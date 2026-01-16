Oreschnik-Rakete: Wieso Putins "Superwaffe" eher Propaganda ist

In Russland wird die Oreschnik-Rakete als "Superwaffe" angepriesen. Da sie aber teuer, ungenau und noch nicht komplett einsatzbereit ist, dient sie eher als Propaganda-Instrument.

Am 9. Januar hat Russland erneut eine Oreschnik-Rakete abgefeuert, zum zweiten Mal in diesem Krieg. Das erste Mal wurde Oreschnik im November 2024 gegen das Verteidigungsindustrieunternehmen Pivdenmash in Dnipro eingesetzt.

In beiden Fällen nutzten die russischen Medien, einschließlich des Kremls selbst, aktiv die abschreckende Wirkung der Information über den Einsatz einer "Superwaffe" gegen die Ukraine. Sogar Russlands Präsident Wladimir Putin selbst erwähnte die Rakete einige Male.

Mittelstreckenrakete mit Mehrfachsprengkopf

Die Oreschnik ist eine ballistische Mittelstreckenrakete, die mit einem Mehrfachsprengkopf (MIRV) ausgestattet ist, der unabhängig voneinander auf verschiedene Ziele ausgerichtet werden kann.

Sobald die Endphase erreicht ist, startet der MIRV-Sprengkopf sechs kleinere Wiedereintrittsvehikel, die jeweils Submunition enthalten können, sowohl scharfe als auch Täuschkörper.

Dr. Christian Mölling ... Quelle: DGAP ... ist Senior Advisor beim European Policy Centre. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Dr. András Rácz ... Quelle: DGAP ... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Oreschnik-Rakete schwer abzufangen

Die Rakete ist eine Weiterentwicklung der experimentellen Interkontinentalrakete RS-26 Rubezh, jedoch ist die Oreschnik kleiner, da sie einen Antrieb weniger hat als die ursprüngliche Rubezh. Die Rakete ist praktisch unmöglich abzufangen, da sie Berichten zufolge mit einer Geschwindigkeit von über 10 Mach fliegt, also mehr als 12.000 Kilometern pro Stunde.

Nur sehr wenige Waffensysteme sind in der Lage, so schnelle Ziele abzufangen - wie beispielsweise die von den USA und Israel hergestellte Arrow-3 - und die Ukraine verfügt über keines davon.

Nuklear und konventionell bestückbar

Im Gegensatz zur Rubezh, die ausschließlich als Atomrakete entwickelt wurde, soll die Oreschnik sowohl über einen nuklearen als auch einen konventionellen Sprengkopf verfügen, beide in MIRV-Konfiguration.

Die Logik hinter der Entwicklung einer konventionellen Sprengkopffassung besteht darin, dass die mittlere Reichweite es ermöglicht, Ziele in einer Entfernung von bis zu 5.000 Kilometern zu erreichen, während der Einsatz eines konventionellen Sprengkopfs ein geringeres Eskalationspotenzial darstellt als der Einsatz einer Atomwaffe.

Russlands Oreschnik-Mittelstreckenrakete auf einem Lastwagen. Quelle: Shutterstock Editorial

Rakete noch immer nicht einsatzbereit

Die beiden bisherigen Einsätze der Oreschnik deuten jedoch darauf hin, dass die konventionelle Waffe noch nicht einsatzbereit ist. Sowohl gegen Dnipro als auch gegen Lwiw wurde die Rakete nur mit Streumunition im MIRV-Sprengkopf eingesetzt. Diese sechs Sprengköpfe waren im Grunde genommen Metallteile, die dieselbe Größe und dasselbe Gewicht haben wie die Streumunition eines echten Sprengkopfs - aber sie sind massiv und enthalten keinen Sprengstoff.

Sie wurden eigentlich für Flugtests entwickelt, nicht für den Kampfeinsatz. Russland hat sie wahrscheinlich eingesetzt, weil es nichts anderes zur Verfügung hatte - wäre der konventionelle Sprengkopf bereits verfügbar gewesen, hätte Moskau zweifellos diesen eingesetzt, um die abschreckende Wirkung zu maximieren.

Zerstörungskraft nur durch die Beschleunigung

Dass Russland beide Oreschniks ohne konventionelle Sprengköpfe eingesetzt hat, wird sowohl durch Videoaufnahmen der Angriffe als auch durch Informationen vom Boden belegt. Die ankommende Streumunition kann aufgrund der enormen Energie, die durch die Geschwindigkeit von Mach 10 entsteht, ebenfalls erhebliche Schäden anrichten.

Die ukrainischen Behörden sowohl aus Dnipro als auch aus Kiew berichteten von schweren, großflächigen Schäden, die durch die Oreschnik verursacht wurden - in Lwiw kam glücklicherweise niemand ums Leben.

Geringe Genauigkeit: Manufaktur-Rakete mit Sowjet-Komponenten

Ein weiteres Problem der Oreschnik ist ihre geringe Genauigkeit. Da es sich bei der Rubezh ursprünglich um eine Atomrakete handelt, spielte die Genauigkeit keine große Rolle, da bei einem Atomsprengkopf ein Abweichungsfehler von einigen hundert Metern nicht wichtig ist.

Die nukleare Explosion erzielt die Hauptwirkung. Bei einer konventionellen Sprengladung ist die Genauigkeit jedoch von großer Bedeutung, da das Ziel schließlich getroffen werden muss.

Nach Angaben der Ukrainer handelt es sich bei der Oreschnik um eine eher provisorische, handgefertigte Rakete, die aus verschiedenen alten, oft aus der ehemaligen Sowjetunion stammenden Komponenten anderer Raketen, darunter auch Weltraumraketen, zusammengesetzt ist. Ihre handgefertigte, provisorische Natur erklärt zum Teil auch die Probleme mit der Genauigkeit.

Russische Militärblogger kritisieren hohe Produktionskosten

Darüber hinaus ist sie auch extrem teuer: Eine Rakete kostet Berichten zufolge 25 bis 30 Millionen US-Dollar - auch weil es keine Serienproduktion gibt, sodass der Stückpreis höher ist.

Dies führte sogar unter russischen Militärbloggern zu Kritik, ob es ratsam sei, so extrem teure Waffen einzusetzen, wenn sie nicht einmal in der Lage sind zu explodieren.

Mehr Propagandainstrument als echte Waffe

Insgesamt ist die Oreschnik in ihrem derzeitigen Entwicklungsstadium eher als Propagandainstrument denn als tatsächliche Waffe wirksam. Sie ist bekanntermaßen ungenau, unzuverlässig und zudem teuer, und da sie über keinen tatsächlichen, explodierbaren Sprengkopf verfügt, ist ihr Potenzial begrenzt.

Sobald (falls überhaupt) die Serienproduktion beginnt und ein geeigneter konventioneller MIRV-Sprengkopf entwickelt wird, wird er zu einer äußerst effektiven ballistischen Mittelstreckenrakete werden - allerdings sind wir noch nicht so weit. Daher besteht derzeit kein Grund, sich von russischen verbalen Drohgebärden bezüglich der Oreschnik einschüchtern zu lassen.

