Gold und Silber als sichere Anlageoptionen
Edelmetalle - allen voran Gold - gelten bei vielen Investoren als sichere Häfen, in die Anleger Geld bei politischen Unsicherheiten schieben. Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für zahlreiche Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird.
